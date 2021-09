El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, volvió a cuestionar la elección de Horacio Rosatti como titular del Máximo Tribunal, al criticar la metodología del autovoto. Al tiempo que apuntó los tiempos de la Justicia y señaló que “se requieren reformas importantes”.

"Yo nunca me hubiera votado a mí mismo, por más que seamos tres. Tenemos que dar previsibilidad. No comparto el autovoto. Y lo fijé públicamente", sostuvo Lorenzetti consultado por la carta que difundió la semana pasada, luego de que se conociera que el Rosatti es el nuevo presidente del alto tribunal, y que se había autovotado. Al mismo tiempo, aseguró que la diferencia quedó zanjada en una Acordada de este martes, entre los supremos.

En ese sentido, aclaró: "Un cambio de presidente no cambia el perfil de la Corte. El presidente hoy no tiene una facultad distinta a la de los otros miembros, no es un cambio de perfil. Se generó una enorme expectativa de algo que no lo tiene".

Reformas

Por otra parte, también se refirió al funcionamiento de la Justicia y lanzó algunas críticas. “El poder judicial necesita una reorganización profunda y esto requiere un acuerdo de Estado, es decir, de los tres poderes", aseguró el magistrado. Y agregó: "Se requieren reformas importantes para que la Justicia sea más rápida, y esté más cercana a la población".

Según precisó, eso se lograría "con más cantidad de jueces y juezas, con los edificios más cerca de donde está el conflicto". "Son medidas de fondo. Y es una deuda importante de transformación en el poder judicial; nosotros hicimos un plan en 2017, pero todavía no se pudo concretar", añadió.