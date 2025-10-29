La Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción ayer a un proyecto del Ejecutivo provincial que propone la creación de la sociedad anónima Fiduciaria de Salta S.A.U. y del Fideicomiso Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL) con el propósito de incentivar la toma de créditos de pequeñas y medianas empresas en Salta.



La encargada de presentar el proyecto fue la diputada Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro), quien indicó que la pretensión del gobierno es que la operatoria comience a aplilcarse en enero o febrero de 2026.

“El principal objetivo es ayudar a las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia”, aseguró antes de afirmar que en Salta ya cerraron 350 empresas en lo que va del año. Después su par Luis Albeza (Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) bajó ese número a 320. “Teníamos 9.170 pymes, ahora tenemos 8.550, 320 pymes cerraron en 14 meses”, aseguró al defender el proyecto.

Un informe de la agencia Ciudadana Comunicación, indicó que entre diciembre de 2023 y junio de 2025 cerraron 546 empresas en Salta, lo que equivale a un empleador menos por día desde que Javier Milei asumió la presidencia. El retroceso fue particularmente fuerte en agricultura (249 cierres), comercio (198) y turismo (45).

Tres votos negativos

Tres diputados votaron en contra de la iniciativa. Guillermo Durand Cornejo (Conservador Popular) comenzó su intervención con la frase: "Crónica de una muerte anunciada”.

Recordó al Banco de la Provincia de Salta, “que comenzó muy bien y terminó muy mal” porque “se terminó convirtiendo en el banco de los amigos, de los políticos de turno”, y “terminó quebrando”, aseguró antes de objetar que no se haya pedido la opinión a las cámaras que reúnen a las pymes y comercios.

Si realmente quisieran ayudar “debieran empezar por lo más sencillo”, con la reducción de la carga impositiva y del costo laboral, sostuvo. "Quitarle esa carga laboral tremenda que tienen, que es imposible tomar mano de obra", afirmó antes de lanzar un comentario despreciativo hacia la iniciativa: “No avizoro ningún final feliz para este sachabanco que es el FOGASAL, Foguisal, no sé cómo se llama”.

José Gauffín (del bloque Independencia) afirmó que la Fiduciaria y el FOGASAL son en realidad una sociedad de garantía recíproca, como las que ya existen en el país, con fondos privados, que además de facilitar el acceso al crédito tienen la ventaja de que es más barato, porque se reduce el riesgo. Hay 59 inscriptas en el Banco Central, dijo.

Pero su objeción fue que "este proyecto nace de nalga”. Nació en el Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH, “qué tendrá que ver” con la economía, se preguntó. Además, contó que propuso muchas modificaciones porque “estamos hablando de fondos públicos”, por lo tanto tiene que tener “articulados que tengan que ver con la transparencia”. Con ese fin, entre otros aportes, propuso que la comisión fiscalizadora tenga un control mixto, no solamente del Estado; que quienes estén a su cargo tengan un perfil profesional y que la actividad privada participe en el directorio del FOGASAL.

El libertario Roque Cornejo, que estaba de festejo, también puso el eje en que el fondo se consituirá con fondos públicos. Se va a sacar una porción de la torta de la recaudación impositiva para “destinarla a vaya a saber quién”, cuestionó antes de afirmar que antes de avanzar el gobierno debería "justificar de dónde van a sacar la plata para hacer esto”, a qué área le van a sacar. “En este caso se está dando un cheque en blanco al gobernador y a aquellos que integren ese comité para hacer y deshacer fondos que son de la provincia”.

También él apuntó a la carga impositiva como un limitante para la actividad económica. Recordó que Salta es la cuarta provincia con más presión tributaria del país, sumando impuestos provinciales y tasas municipales.

Quién presta y para qué

El cerrillano Luis Albeza le respondió a Cornejo. Cuando se trata de toma de deuda, analiza quién da ese dinero y qué destino se le dará a ese dinero, porque “No es lo mismo que nos dé el dinero el FMI, el Tesoro de los EEUU o que nos den otros organismos como el BID o el CFI”, dijo.

En cuanto al destino, en este caso se busca volcar esos fondos "al tejido productivo”, es una inversión y no un gasto, aseguró. “Las pymes son el motor de la economía del mundo. Más del 90% de las empresas que aportan son pymes”, generan el 60% del empleo mundial, el 45% del PBI de la Argentina, “son el motor del desarrollo local y son un factor clave en la innovación productiva”. En Argentina generan el 65% del empleo formal, enumeró.

En cuanto al endeudamiento, repasó que es un fondo compartido con el CFI sin tasa de interés. El dinero no entra al tesoro de la provincia, con lo que no genera deuda pública, el tesoro no responde con su patrimonio. “Salta no va a pagar intereses y asume una función de control de gestión”, “no hay riesgo fiscal”.

En ese punto habló de la caída de la actividad en la provincia y el país. El cierre de 320 pymes en 14 meses, implica que por cada día hábil está cerrando una pyme en Salta y “a nivel nacional (cerraron) cerca de 18.000, 50 por día hábil”, aseguró. Y a nivel nacional ya se perdieron 220 mil empleos a causa del cierre o de la caída de la actividad productiva.

Socorro Villamayor tomó la palabra para responder, sin nombrarlos, a Durand y Gauffín. “Confunden acabadamente y groseramente el concepto del crédito y el aval”, les reprochó antes de explicar que el FOGASAL no es una entidad bancaria, sino un fondo que pueda servir de aval para que un pequeño productor pueda presentarlo como garantía al solicitar un crédito ante un banco.

Tampoco analizaron, dijo, que el capital social estará constituido por mil millones que aportará la provincia y dos mil del CFI. Una vez disuelto ese fideicomiso, esos fondos volverán a la provincia, y mientras tanto se generan intereses. Además, hay límites en la responsabilidad de la provincia, los bienes del FOGASAL serán inerembargables. Y habrá controles del Banco Central. Por otro lado, en el país solo el 12% de pequeñas empresas acceden hoy al crédito mientras que en Brasil, por ejemplo, accede el 80%.