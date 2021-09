La FIFA no quiere que se repita lo sucedido la fecha de eliminatorias pasada con los jugadores sudamericanos y africanos, muchos de los cuales no pudieron viajar para representar a sus selecciones porque varias Ligas de Europa se negaron a cederlos porque al regreso debían cumplir cuarentenas obligatorias que los obligaban a perderse varios partidos. Ante esa situación, el presidente de la entidad, Gianni Infantino, se reunió con el Primer Ministro británico, Boris Johnson, con la intención de que el mandatario interceda ante la Premier League para que los futbolistas puedan participar de las Eliminatorias y no tengan inconvenientes tras su regreso.

Durante la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Infantino y Johnson mantuvieron un cónclave en el que titular de la FIFA insistió ante Johnson para buscar destrabar el conflicto, que, por ejemplo, motivó que Brasil bajara de la convocatoria para la triple jornada de Eliminatorias de septiembre a ocho futbolistas que militan en la Liga inglesa.

A finales de agosto, Infantino le envió una carta Johnson pidiéndole apoyo para liberar de las obligaciones sanitarias a los futbolistas para los viajes durante las ventanas internacionales, tal como había pasado con los jugadores europeos durante la última Eurocopa. El argumento que esgrime la FIFA es que la entidad debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos, algo que no se está concretando.

En la Fecha FIFA de septiembre, los clubes de las Ligas de Inglaterra y España promovieron que sus jugadores no viajaran a Sudamérica, más allá de que luego algunos cedieron ante la insistencia de los futbolistas. Por ejemplo, los cuatro argentinos que actúan en la Premier League (Emiliano Martínez, Giovanni Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía) se comprometieron a disputar sólo dos de los tres partidos, para regresar a tiempo para no perderse dos jornadas.

De no mediar cambios, el conflicto podría repetirse para octubre, cuando se lleve a cabo una nueva triple jornada de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, con partidos previstos para el jueves 7, el domingo 10 y el jueves 14. La Selección Argentina visitará primero a Paraguay y luego será local ante Uruguay y Perú en el estadio Monumental.

Un factor que no hay que soslayar es que Reino Unido es el principal candidato a recibir el Mundial 2030, por lo que una buena relación entre Infantino y Johnson puede ser clave para fomentar esa postulación. “El fútbol es una forma de vida en todo el Reino Unido, y la pasión que el Primer Ministro siente por el deporte es evidente”, afirmó Infantino después de la reunión, en la que también discutieron los esfuerzos realizados en el Reino Unido en la lucha continua contra el racismo y la discriminación a nivel mundial y al papel destacado del país en la organización de importantes eventos deportivos, de acuerdo a lo que informó la página web de la FIFA.