Argentina hizo un gran Mundial sub 20, pero no logró imponerse en el partido definitorio contra Marruecos, una selección que viene con un crecimiento sostenido y que no solo tiene un buen futuro: ya refleja un fuerte presente.

El próximo Mundial Sub 20 se jugará en 2027. Por primera vez se disputará en dos países: Azerbaiyán y Uzbekistán.

El mensaje de Messi

El capitán argentino siguió de cerca toda la campaña de la Selección, con historias que celebraban el buen momento del equipo. En la final también estuvo presente y se manifestó para darle su apoyo al plantel.

"Cabeza en alto muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", afirmó.

El gran futuro del futbol argentino

Además del nivel que mostró el equipo a lo largo de toda la Copa, se destacan actuaciones de manera personal que demuestran un gran futuro para una Selección que, en la Mayor, sigue apuntando al recambio.

Más allá del resultado final, Milton Delgado se llevó la Bota de Bronce. Mientras que Santino Barbi fue el arquero más destacado del torneo con el Guante de Oro.

Se viene el Mundial Sub 17

La Copa se jugará en Qatar desde el 3 de noviembre al 23 del mismo mes.

Diego Placente también será el técnico del equipo, que forma parte del Grupo D, junto a Bélgica, Fiyi y Túnez.

Argentina debutará el lunes 3 de noviembre contra los belgas.

El presente de Marruecos

A fines de los '90 Carlos Bilardo anticipaba que el futuro del fútbol estaba en Marruecos. Y no se equivocó.

Los números de esa Selección en los últimos años: