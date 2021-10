DOMINGO 3

ARTE

La continuidad de los cuerpos “Encerrados en los límites que señalan la duración de la existencia, los cuerpos se entretejen en un continuo intento de solidificación aparente. Líquido y sólido, plasticidad, destreza y resistencia. Gestos y movimientos, o la falta de estos, forman la materialidad misma de las estructuras y sus constantes y permanentes cambios. Con movimientos eróticos y líricos, los bailarines develan situaciones afectivas y narrativas para proyectar una escultura viva. Coherente a la infinitud de la escena y del tiempo, se desenvuelven para luego volver a habitar la aparente individualidad del cuerpo” La artista visual Melisa Zulberti presenta La continuidad de los cuerpos, un proyecto multidisciplinar, donde la pieza vincula conceptos como peso, fragilidad, suspensión y duplicación. A su vez, dialoga bajo la idea de escultura viva y sus variadas posibilidades.

A las 18, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná.

TEATRO

Propuesta 68 “Un archivo al aire libre aguarda la visita de los y las participantes. Un rompecabezas hecho de canciones, relatos y dibujos. Una experiencia random con importantes premios”. En su estreno número 68, la Compañía de Funciones Patrióticas invita al público a construir su propia versión de la obra. El grupo de artivismo, teatro, performance y música fue creado en 2008. Sus producciones se han presentado en redes sociales, en salas de teatro alternativo, oficial y comercial, en universidades y en espacios de arte contemporáneo. Desde 2015 comienzan a desarrollar estas propuestas site specific en la vía pública. Ilustraciones y dirección: Martín Seijo. Performers: Federico Aguilar, María Paula Doberti, Laura Lina y Martín Urruty. Domingos de octubre. Contacto: [email protected]

A las 17. Punto de encuentro: El Brio Teatro, Av. Alvarez Thomas 1582. Entrada: $500.

Golda Meir En el momento menos oportuno de su vida, cuando atraviesa una dura enfermedad y se da por retirada de la política, Golda Meir (interpretada por Marina Munilla), recibe el llamado del Partido Laborista para ser Primera Ministra. La decisión de aceptar o no el cargo se verá condicionada por los recuerdos de su vida política, y por las constantes presiones de su entorno más cercano. Luego de aceptar el puesto para continuar su lucha incansable en pos de lograr la paz para el Estado de Israel, tomará finalmente una decisión de la cual se arrepentirá el resto de sus días: no atacar a tiempo el día de YomKippur. Dirección: Gerardo Grillea

A las 20.30, en Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $800.

Imprenteros Una obra de teatro documental con recorrido autobiográfico, realizada con material de archivo familiar y fotos del artista César Capasso. Una obra donde participan los protagonistas directos de la historia que no son actores, junto a un equipo actoral encargado de recrear las situaciones. Es un encuentro de distintas disciplinas artísticas y laborales. Y desde una mirada femenina sobre el universo del oficio gráfico. El retrato de una familia atravesada no sólo por el oficio sino por las vicisitudes de un país, de un tipo de clase. Un espejo para todxs de una marca de época que está cambiando pero que encuentra resistencias. Elenco: Lorena Vega, Sergio Vega, Federico Vega, Julieta Brito, Vanesa Maja, Juan Pablo Garaventa, Christian Garcia. Dramaturgia y dirección: Lorena Vega.

A las 20.30, en Teatro Timbre 4, México 3554. Entrada: $1500.

LUNES 4

CINE

FestiFreak Hasta el 17 de Octubre, se realizará la 17° Edición del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata FestiFreak. Reunirá más de cien obras en distintos formatos y plataformas, que en su mayoría se verán por primera vez en Argentina. Distribuidas por secciones especiales, se verán en cinco sedes presenciales y en www.festifreak.com, donde se mantendrá el formato virtual. La muestra incluye 52 películas distribuidas en nueve secciones; más secciones de cortometrajes nacionales e internacionales. La función de apertura en sala será hoy con la première latinoamericana de Lamb, de Valdimar Jóhannsson, estrenada recientemente en el Festival de Cannes. La función de clausura será el 17 de octubre: se proyectará la versión restaurada de Crash (1996), de David Cronenberg.

