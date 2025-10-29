Las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre marcaron un punto de inflexión en el tablero político salteño. La irrupción libertaria en los grandes centros urbanos, con La Libertad Avanza imponiéndose en Capital y Orán, redibujó el mapa provincial y forzó a las fuerzas tradicionales a revisar estrategias. En ese nuevo esquema, el frente Primero los Salteños (PLS) -que responde al gobernador Gustavo Sáenz- logró sostener su estructura territorial en el interior y colocar una banca en cada cámara del Congreso: Flavia Royón en el Senado y Bernardo Biella en Diputados.

Desde ese lugar, Royón planteó una mirada que busca correrse del péndulo Milei-kirchnerismo: “Rompimos la lógica de polarización", manifestó, dado que se vislumbraba "una elección donde solamente se hablaba de una disputa entre Milei y Cristina, hoy tenemos dos bancas en el Congreso, y eso demuestra que Salta puede construir un camino propio”, dijo la ingeniera salteña en diálogo con Salta/12.

El resultado provincial dejó expuesto un fenómeno doble: el voto urbano se inclinó masivamente al proyecto nacional de Javier Milei, mientras que el interior mantuvo su respaldo al saencismo. “En Capital y Orán no fuimos ganadores, pero en el resto de la provincia sí. La provincia se tiñó de los colores del poncho”, sintetizó Royón, en alusión al mapa electoral que mostró 13 departamentos teñidos del rojo de Primero los Salteños, contra 10 que respondieron a los libertarios.

Una agenda para el presente

Royón, que se prepara para asumir su banca en diciembre, insistió en que el desafío no será electoral sino programático. Y aseguró que como espacio "no estamos pensando en el 2027, lo que queremos es no postergar más las discusiones que Salta necesita hoy". En ese sentido, dijo que se debe discutir "cómo desarrollamos la provincia, cómo mejoramos la educación pública, cómo generamos oportunidades productivas”.

Flavia Royón, tras conocer los resultados del domingo





La senadora electa planteó que el bloque salteño tendrá como prioridad “defender los intereses de la provincia, las universidades, las obras de infraestructura y todo lo que signifique crecimiento para Salta”. Y agregó: “No somos dogmáticos. Creo en el análisis, la información y el pragmatismo. No me interesa la lucha por el poder, me interesa que las discusiones se den con seriedad y una mirada federal”.

Entre las reformas y el federalismo

Consultada sobre el escenario legislativo que se abrirá con la nueva composición en el Parlamento nacional, Royón sostuvo que será "el Congreso más reformista de la historia", porque se discutirán reformas fundamentales para Argentina y para Salta. "Por eso era importante colocar legisladores que respondan a los intereses de la provincia y que no sean levantamanos del Gobierno nacional", subrayó.

En ese sentido, subrayó que Primero los Salteños buscará construir una mesa de trabajo técnica y federal, capaz de intervenir en las discusiones sobre el presupuesto y las reformas estructurales. “Tenemos que analizar cada medida con una mirada salteña, entendiendo que estamos hablando de las reglas de juego para el futuro de la provincia”, sostuvo.

Sobre el vínculo con la Nación, tras las tensiones generadas por la falta de cumplimiento por parte de la gestión libertaria de acuerdos previos, dijo que “aún no hay un diálogo restablecido”, sobre todo entre el presidente Javier Milei y el gobernador Gustavo Sáenz, pero marcó expectativas frente al nuevo debate presupuestario.

“Llevamos dos años gobernando sin presupuesto. Esperamos que los legisladores que están hoy en funciones defiendan a Salta", puesto que "la discusión ahora debe ser qué obras se priorizan, y en eso vamos a poner el foco", sostuvo.

Producción y energía: los proyectos que quiere impulsar

Royón, exsecretaria de Energía de la Nación, adelantó que uno de sus principales proyectos será el impulso a los biocombustibles en Salta. Aseguró que es un tema que le interesa personalmente y en el que viene trabajando hace mucho tiempo. "Es importantísimo para Salta y hay que empujarlo desde el Congreso”, afirmó.

Además, adelantó que su bancada promoverá proyectos sectoriales de infraestructura y desarrollo productivo, con especial atención en las regiones del interior. “Queremos reformas que beneficien a Salta y que no atenten contra la calidad del trabajo ni contra los grupos más vulnerables”, resumió.

Bernardo Biella: “Primero los Salteños vino para quedarse”

Por su parte, el médico Bernardo Biella, electo diputado nacional por el frente provincial, celebró el resultado obtenido en las elecciones del domingo, en las que PLS logró imponerse en 13 de los 23 departamentos de la provincia.

“Primero los Salteños es una expresión del interior que vino para quedarse", aseguró. Dijo que se inició una nueva etapa en la que la voz de Salta tendrá una voz propia en el Congreso de la Nación. Además, destacó la racionalidad y el diálogo como ejes del nuevo bloque.

Sáenz, Royón y Biella





El legislador electo contó que su desempeño en la Cámara Baja nacional será con "la impronta de salteño", es decir: "con racionalidad", con la idea de "dialogar, escuchar y apoyar lo que no perjudique a Salta y que sea beneficioso para el país, acompañando los reclamos que realiza el gobernador”.

Biella agradeció especialmente a Gustavo Sáenz por haber impulsado un proyecto “genuinamente salteño”, y subrayó que con ese respaldo lograron"romper con la polarización en Salta”. Asimismo, destacó el mérito del espacio provincial, que “en apenas dos meses logró construir un armado exitoso, auténticamente salteño y con proyección a futuro”.

Un nuevo equilibrio político

El ingreso de Royón y Biella al Congreso nacional abre un escenario inédito para el saencismo, que deberá moverse entre el poder central de Milei y las tensiones internas del peronismo local. “Vamos a acompañar siempre que no se perjudique a los salteños”, había dicho el propio Sáenz el domingo electoral, queriendo marcar una línea de autonomía frente al Ejecutivo nacional, aunque ya mostró apoyo a través del voto positivo de legisladores salteños en el Congreso.

Royón retomó esa idea desde una perspectiva más estratégica y dijo que es necesario "tener un plan de estabilización para la Argentina, pero con una mirada inclusiva para la provincia. Defender a Salta en el Congreso es defender la posibilidad de su desarrollo", aseguró.