Una decena de empresas de la industria del conocimiento están interesadas en radicarse en Catamarca por los beneficios que otorga a la provincia. En el último año, desembarcaron dos, Novatech e IncluIT, que exporta servicios a Estados Unidos.



La industria de servicios es el segundo complejo exportador, sólo superado por el complejo oleaginoso-cerealero. La última semana, el Gobierno nacional anunció que a partir de 2022 eliminará las retenciones a la exportación del servicio, beneficio que se agrega al régimen de promoción que ofrece la provincia.

En la misma línea, las políticas de Promoción de la Industria de Software en Catamarca buscan promover la instalación o ampliación de los emprendimientos existentes, con beneficios que incluyen la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por un plazo de hasta 10 años y hasta el 100%; exención del Impuesto Inmobiliario por el término de 5 años hasta el 100%; exención del Impuesto sobre los automotores por un plazo de hasta 5 años hasta 100%; exención del Impuesto de sellos por 5 años.

Además, el Programa Provincial de Fomento al Empleo Privado ofrece asistencia financiera no reintegrable con aportes en el primer semestre de hasta el 80% del salario mínimo vital y móvil, en el segundo semestre hasta el 65%, y en el tercero hasta el 50%.

Desde agosto, el Ministerio de Industria y Comercio de la Provincia es autoridad de aplicación de la ley nacional de Economía del Conocimiento y maneja las herramientas para radicar y promover el sector.

Programa de inserción

En Catamarca viene desarrollándose el Programa para la Inserción Laboral en la Industria del Software (PILIS), a través del cual se capacita a jóvenes en las tecnologías más demandadas por el mercado laboral.

El ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, señaló que el desarrollo del PILIS “nos ha llevado a lograr el fortalecimiento de empresas locales, como así también la radicación de nuevas empresas en nuestra provincia”. IncluIT y Novatech han generado 130 puestos de trabajo hasta el momento. “Trabajan todos desde Catamarca hacia el mundo”, señaló el ministro.

En 2022, el Gobierno eliminará por completo las retenciones a la exportación de servicios producidos en el país y consumidos en el exterior.

En diciembre 2020, el decreto N° 1034/2020 reglamentario de la Ley de Economía del Conocimiento estableció que a partir del año 2021 aquellas empresas adheridas al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento no pagarían derechos de exportación. A partir del 1 de enero de 2022, tanto las empresas inscriptas como las que aún no lo han hecho, no tendrán retenciones.

La industria de servicios (informática y programación, servicios profesionales, diseño, etc.) exportó durante 2020 un total de 7.500 millones de dólares. Los principales destinos fueron EE.UU. y la Unión Europea.