Más información en http://www.festifreak.com/

ETCÉTERA

CharlyBA Durante todo el mes de octubre, el Ministerio de Cultura de Buenos Aires presenta un programa de actividades para celebrar los 70 años de Charly García. El programa incluye muestras fotográficas, acciones musicales y presentaciones literarias, entre otras. Los distintos eventos están curados por referentes vinculados al artista: Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, Richard Coleman y Fernando Samalea, todos músicos que compartieron diferentes momentos con Charly. El resto de las disciplinas estarán a cargo, por un lado, de autores de libros que tratan sobre la vida del artista, como Roque di Pietro, Fernando García y José Bellas, y Mauro Kaseiri. Andy Cherniavsky, Gabriel Rocca, Maxi Vernazza y Guido Adler, que realizaron numerosas producciones y coberturas de Charly, estarán a cargo de las actividades relacionadas con la fotografía. Por el lado de las artes plásticas participarán Florencia "Hana" Ciliberti y Lucas Martí.

Programas de actividades y convocatoria en https://charlyba.buenosaires.gob.ar/

La competencia A partir de hoy, la plataforma Relatorxs presenta “La Competencia”, un espacio dedicado exclusivamente al fútbol femenino conducido por las periodistas especializadas Laura Corriale, Ayelén Pujol, Karina Vázquez, Elsa Silvestre y Delfina Corti; quienes a su vez están a cargo de la transmisión de los partidos de la liga femenina los fines de semana. Relatorxs es una plataforma creada por un grupo de personas apasionadas por el fútbol: Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, Alejandro Fabbri, Matías Canillán, Viviana Vila, Jorge Arcapalo, Leandro Illia, Néstor Centra y todo el equipo de Relatores.

A las 19, disponible en https://relatores.com.ar/

ARTE

Salón Nacional de Artes Visuales En su edición número 109, el Premio Salón Nacional de Artes Visuales reúne 266 obras de artistas de todo el país en una propuesta que se destaca por su carácter federal, igualitario y diverso. Organizada por el Palais de Glace, la exposición se encuentra dividida en dos sedes de forma simultánea: en el Centro Cultural Kirchner y en la Casa Nacional del Bicentenario. El Salón Nacional es un certamen que se celebra desde 1911 y actualmente comprende las categorías de cerámica, dibujo, escultura, fotografía, grabado, instalaciones y medios alternativos, pintura y textil. Se premia un total de 27 obras, las tres mejores de cada una de las ocho categorías y las tres mejores obras adquisición del conjunto de categorías. Desde 2018, el concurso garantiza la paridad de género en la selección y premiación de obras; política que propició que la edición 2021 alcanzara la mayor participación de mujeres registrada en su historia.

Hasta el 15 de octubre, con reserva previa, en el CCK, Sarmiento 151; y hasta el 31 de octubre, sin reserva, en CNB, Riobamba 985. Gratis.

MARTES 5

ARTE

Hombre flecha En el marco de la conmemoración del veinte aniversario del Museo, Malba presenta una exposición antológica dedicada al artista uruguayo Rafael Barradas (Montevideo, 1890-1929), un pionero de la vanguardia internacional. Organizada en colaboración con la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, la exhibición reúne más de 130 obras, entre óleos, acuarelas y obras sobre papel, provenientes de la Colección del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), junto a una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y de Buenos Aires. La muestra abarca uno de los períodos más fructíferos en la producción del artista, de 1913 a 1923, durante su estadía en Barcelona y Madrid. A lo largo de estos años, Barradas presentó las bases de su concepción estética: el vibracionismo, en el que el artista descompone las escenas geométricamente para plasmar el dinamismo de la ciudad moderna, siguiendo las direcciones del cubismo y del futurismo.

En el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $400.

