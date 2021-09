La elección del juez Carlos Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema trajo a la memoria su polémica designación por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, al igual que había ocurrido con el presidente saliente del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, y una particular calificación de "anticapitalista" con la que el ex presidente demostró haberse "arrepentido" de nombrarlo como juez del tribunal supremo.

En su momento, la desiganción de Rosatti buscó mostrar un equilibrio respecto de Rosenkrantz -ligado a empresas como Clarín y crítico de la aplicación del derechos internacional- pero Macri mostró su arrepentimiento de haber cedido en la negociación en su libro Primer Tiempo: "Rosatti terminó fallando sistemáticamente en contra de las reformas y la modernización que impulsamos, favoreciendo así el statu quo populista".

"Sesgo anticapitalista"

Macri ratificó sus reflexiones publicadas en el libro a principio de este mes, cuando comenzaban a circular fuerte el nombre de Rosatti como sucesor de Rosenkrantz. En una entrevista en LN+, el ex presidente señaló: "Respeto su calidad y honorabilidad, pero él ha votado siempre con sesgo anticapitalista y creo que no es bueno".

"Para el desarrollo de la Argentina hay que valorar el empleo privado de calidad y no seguir apostando al atropello del estatismo, de los impuestos", completó Macri su perfil sobre Rosatti durante la entrevista dada tres días antes de las PASO. La calificación de "anticapilista" sorprendió a los entrevistadores, que le repreguntaron y dieron lugar a reconsideración del ex presidente: "No, no digo eso, pero ha tenido fallos que han tenido ese sesgo".

En su libro Primer Tiempo, publicado en marzo de este año en un intento de relanzar su golpeada figura política, Macri explicó por qué cedió en la nominación y designación por decreto de Rosatti, a pesar de que "sus preferidos" eran Rosenkrantz y Domingo Sesin, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

"Cuando circulamos los nombres de ambos candidatos entre los miembros de la coalición, para obtener su aprobación y apoyo, Rosenkrantz fue aceptado unánimemente. Sesin, sin embargo, fue cuestionado por algunos dirigentes importantes de Cambiemos, y se llegó a un acuerdo para nominar en su lugar a Horacio Rosatti", cuenta Macri en el libro.



Luego de eso se confiesa sobre la supuesta inclinación de Rosatti a "favorecer el statu quo populista".