La tarde en el Libertadores de América estuvo lejos de ser aquella que había imaginado Julio César Falcioni en su estrategia previa a enfrentar a Godoy Cruz, el equipo de Diego Flores que se revela protagonista del torneo de la Liga Profesional de Fútbol."No tuvimos una buena tarde", resumió el entrenador de Independiente tras el 1-4, en una breve conferencia de prensa a la que se presentó el DT luego de la dura derrota.

"No tuvimos una buena tarde -se sinceró Falcioni-. Comenzamos bien, rompiendo líneas y, poquito a poquito, la presión que ejerció el adversario nos fue ganando espacios. Provocó algunas situaciones de pérdida de pelota importantes y, desde ahí, cimentó su victoria. Creo que enfrentamos a un muy buen equipo, que hoy fue superior a nosotros."

"Tuvimos desconexión en casi todas las líneas. No pudimos estar seguros en el fondo, en el medio no iniciamos juego y, arriba, no estuvimos profundos. No tuvimos una noche para olvidar, sino para saber que podemos equivocarnos", analizó con claridad el DT luego de un partido difícil.



De cara al próximo partido, cuando el Rojo visite a Vélez por la fecha 14, Falcioni reflexionó sobre la importancia de mejorar el trabajo hecho ante una presión virtuosa del rival, como la que propuso el equipo de Flores. "Tenemos que buscar nuevamente la conexión de nuestras líneas y tratar de no ser tan permeables a esa presión, que hizo muy bien Godoy Cruz. Y, desde esa búsqueda de intensidad de juego, ser más agresivos", cerró Falcioni.