Reunión Por primera vez, en más de cincuenta y cinco años de trayectoria, Galería Ruth Benzacar convoca a los y las artistas que representa a participar en una exhibición colectiva. Reunión presentará una obra de cada artista. Este conjunto estará, durante cuatro meses, en constante movimiento: una vez por semana, dos obras se adelantarán en la sala ganando protagonismo, abriendo otro estadio expositivo y funcionando como puerta de entrada hacia las dos salas laterales de la galería donde cada artista realizarán su propia presentación individual e inaugurarán las nuevas salas de la galería. Con obras de Roberto Aizenberg, Ernesto Ballesteros, Eduardo Basualdo, Chiachio & Giannone, Flavia Da Rin, Marina De Caro, Sofía Durrieu, Leandro Erlich, Ana Gallardo, Max Gómez Canle, Sebastián Gordín, Julio Grinblatt, Carlos Herrera, Carlos Huffmann, Guillermo Iuso, Daniel Joglar, Fabio Kacero, Luciana Lamothe, Catalina León, Jazmín López, Jorge Macchi, Tomás Maglione, Marie Orensanz, Liliana Porter, Florencia Rodríguez Giles, Miguel Rothschild, Tomás Saraceno, Pablo Siquier, Mariana Telleria y Adrián Villar Rojas. Curadora: Lara Marmor.

En Galería Ruth Benzacar, Juan Ramírez de Velasco1287

Kimsooja Como parte de la tercera edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur (BienalSur), la muestra Nómada presenta por primera vez en Buenos Aires la obra de la artista surcoreana Kimsooja, referente internacional del arte conceptual multimedia y del videoarte. La artista combina performance, video, fotografía e instalaciones de sitio específico utilizando textiles, luces y sonido. En muchos de sus trabajos, recupera las acciones cotidianas de las mujeres de la sociedad surcoreana, sus objetos, usos y costumbres. Con la curaduría de Diana Wechsler, la exposición reúne instalaciones, objetos y videos de la creadora coreana, donde los bottaris –bulto constituido por una manta colorida tradicional de su país, que envuelve una selección breve de objetos significativos para sus poseedoras– son omnipresentes.

En el Museo Nacional de Bellas Artes - MNBA, Av. del Libertador 1473. Entrada: $50.

Cuando cambia el mundo La exhibición reúne cinco proyectos que abordan problemas que son parte de la agenda del feminismo contemporáneo. La muestra reúne una selección de obras de la artista feminista española Esther Ferrer; obras de Pau Delgado Iglesias, artista uruguaya que investiga la construcción de estereotipos sobre el deseo y la sexualidad en personas no videntes; Joiri Minaya, artista afrocaribeña cuyo trabajo que realiza obras sobre la construcción estereotípica de la mujer del Caribe; Sebastián Calfuqueo, artista mapuche que investiga temas vinculados a su identidad; y Aline Motta, de Brasil, quien registra viajes que realiza por ciudades conectadas por la esclavitud, en las que indaga en sus orígenes. Curadora: Andrea Giunta.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MIÉRCOLES 6

CINE

Kurosawa, Lado B Del sábado 2 al sábado 23 de octubre el ciclo presentará nueve largometrajes dirigidos por Akira Kurosawa en copias 35mm enviadas especialmente desde Tokio que recorren el lado menos conocido de la filmografía del gran cineasta japonés. Reconocido por obras maestras como Los siete samuráis, Vivir, Yojimbo y Rashomon, entre muchos otros éxitos, este programa intenta iluminar títulos igualmente valiosos que, por diversas razones, no han tenido las mismas posibilidades de exposición en salas de cine o en la valoración cinéfila. El ciclo recorre creaciones de la posguerra inmediata como No añoro mi juventud, adaptaciones literarias realizadas en los años 50 (Los bajos fondos, El idiota) y films de gran aliento humanista como Dodes’ka-den o Barbarroja, que se proyectará hoy.

A las 14 y 18, en la Sala Lugones del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530.

