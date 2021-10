El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, probó este jueves un equipo titular en el predio de Ezeiza, aunque no está confirmado que dicho once sea el que enfrente este domingo a River Plate. Asimismo, el volante Agustín Almendra, posible titular para jugar en el estadio Monumental, se retiró durante la práctica por una molestia en su isquiotibial izquierdo, pero se estima que podría estar en el Superclásico.



El mediocampista de 21 años -uno de los preferidos del cuerpo técnico y del encargado del Consejo de Fútbol boquense, Juan Román Riquelme- dejó por precaución este jueves la primera práctica formal de fútbol por una sobrecarga muscular, aunque no revistiría preocupación de cara al Superclásico.



El volante, a quien este año persiguieron las lesiones, estuvo en los últimos partidos ante Patronato por la Copa Argentina y ante Colón de Santa Fe por la Liga Profesional, pero venía de un parate de 10 días por lesión.



En el entrenamiento de fútbol realizado en el predio de Ezeiza, el DT Battaglia paró dos equipos ante futbolistas juveniles. En el primero jugaron los titulares con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Almendra (Aaron Molinas); Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini.



En el segundo partido se alinearon Javier García; Eros Mancuso, Lisandro López, Carlos Zambrano, Agustín Sández; Diego González, Esteban Rolón, Rodrigo Montes, Molinas; Norberto Briasco y Luis Vázquez.



Más allá de los nombres del equipo titular, todavía no está confirmado que ése sea el que juegue el domingo ante los dirigidos por Marcelo Gallardo. Es más, puede haber una o dos modificaciones y algunos no descartan la variante de usar tres delanteros. Como es habitual en el entrenador, los jugadores se enterarán quiénes estarán desde el arranque en el Monumental dos horas antes del encuentro.



Con ocho puestos definidos, que son el del arquero, los cuatro defensores, el volante central, el mediocampista por izquierda y el centrodelantero, Battaglia llenó los casilleros que faltaban con Medina, Cardona y Pavón.



En la zona derecha, el DT puso a Medina, quizás el volante menos esperado. Daría la impresión de que entre el juvenil de 21 años y la experiencia del Pulpo González estará el titular para esa posición. Descartados en ese puesto quedaron Rolón y Montes, que jugaron en el segundo partido, uno de volante central y el otro por izquierda.



Si Battaglia se decide a jugar con enganche, el titular sería el colombiano Cardona, por lo que el juvenil Molinas iría al banco de los suplentes.



En cuanto al ataque, probó con Pavón y Orsini, pero allegados al cuerpo técnico no descartan a Briasco para acompañar al ex Lanús. Y hay una idea, por ahora lejana, de utilizar el dibujo táctico del 4-3-3, donde los tres podrían estar juntos en el ataque.



En el Superclásico de la Reserva, a disputarse este viernes desde las 10 en el River Camp de Ezeiza, estarán Alan Varela, Exequiel Zeballos y existe la posibilidad de que tenga minutos el lateral derecho Marcelo Weingandt, que empezó a entrenarse con el resto de sus compañeros después de estar parado 15 días por un desgarro.



Sebastián Villa hizo trabajos físicos con el plantel. El jugador venía realizando aparte una mini pretemporada y luego siguió tareas en soledad, ya que no fue tenido en cuenta por el técnico en la práctica de fútbol.



Al respecto, cabe recordar lo que el capitán Izquierdoz señaló este miércoles sobre la situación del colombiano: "Sebastián tomó una decisión y hay que estar en el lugar de él. No estoy al 100% de lo que pasa por su cabeza, su vida familiar ni su situación económica. El club dejó clara su postura y nosotros como compañeros aceptamos lo que él decidió, pero no por esa razón tenemos que estar de acuerdo con él. El día de mañana, si el club decide que tiene que volver a integrarse, tendrá que demostrar y ganarse la confianza de todos".



El plantel de Boca entrenará en el predio de Ezeiza este viernes desde las 9 y el sábado trabajará desde la misma hora en el predio de Casa Amarilla, para luego almorzar y quedar concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat, de cara a visitar a River el próximo domingo desde las 17 por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional.