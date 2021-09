En Salta se seguirá exigiendo el uso del barbijo tanto en lugares abiertos como cerrados, a pesar de la decisión del Gobierno Nacional de levantar la obligatoriedad de su uso "al aire libre y sin aglomeraciones".

Así lo confirmó el ministro de salud provincial, quien calificó las aperturas anunciadas este martes como "demasiado anticipadas".

"La resolución ministerial (que establece las medidas de cuidado) está vigente hasta el 1 de octubre y no habla de modificar los protocolos, así tampoco el DNU, que permite modificar protocolos recién a partir de esa fecha", indicó el ministro de Salud y presidente del COE de Salta, Juan José Esteban.



"Si es jurisdiccional, no vamos a adherir y tenemos motivos epidemiológicos para no hacerlo: tenemos diagnosticado la cepa Mu en el norte y dos personas con la Delta, entre ellas una mujer de 45 años, oriunda de Cafayate que se dedicaba a vender artesanías y no sabemos si tuvo contacto estrecho con otras personas", detalló.

Ante ese escenario, advirtió, "debemos ser muy cautos". Los cambios "los vamos a analizar a futuro, a medida que sigamos avanzando con la campaña de vacunación", concluyó.

El gobierno de Jujuy, en tanto, anunció que "el uso de barbijo, el distanciamiento, la higiene de manos, los protocolos de bioseguridad para educación presencial y actividades económicas, se mantienen por el momento sin variación en toda la provincia" mientras "se aguarda normativa nacional sobre las flexibilizaciones anunciadas públicamente".