ARTE

Agustín Sirai+Pablo Insurralde Ambos artistas presentan sus trabajos en Galería Miranda Bosch. Agustín Sirai presenta Algo de lo que cruza el tiempo, donde toma como punto de partida “separar del continuo del mundo un espacio singular; construir un segundo nivel de realidad desde el que se proyecta una reflexión o comentario acerca de lo que nos rodea. A la vez, su pintura formula preguntas acerca de su propia naturaleza. Sirai se interesa en como un cuadro, un objeto tan modesto, puede dar cuenta de lo inabarcable, de lo ilimitado de la existencia”. Por su parte, Pablo Insurralde, ceramista, presenta Estado de cuero, en donde “sobrevuela los espacios marginales para la historiografía visual contemporánea; apoyado sobre preludios de escenas cotidianas, donde los personajes no terminan de aparecer, utiliza un tono fastidioso para coquetear con el límite indefinido entre lo importante y lo ordinario”.

En Galería Miranda Bosch, Montevideo 1723. Gratis.

Jorge Lezama En 1958, el artista realizó un dibujo de líneas negras con diagonales en fuga y una curva libre y rebelde que lo atraviesa de punta a punta. Con esta obra anunciaba su alejamiento del lenguaje ortodoxo, al que bautizó como “Sentimiento dominando estructuras”. Su carrera artística comenzó en 1938 con una primera etapa de piezas gráficas vinculadas al cubismo. Luego se volcaría a la abstracción geométrica en los años ‘50. Sin embargo, un tiempo más tarde, abandonaría esa corriente. Esta sensación contradictoria entre rectas depuradas y las formas orgánicas aparece intermitentemente a lo largo de toda su producción; y dicho imaginario es repuesto en Sentimiento dominando estructuras, la primera exhibición individual del autor.

En Galería Aldo de Sousa, Arroyo 858. Gratis.

TEATRO

Desperfectos Dos vecinos introvertidos y solitarios se encuentran inesperadamente atrapados en el ascensor cuando intentan volver a sus departamentos. El imprevisto desperfecto técnico los llevará a compartir, dentro de un reducido nuevo universo, sus encierros personales y sus fracasadas experiencias, hasta expandir el tiempo y el espacio al infinito. “Estos dos vecinos buscarán de mil maneras, sin saber por qué ni cómo, salir juntos del encierro en el que están”, explica Julián Marcove, su autor y director. El vestuario es de Emiliana De Cristofaro, la música de Facundo Rissotti, la escenografía e iluminación de Félix Padrón y la asistencia de dirección de Montserrat Godia. Con Fernando De Rosa y Federico Ottone.

A las 21 en Nün Teatro Bar, Juan Ramirez de Velasco 419. Entrada: $700.

JUEVES 7

MÚSICA

Las Ligas Menores Si bien la banda se formó en agosto de 2011, recién a partir del año siguiente fueron invitadas a participar del sello independiente Discos Laptra, a través del cual editaron dos LPs, un EP y dos simples. El sonido del grupo se caracteriza por sus melodías, y por tomar como influencia bandas alternativas de las últimas tres décadas como Weezer, Guided by Voices, Galaxie 500, Pavement, entre otras, además de numerosas bandas de la escena independiente argentina. La Ligas Menores está formada por Anabella Cartolano (voz y guitarra), Pablo Kemper (voz y guitarra), Micaela García (batería), Nina Carrará (teclados y coros) y Angie Cases Bocci (bajo). Hoy celebran su décimo aniversario.

A las 21, en el Teatro Broadway, Av. Corrientes 1155. Entrada: $900.

Mi Amigo Invencible Presentarán Mi Amigo Invencible en Vivo Vol 1 - 2 - 3, en estos tres EPs la banda nacida en Mendoza afianza el sonido actual del sexteto, a través de las canciones de su última etapa creativa. En esta nueva colaboración con el sello californiano-mexicano Devil in the Woods, recorren desde su EP de 2020 Nuestro Mundo al disco de 2019 Dutsiland, con parte de su obra anterior revisitada al calor de una estética escénica que traslada la intimidad de su propia sala de ensayo a la sala de teatro. Este show es el registro de su streaming del 2020, el primero de la historia de la banda antes del retorno a la presencialidad cuidada.

A las 20.30, en el Teatro Coliseo, MT de Alvear 1125. Entrada: desde $1500.

