Por una seguidilla de hechos de violencia machista, la Justicia condenó a 12 años de prisión a Hernán Gutiérrez, de 43 años, acusado por los delitos de lesiones, amenazas, resistencia y privación de libertad. Las víctimas fueron esposa y también los hijos. Por la Fiscalía, Luciana Vallarella y Matías Ocariz habían solicitado 16 años y medio al tribunal que integran Patricia Bilotta, Hernán Postma y Héctor Núñez Cartelle, por lo que esperan los fundamentos para conocer el alcance de la sentencia. Los hechos que lo llevaron a juicio ocurrieron entre 2018 y 2019, cuando durante varios días retuvo a la familia en una vivienda que no era la familiar, donde "no les daba de comer, no los dejaba salir, golpeaba y mantenía desnuda a N."; en otro hecho la amenazó y se llevó a la hija mayor; y en el último, de abril de 2019, ató de pies y manos a la mujer --que cursaba un embarazo-- y violentó también a los niños.