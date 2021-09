El Banco Popular de China le dio un revés al mercado de criptoactivos: declaró que las transacciones financieras con criptomonedas son parte de un sistema de “actividades ilegales y delictivas” y, por lo tanto, las declaró como una amenaza que podría “alterar el orden económico y financiero” internacional. Tras la declaración, el Bitcoin cayó un 6 por ciento en los mercados virtuales.

La toma de posicionamiento no fue solo del Banco Central chino sino también de otras nueve instituciones gubernamentales de ese país, que determinaron que “las criptomonedas no son de curso legal” y que, por ello, “ponen en grave peligro” la propiedad de los ciudadanos.

El pronunciamiento prohíbe, por lo tanto, todas las actividades financieras vinculadas a esa modalidad, como el comercio con criptomonedas, la venta de "tokens" (o vales), transacciones que involucren a derivados de criptomonedas y "recaudación de fondos ilegales".

El efecto del anuncio chino en el Bitcoin

A través de un comunicado, tanto la autoridad monetaria como la Administración Central del Ciberespacio y el Ministerio de Seguridad Pública, advirtieron que el mercado de monedas virtuales está teñido por “lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude, esquemas piramidales y otras” actividades “ilegales”.



El Banco Popular menciona específicamente a Ethereum y Bitcoin, que luego del anuncio cayó un 6 por ciento en su cotización, según datos recopilados por la agencia Bloomberg

Son "monedas virtuales emitidas por autoridades no monetarias", no tienen "el mismo estatus que la moneda de curso legal" y, por tanto, "no pueden circular en el mercado como moneda", sentenció el texto oficial.



Con esos argumentos, pidió a las autoridades locales que "fortalezcan la supervisión" para construir "un sistema de prevención y eliminación de riesgos de especulación".

"Especulación financiera y lavado de dinero"

En junio, varias regiones de China suspendieron las operaciones de "minado" de criptomonedas a instancias del Gobierno, que inició una campaña contra estas actividades debido a su alto consumo de electricidad.



La cotización de las criptomonedas sufrió cambios bruscos en el último año. En parte debido a las regulaciones chinas, que buscan prevenir la especulación financiera y el lavado de dinero.

En su comunicado del viernes, la institución bancaria advierte que quienes no respeten la reglamentación serán "investigados por responsabilidad penal de acuerdo con la ley".

Si bien la creación y el comercio de criptomonedas son ilegales en China desde 2019, la nueva toma de posicionamiento advierte a los bancos para frenar este tipo de transacciones y cerraran gran parte de la vasta red de bitcoines del país asiático.

La declaración del organismo bancario regulador es, sin duda, la señal más fuerte hasta el momento por parte del gobierno chino para detener este recurso digital.