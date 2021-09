El medio apertura del seleccionado argentino de rugby Nicolás Sánchez fue desafectado este martes del plantel de Los Pumas al resentirse de un esguince del tobillo izquierdo y partió rumbo a Francia para sumarse al Stade Francais y realizar su recuperación.



Sánchez, formado en el Tucumán Lawn Tennis y actualmente jugador del Stade Francais en el Top 14, fue descartado para el encuentro que el seleccionados argentino disputará con el australiano, los Wallabies, en el Robina Stadium de Gold Coast, por la sexta y última fecha del Rugby Championship.



Sánchez sufrió hace dos semanas un esguince en su tobillo derecho en el encuentro que Los Pumas perdieron frente a los All Blacks, por 36 a 13, por la cuarta fecha del mencionado certamen.



El tucumano jugó como titular en el encuentro inaugural frente a Sudáfrica, en la revancha frente a los Springboks ingresó en el segundo tiempo y en el partido frente a Nueva Zelanda por la tercera fecha jugó desde el inicio, sumando 14 puntos en tres partidos.



Sánchez es el jugador con más partidos en Los Pumas, con 90 presencias, marca que logró en la dura derrota 39-0 ante a los All Blacks el pasado 12 de septiembre, con lo que superó al hooker platense Agustín Creevy, que lleva 89.



Las tres posibilidades con que cuenta el técnico Mario Ledesma ante la baja de Sánchez son el cordobés Santiago Carreras quien fue titular en los dos últimos encuentros frente a Nueva Zelanda y Australia; Domingo Miotti, que fue suplente en ambos encuentros, y Joaquín Díaz Bonilla, quien hasta ahora no jugó.



Los Pumas suman cinco derrotas en el Championship: dos ante Sudáfrica, vigente campeón del mundo (32-12 y 29-10), dos con Nueva Zelanda (39-0 y 36-13) y una frente a Australia (27-8) y ya suman 15 jugadores lesionados en lo que va del certamen.



Estas derrotas derivaron en que descendieran el lunes al octavo puesto del ranking mundial oficial que elabora la World Rugby.