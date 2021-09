En la comunidad wichí de Misión El Cañaveral, del municipio de Santa Victoria Este, los vecinos decidieron cortar el acceso a la escuela primaria Nº 4798, pues reclaman desde hace dos meses la refacción de una aula que sufrió un incendio después de un desperfecto eléctrico. Aseguran que peligra la seguridad de los estudiantes y todos los adultos que concurren al establecimiento.

El cacique Emiterio Peres, dijo a Salta/12, que aún no recibieron respuestas por parte de ningún estamento del gobierno provincial desde que empezaron con los reclamos, por lo que decidieron cortar el ingreso a la escuela que se ubica a unos kilómetros del centro del municipio de Santa Victoria Este, en el departamento de Rivadavia. Contó que se incendió una de las cinco aulas a raíz de problemas de electricidad.

Distintas familias de la comunidad sostienen que desde que "se ardió el aula", la principal autoridad del establecimiento, Marlene Frías, no actuó acorde a la problemática presentada. Y el 16 de septiembre, enviaron una nota al supervisor zonal del Ministerio de Educación de Salta, expresando su "disconformidad" por tal accionar, asegurando que Frías se dirigió a la comunidad de padres y madres "de manera burlona y discriminatoria".

En la nota no sólo piden una solución que permita "regularizar las condiciones del edificio", sino también el cambio de la misma autoridad educativa. "Queremos que nuestros hijos vuelvan a clases seguros lo más pronto posible", manifestaron en el escrito.

Mientras que desde la cartera que dirige Matías Cánepa, confirmaron a Salta/12 que los directivos de la escuela y el propio Ministerio están trabajando en la refacción del aula dañada.

Peres dijo que al cumplirse el mes del incendio preguntó cómo iban a continuar, pero desde la dirección de la institución no supieron contestar y aseguró que al día siguiente de la consulta, se dio un aviso de que la escuela estaría cerrada hasta nuevo aviso. "Nuestros hijos no saben leer y ni escribir", cuestionó el cacique ante la decisión.

A raíz de ese aviso, es que la mayoría de los padres y madres de los casi 180 niños y niñas que asisten a la escuela comenzaron a pedir la presencia de autoridades del área de Educación de la provincia. Mientras, las clases empezaron a dictarse en el canchón de la escuela.

Aún así, sostuvo que todavía "no hay nada", en relación a la refacción del sector dañado, y además "la directora nos hace pelear entre nosotros". Peres dijo que otro sector de padres acompaña a Frías. "Pedimos que nos arreglen urgente la escuela porque es una gran peligro cuando vemos que hay cables colgando, los armarios y bancos quemados", describió la autoridad indígena, que agregó que el incendio se produjo a la noche.

Por tal motivo, y ante la ausencia de una respuesta concreta, los adultos decidieron cortar el ingreso al establecimiento a los docentes por la mañana de ayer. Ante el reclamo, Peres indicó que se hizo presente el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, quién se puso a disposición y se comprometió a mediar con las autoridades provinciales.

Con la intervención de Nerón, las autoridades indígenas dijeron que esperarán hasta el próximo viernes y que en caso de no obtener respuestas, retomarán con medidas más fuertes el lunes 4 de octubre. "Si llega a pasar algo dentro de la escuela, ¿quién va a responder por nuestros niños", lamentó el cacique, quien contó que después de tres días de ocurrido el incendio vino personal de una empresa -que dijo desconocer- a ver la situación del edificio pero no volvió más.

En la misma nota del 16 de septiembre se adjuntan otros reclamos en relación a la gestión de Frías. Uno de ellos, es el vinculado al comedor escolar, ya que denunciaron que en el almuerzo no se está dando la ración correspondiente a cada niño porque el menú repartido tiene "falta de carne". Además de que "la comida no se da en un horario que corresponda y a los alimentos les falta cocción". "No hay variedad de comida y todos los días les dan sopa", sostuvo Peres.

Recordó que con la gestión anterior de la dirección, los niños y niñas recibían un menú variado que incluía frutas de la zona. "Esta vez no hay", expresó. En relación al desayuno y a la merienda, sostuvieron que ambos beneficios no se reciben desde julio de este año. Y también denunciaron que se "sacó mercaderías, golosinas" para un festejo del Día del Niño, pero al final este no se realizó.

Por tal motivo piden dialogar con el supervisor o alguna autoridad del Ministerio de Educación porque "aguantamos toda la semana pasada y no tuvimos respuestas". "Hasta el viernes vamos a esperar alguna novedad y sino volvemos a tomar otra medida", reiteró Peres.