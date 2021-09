Mientras continúa el litigio judicial entre Britney Spears y su padre, para ponerle fin a una tutela “abusiva”, que durante 13 años ha controlado su vida, Netflix lanzó este miércoles el tráiler del nuevo documental sobre la vida de la estrella del pop.

Britney vs. Spears, dirigida por la directora Erin Lee Carr y la periodista Jenny Eliscu, ahondará en el ascenso de Spears a la fama y las circunstancias que derivaron en la batalla legal de la artista de 39 años y el movimiento #FreeBritney.

El documental, que se estrenará el próximo 28 de septiembre, promete develar documentos exclusivos y otra información privilegiada de "alguien muy cercano a la tutela" de Spears, que durante 13 años estuvo en manos del padre de la cantante, Jamie Spears, que se benefició económicamente con una fortuna que ronda los 60 millones de dólares.

Asimismo, según se adelantó, Britney vs. Spears contará con la participación de figuras clave del entorno de la cantante. No está claro, aunque es muy poco probable, que la propia Spears aparezca en el proyecto, dado que durante la dependencia legal de su padre prácticamente no dio notas.

El tráiler, que dio a conocer en la tarde de este miércoles, presenta de manera destacada el audio del testimonio explosivo de Spears sobre su tutela de junio pasado ante la Justicia, cuando le pidió al juez la "devolución de su vida" y aseguró estar "traumatizada" por los abusos de su padre.

La causa judicial

El lanzamiento del video adelanto se produjo menos de una hora después de que el nuevo abogado de Britney, Matthew Rosengart, presentara una nueva petición para que el padre de la cantante sea suspendido de su tutela antes del 29 de septiembre si el hombre, al que Britney ha llamado públicamente "abusivo", no dimite.

A principios de este mes, el padre de Spears, Jamie, pidió a un juez que pusiera fin a sus 13 años de tutela de su hija. "Si la Sra. Spears quiere poner fin a la tutela y cree que puede manejar su propia vida, el Sr. Spears cree que debería tener esa oportunidad", escribieron en la solicitud.

La petición presentada este miércoles solicita a la jueza del tribunal de Los Ángeles que "suspenda al señor Spears" en la próxima audiencia, prevista para el 29 de septiembre y propone un tutor temporal que pueda tomar el relevo de su padre y eventualmente aprobar un acuerdo prenupcial, puesto que la cantante planea casarse con su novio, Sam Asghari.

Spears y Asghari se conocieron en 2016 cuando coprotagonizaron un video musical de su sencillo "Slumber Party".

Spears tiene dos hijos con su exmarido, el rapero Kevin Federline, y tuvo un breve matrimonio en Las Vegas con su amigo de la infancia Jason Alexander que fue anulado tras apenas 55 horas.

La estrella saltó a la fama en su adolescencia con éxitos como "Baby One More Time", pero sufrió una crisis nerviosa pública en 2007, atacando el coche de un paparazzi en una gasolinera. Eso llevó a que la justicia ordenara que fuera puesta bajo tutela, que ejerce hasta hoy su padre.

Además de allanar el camino para su próximo matrimonio, la petición del miércoles afirma que urge la destitución de Jamie Spears porque "cada día que el señor Spears se aferra a su puesto es otro día de angustia y daño para su hija".