ARTE

Tres miradas sobre Mar del Plata La muestra reúne un relevamiento que hicieron sobre la ciudad los maestros de la fotografía argentina Annemarie Heinrich, Ataúlfo Pérez Aznar y Alberto Goldenstein. Andrés Duprat, quien había curado la muestra para el museo MAR explica: “Son tres miradas interesantes. La de Annemarie de la década del 50, la de Ataúlfo que capta la transición de la dictadura a la democracia y la de Alberto Goldenstein en un momento tan particular de la Argentina como el 2001”. La exposición Tres miradas sobre Mar del Plata, que había sido exhibida con el auspicio del FNA en el museo MAR de la ciudad atlántica, está curada por Andrés Duprat (director del Museo Nacional de Bellas Artes) y Diana Saiegh. Podrá visitarse los jueves, viernes, sábados y domingos

En la Casa de la Cultura-FNA, Rufino de Elizalde 831. Gratis.

Federico García Lorca La exposición Federico… donde estés es un homenaje al poeta. Su estadía en Buenos Aires, de solo seis meses –del 13 de octubre de 1933 hasta el 27 de marzo de 1934– alcanzó para que el escritor entablara una relación con la ciudad. La galería ArtexArte convocó a un grupo de artistas para que, a través de diferentes dispositivos, muestren sus homenajes. Completa la muestra el texto que Liliana Lukin escribió especialmente para esta exhibición. Curador: Eduardo Medici. Artistas: Julieta Anaut , Ariel Ballester, Luis Campos, Luz Castillo, Belén Castillo, Daniel Doura, Cristina Fresca, Claudio Larrea, Zulema Maza, Lena Szankay, Juan Travnik, Andrés Wertheim y Fer Zannol. Inaugura hoy.



A las 18, en ArtexArte, Lavalleja 1062.

VIERNES 8

CINE

La vida dormida Corre el año 1989 en Argentina. Haydée registra en video la carrera política de su esposo Juan Gabriel Labaké. Entre actos de campaña y viajes de negocios se cuela la vida familiar en Buenos Aires con tertulias multitudinarias y fuertes discusiones políticas entre los hombres de la familia. Treinta años después, Natalia Labaké, directora y nieta del matrimonio, retoma la posta de su abuela dándole un nuevo sentido: la cámara se vuelca hacia las mujeres de la familia, especialmente a su hermana Agustina y a su tía Bibiana, quienes solo aparecían en papeles secundarios. La ópera prima de la directora invita a reflexionar sobre la mirada y la representación femenina a partir de imágenes grabadas por dos mujeres de distintas generaciones de la familia. Los viernes de octubre.

A las 19, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $200.

TEATRO

La Fiesta del Ternero En una habitación de hotel en Ayacucho, tres amigos esperan un llamado para asistir al velorio de su mejor amigo, afuera se celebra La Fiesta del Ternero en todo el pueblo. La noche es interminable, y mientras ellos buscan reconstruir lo que ya no tienen, la fiesta empieza a colarse en la habitación. Si el mundo pudiera espiarse por la cerradura de la habitación de un hotel, ¿asistiríamos a su desmoronamiento? Y si ya no queda nada, ¿qué es lo que veríamos? Una obra acerca de la amistad y de la intimidad del mundo masculino, con su particular forma de amar, sus miserias y sus formas de relacionarse entre sí. Actúan: Lucas Delgado, Jorgelina Flury, Florencia Gallardo, Matias Russin y Nicolás Vivante.

A las 21, en Vera Vera Teatro, Vera 108. Entrada: $600.

Crónica de un secuestro Un agente de seguros es secuestrado sin causa aparente que lo justifique. Mientras espera el rescate que deberá pagar su mujer, será víctima de un juego perverso por parte de sus captores, que lo llevarán hasta el extremo de dudar si es la misma persona que ha creído ser desde un principio. Una propuesta estrenada hace 50 años regresa con un ritmo intenso, casi sin dar respiro. Crónica de un secuestro enfrenta al público con su incapacidad de asumir las culpas y al paradójico proceso de victimización que hace de sí el criminal en las sociedades modernas. Un thriller psicológico, pleno suspenso, y con un final abierto e inesperado. De Mario Diament, bajo la dirección de Marco Pasetti con las actuaciones de Gabriel Cavia, Julian Caisson y Santiago Cerra.

