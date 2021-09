El histórico locutor Jorge Formento se sumó este sábado a los festejos de cumpleaños de Mucha Radio 94.7 FM con una transmisión especial desde Plaza Clemente, en Colegiales. La emisora, que pertenece al Grupo Octubre, invitó a la audiencia a sumarse al aniversario y a celebrar, también, el inicio de la primavera. Y la gente respondió: el sol radiante y el clima primaveral dieron el contexto ideal para el encuentro entre la radio y el público, que fue creciendo a medida que los transeúntes se encontraban con el móvil de la emisora y se sumaban al festejo.

Desde las 12 del sábado, la plaza se llenó de gente que se reunió a participar de los juegos y entretenimientos que fueron parte del festejo. “Un montón de sorpresas, distintos tipos de competencias que tuvieron que ver con el karaoke y una suerte de Sandro para recordar momentos maravillosos”, recopiló Formento sobre algunos de los atractivos del evento.

Sobre Mucha Radio, Formento dijo que “es una emisora con memoria emotiva, escucho un tema y me traslada a encontrarme con otras sonrisas, con otras caras que por una cuestión cronológica ya no puedo disfrutar, pero que permanecen en nuestro recuerdo”. En ese sentido, aseguró también que gracias a la emisora le hace “trampa al calendario de la vida, cada vez que me engancho con una canción de esas que forman parte de Mucha Radio”, señaló a la señal de noticias IP.

Mucha Radio inició su transmisión el 7 de septiembre del 2020, con la misión de combinar aspectos de la AM y la FM en una apuesta disruptiva para los oyentes y los formatos habituales del medio. La principal fortaleza de la emisora es la música que recorre toda la programación con un estilo de clásicos populares de ayer y de hoy, que atravesaron varias generaciones de argentinos en los últimos 60 años y, tal como señaló el locutor, sirven como disparadores instantáneos de la memoria emotiva.

Mucha Radio es parte del Grupo Octubre, junto con Página/12, las revistas Caras y Caretas y Planeta Urbano. La FM 94.7 complementa su propuesta radiofónica con AM750, FM Aspen, Blackie 89.1 y Radio Like. La cartera de medios se completa con Canal 9, la señal informativa IP Noticias y la agencia GO Noticias.