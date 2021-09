El senador de la UCR Lisandro Enrico adelantó ayer que se presentará ante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para que “investiguen a fondo” la última declaración del empresario Leonardo Peiti como “imputado colaborador” en una causa por corrupción –con tramas en la política, la justicias y la policía-, le digan si él es uno de los mencionados en el relato y si es así, prometió formalizar una denuncia penal contra “el zar del juego clandestino”, como lo llamó. “Es de suma gravedad que un imputado por varios delitos deslice que le dio dinero a senadores, y como en mi caso puntual es un disparate y un invento porque fui uno de los que denunció en la justicia el juego ilegal, corresponde que se investiguen a fondo esas declaraciones”, apuntó.

Poco antes del anuncio de Enrico, uno los defensores de Peiti, el abogado Ángelo Rossini, dijo por una radio de Santa Fe que “hay personas que tienen mucho miedo” de lo que su cliente “pueda decir o no decir”. Lo que trascendió es que Peiti habría nombrado no sólo al senador Armando Traferri, sino también a otros dos senadores de la UCR que rechazaron el desafuero de su colega, le planteó un colega de LT9. Rossini se escudó en la reserva de la confidencialidad: “Es lo que se habla en los medios, que se menciona a dos senadores del radicalismo. No puedo dar nombres ni decir a quién se nombró. Sólo puedo decir que las personas de la zona sur de la provincia deberían estar preocupadas por los representantes que votan para el Senado. Nada más que eso”, contestó.

Ángelo Rossini ponderó la “calidad de información” que aportó Peiti para descubrir la “asociación ilícita” que investigan Schiappa Pietra y Edery. El año pasado cuando declaró por primera vez como arrepentido, mandó a la cárcel a dos fiscales: el ex regional de Rosario Patricio Serjal y su colega Gustavo Ponce Asahad, quien este mes se declaró culpable en un proceso abreviado y acordó una rebaja de su condena de 6 a 3 años.

Ayer, el senador Enrico reaccionó ante los dichos de Peiti. “He tomado conocimiento que habría mencionado a otros actores políticos de la provincia, y por los dichos de su abogado Luis Rossini en un reportaje a Radio 2 el día 9 de septiembre, mi nombre es uno de los aludidos”. “Es de suma gravedad que un imputado por varios delitos deslice que le dio dinero a senadores, y como en mi caso puntual es un disparate y un invento porque fui uno de los que denunció en la justicia el juego clandestino, corresponde que se investiguen a fondo esas declaraciones”, agregó.

“El beneficio del imputado arrepentido exige, en la ley que lo crea 27.304, que la declaración debe consistir en suministrar información y datos ‘precisos, comprobables y verosímiles’; al mencionarme no sólo que miente en cuanto a mí u otros senadores sino que está defraudando a la propia justicia ya que su declaración debe ser basada en información cierta y colaborativa y no en cortinas de humo”.

“Más aun, la ley 27.304 del arrepentido, crea un nuevo delito al incorporar el artículo 276 bis que dispone “quien proporcione maliciosamente información falsa o datos inexactos en la declaración será pasible de la pérdida del beneficio y de una pena de 4 años de mínima y 10 de máxima”. Con lo cual anticipo que el capo del juego clandestino si declaró falsamente ante la justicia ha cometido un delito grave que por su gravedad no es excarcelable agravado justamente por el hecho de brindar información falsa ante las autoridades investigativas”, insistió.

Enrico dijo que si Peiti lo mencionó en su declaración “debe investigarse” el hecho. “Por eso me voy a presentar ante la fiscalía actuante para que se llegue a fondo con lo que se menciona en torno a mí, pero no solo ello, sino denunciar penalmente al señor Leonardo Peiti por mentir en su declaración, si es cierto lo dicho por su abogado en medios de comunicación”.

“Me queda la tranquilidad de lo que siempre hice. Bajo mi firma y con mis denuncias realizadas en sede penal se investigó una decena de casas de juego clandestino, cosa que hice y sigo haciendo con otros delitos como el narcotráfico”. “Estar en la vereda de enfrente de Leonardo Peiti o su abogado encubridor Luis Rossini lo tomo como una buena señal de mi rumbo político, porque ellos representan la podredumbre, el delito y la corrupción de esta provincia, yo en cambio trato de representar de la mejor manera a los ciudadanos que me eligen y me dan un mandato de pelear siempre en contra de las mafias”, concluyó.

En tanto, el otro abogado de Peiti, Ángelo Rossini, dijo que “Peiti busca acogerse a la figura del imputado colaborador”. Ya declaró en esa condición “a fines de julio o principios de agosto del año pasado” y eso derivó en la detención de Serjal y Ponce Asahad. “Por lo tanto, no podemos negar la calidad de la información que proporcionó al MPA y la importancia que tiene” para los fiscales

-La defensa de Traferri dice que no existe el imputado colaborador en Santa Fe –le planteó un periodista de LT9.

-No es así –contestó Rossini-. “No puedo hablar de la declaración de Peiti. Lo que sí puedo decir es que se fijen quién crítica la figura del arrepentido o el imputado colaborador que es lo mismo, para ver a quién perjudica esa declaración” de su defendido. “La figura del imputado colaborador está prevista en el artículo 41 ter del Código Penal y se aplica en todo el país. En Santa Fe ya ha sido usada en otras causas. La Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto ratificó que es aplicable en la provincia. No hay motivo para no aplicarla”.

-Se filtró el acuerdo de confidencialidad. ¿Esto puede hacer caer la causa o el acuerdo?

-Lo que se filtró lleva el título de preacuerdo. No puedo negar ni confirmar la autenticidad de ese preacuerdo. La Fiscalía investiga por dónde se filtró, se allanó un estudio jurídico de la ciudad de Casilda.

-¿Su titular es el que visitó a Peiti en el sanatorio?

-Exactamente. Entonces, puede existir, no lo sé, lo sospechamos, es una línea de investigación que estamos barajando, que exista una maniobra para frustrar este acuerdo. Porque claramente hay personas que tienen mucho miedo de lo que Peiti puede decir o no decir –señaló Rossini.