A las 22, en Teatro El Método Kairós, El Salvador 4530. Entrada: $750.

MÚSICA

Hernán Ríos El pianista presenta Volviendo desde mi, un conjunto de cinco discos grabados entre los años 2013 y 2021. Los títulos que integran esta obra conceptual son: “Un mordisco negro”, “La piedra y el agua”, “Después de hora (improvisaciones)”, “Postales” y “Silencios reunidos”. A excepción del volumen 5, que contiene improvisaciones libres, la mayoría de los temas que integran los otros álbumes son composiciones propias de Hernán Ríos, así como clásicos de Atahualpa Yupanqui, Tom Jobim, Cobián y Cadícamo y de Billy Strayhorn, entre muchas otras composiciones. La presentación por parte de quien fuera pianista del legendario trío El terceto, junto a Norberto Minichillo, entre otros, tendrá lugar hoy vía streaming.

A las 21, en www.youtube.com/rioshernan

SÁBADO 9

TEATRO

Una casa llena de agua En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota, Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto. Milena, despliega un universo que tiñe sus formas de sentir y de pensar: el fondo del mar y los seres que lo pueblan. La metáfora del océano como un lugar de posibilidades y también de peligro se va volviendo cada vez más intensa a medida que Milena intenta entender su propia búsqueda y los costos económicos, éticos y emocionales de la adultez. Dramaturgia: Tamara Tenenbaum. Actuación: Violeta Urtizberea. Dirección: Andrea Garrote.

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento y Paraná. Entrada: $600.

La Benito Se trata de un ensayo constante en el que un grupo de performers llega a la Plaza Benito Nazar en Villa Crespo e invitará a los espectadores a recorrerla con un dispositivo sonoro que todos ejecutarán a la vez. El encuentro es el punto de partida. El desencuentro aparecerá como contracara. El aislamiento y el individualismo nos hicieron fantasear con el día en el que volveríamos a vernos a los ojos. Encontrarnos para evitar la muerte “dónde y cómo se puede”, por ahora. ¿Hace cuánto tiempo que nadie nos mira a los ojos? ¿Extrañábamos mirar o que nos miren? Directores: Brenda Chi y Pablo Racciatti

A las 19, en la Plaza Benito Nazar, Esq. Apolinario Figueroa y Olaya, de Villa Crespo. Entradas: $500.

CINE

Implosión 2004, Carmen de Patagones. Junior, un chico de 15 años, entra a su aula disparando un arma, quitándoles la vida a tres compañeros e hiriendo a cinco de su misma edad, en lo que se conoció como la primera masacre escolar latinoamericana. Años más tarde, dos de los sobrevivientes, con aquellas heridas en sus cuerpos adultos, emprenden un viaje para encontrarlo. Pablo y Rodrigo no son actores, pero se interpretan a sí mismos y a partir de un impulso sorpresivamente urgente, recorren más de 1000 km. para buscar a Junior. A mitad de camino entre el documental y la ficción, Implosión y sus protagonistas se atreven a moverse por esos cruces, a la vez que un nuevo esquema juvenil encarnado en dos chicas le agrega capas a su historia y los empuja a cierta resolución. La película de Javier Van de Couter resultó ganadora del Gran Premio de la Competencia Argentina del reciente BAFICI 2021. El director conversará con el público después de la proyección.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Homero Carabajal Luego de lanzar su disco doble, El Aleph oculto bajo el mishky mayu, Homero Carabajal presenta nueva banda, compuesta por músicos integrantes de su familia. Una apuesta arriesgada desde lo musical en su búsqueda personal como artista, pero afianzada en sus raíces. Homero lanza su carrera solista luego de un amplio recorrido en su desempeño como músico desde temprana edad. El repertorio del show presentará un abanico amplio de estilos y géneros, que dan cuenta de la versatilidad de la propuesta. Presentando un recorrido de canciones que se mezclan con los sonidos del rock, perseverando en el folclore, y ocasionando una experiencia sonora teatral. Fusionando así todas sus raíces como camino ineludible, para sembrar las propias.

A las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro, Bustamante 772. Entrada: $600.

