Una decisión estratégica del Directorio de la Administración de Parques Nacionales permitirá lograr un ahorro anual de 560 mil dólares (58.240.000 pesos) en el alquiler del edificio administrativo donde funciona actualmente la sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante una mudanza temporal a otro inmueble del centro porteño que está prevista para el mes de noviembre próximo.

La rescisión de contrato actual permitirá disminuir en un 57% el costo del alquiler y redireccionar recursos presupuestarios a las diversas áreas protegidas en todo el país, y continuar con las obras de restauración de las instalaciones de los edificios históricos de la futura sede definitiva de la Casa Central de la APN en el antiguo Hotel Majestic y del Palacio Haedo.

Actualmente, la Sede Central de la Administración de Parques Nacionales se ubica en la calle Pellegrini 657, frente al Teatro Colón, al que había decidido mudar las oficinas en el año 2017, asumiendo un costo de alquiler de u$s 1.560.000 por año, que luego, al asumir esta gestión, se había renegociado a la baja por u$s 980.000 anuales, y que ahora quedará en u$s 420.000 por el mismo período durante 3 años.