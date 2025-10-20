El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció este lunes una "amenaza" de "invasión" del mandatario estadounidense Donald Trump, quien pareció sugerir algún tipo de intervención de Washington contra la producción de droga en el país sudamericano.

Trump le quitó este domingo todo el apoyo financiero a Colombia en medio de polémicas declaraciones contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien acusó de ser "un líder del narcotráfico" por supuestamente "fomentar" el narcotráfico. También afirmó que debería "cerrar" los narcocultivos de "inmediato, o Estados Unidos se los cerrará".

Benedetti aseguró que se trata de una "amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia". "No me imagino cerrando unas hectáreas si no es de esa forma, si no es invadiendo", dijo a Blu Radio.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, además, llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, tras el anuncio de Trump. Según informaron desde el Gobierno, el embajador Daniel García Peña "ya se encuentra en Bogotá" y en las "próximas horas" el gobierno de Petro "informará las decisiones tomadas al respecto", dijo la cancillería en un comunicado.

Ayer, el jefe del Pentágono Pete Hegseth informó sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales en el que murieron tres supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

Estados Unidos tiene buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto con los cuales ha atacado al menos siete embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas.

Al menos 27 personas murieron hasta ahora, según Washington, producto de estos ataques. Petro es uno de los líderes latinoamericanos que crítica duramente el accionar de Trump, a quien denuncia de violar la soberanía nacional en aguas nacionales.