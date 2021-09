Tras diez días de reuniones sucesivas, el flamante ministro de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, logró acordar con los representantes de la Mesa de Enlace los términos para una salida parcial de las restricciones a la exportación. A partir del lunes, queda liberada la exportación de cortes de vaca conserva (principalmente demandada por China), lo cual permitiría que unas 140 mil cabezas de este segmento del stock vacuno puedan encontrar destino en el exterior sin afectar, en principio, la oferta de carnes de los cortes más demandados en el mercado interno. La industria frigorífica, si bien no participó del acta en que se alcanzó este acuerdo, convalidó el mismo, pese a que se mantiene el resto de los condicionamientos vigentes para la exportación, tal cual habían sido previamente establecidos: cupos hasta fin de año para la exportación de carne del resto de bovinos (con la sola excepción de la vaca conserva) y mantenimiento de la prohibición de exportación para los cortes más demandados por el consumo interno (asado, vacío, matambre y otros), con excepción de los de vaca conserva. No se trató en este round de reuniones el tema de los precios en mostrador de la carne, aunque a criterio del ministro de Agricultura y Ganadería, "las medidas tomadas no deberían afectar la oferta ni los precios internos".

El encuentro donde se selló el acuerdo final se realizó este martes en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Junto a Domínguez estuvo el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, acompañados además por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Raúl Ziliotto (La Pampa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Por la Mesa de Enlace, participaron sus cuatro titulares.

Según expresa el Acta, los cinco gobernadores presentes "acercaron al señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca la petición de aumentar la exportación de vaca "china" poniendo a disposición la faena y producción. En el mismo sentido, se ha tomado nota de la solicitud puesta de manifiesto por parte de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias".

"En vista de ello, el señor ministro Dr. Julián Domínguez accedió a la petición y se compromete a autorizar la exportación de las categorías tipificadas como vaca conserva o manufactura D y E, hasta liquidar el stock al 31 de diciembre del corriente, propuesto por los señores gobernadores".

En términos políticos, Domìnguez logró concentrar el conflicto por las exportaciones de las carnes en un solo punto --seguramente, el principal-- y además resolverlo a partir de la unificación del reclamo de la Mesa de Enlace con el de los gobernadores del mismo signo político del gobierno nacional (del Frente de Todos).

La lógica que condujo al acuerdo es que se identificó a los sectores ganaderos principalmente perjudicados por la restricción de exportar vaca conserva (la más barata en el mercado de hacienda) con las zonas de producción más marginales y además con los rodeos de pequeños productores. Las estimaciones coincidieron en que se trata de un stock de aproximadamente 140 mil cabezas, y que permtir su envío a faena para exportar no afectaría al mercado interno y, por el contrario, generaría un alivio de las tensiones a nivel de los productores. La resolución, en consecuencia, se operó en ese sentido.

"La exportación nunca estuvo cerrada, había ciertas limitaciones que tienen que ver con administrar la actividad. El año 2020 ya quedó como el récord histórico de exportaciones, y el actual va a ser el segundo en volúmenes exportados de la historia", subrayó Julián Domìnguez. "El argumento de que las exportaciones están cerradas tuvo una víctima principal: los productores. Porque con el argumento del cierre de exportaciones, los frigoríficos tiraron para abajo el precio de la hacienda", señaló el ministro en tono de velado reproche a las entidades ruralistas. El mismo argumento había esgrimido ante los dirigentes de las mismas.

Una consecuencia de este manejo de los precios durante la restricción a las exportaciones de vaca conserva (para el cual regía un cupo del 50% de lo exportado el año anterior, igual que para el resto), los frigoríficos más grandes habrían estado comprando hacienda vieja a bajo precio para faenar y congelar la carne que no se podía exportar. Y ahora, se estima que tendrían en stock unas 50 mil toneladas de estos cortes, que serán los primeros que se exporten a partir del lunes cuando se reabra sin restricciones la exportación de vaca conserva a China. Una conclusión que fue señalada por el propio Domínguez.

Otro resultado del acuerdo que el ministro valoró especialmente es el consenso alcanzado en cuanto a la metodología de trabajo con las entidades agropecuarias. "De aquí a fin de año, habrá reuniones semanales, todos los martes a las 11, entre los equipos técnicos de las entidades y los técnicos del Ministerio, y una vez cada sesenta días, una reunión con los dirigentes con una agenda específica", puntualizó el titular de la cartera agropecuaria.

El ministro logró un primer resultado político: disolvió el estado de conflicto con la Mesa de Enlace. Le quedan dos cuestiones pendientes, dos riesgos concretos, conociendo los antecedentes. Uno, es cómo responderá la industria frigorífica con los precios al mercado interno cuando empiece a recuperarse el precio "base" de la hacienda, el de la vaca conserva. Es decir, si no trasladarán los aumentos a la hacienda de calidad. El otro, es si cuando empiecen las exportaciones de carne de vaca conserva a China, ¿no se tentarán algunos exportadores con "pasar" otros cortes no permitidos ocultos bajo la misma declaración? Ambos desvíos ya sucedieron, lo cual obligará a un atento seguimiento.