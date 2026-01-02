Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 2 de enero de 2026

Por Federico KucherA partir de este viernes comenzará a regir el nuevo esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación. El primer movimiento será del 2,5 por ciento, correspondiente al índice de noviembre, y elevará el techo del tipo de cambio mayorista a 1563 pesos. El dato no es sólo técnico, también es político: desde abril de 2025 el Gobierno sostuvo que no modificaría la estrategia y que mantendría el ajuste del 1 por ciento mensual. Finalmente terminó cediendo a las presiones del FMI y de los inversores, y desde ahora el límite superior se moverá al ritmo del índice de precios.