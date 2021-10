Luego de un año y medio de legislar a través de zoom debido a la pandemia, el Senado volverá a sesionar presencialmente a partir de la semana que viene. Así lo decidió la vicepresidenta Cristina Fernández, luego de una reunión de bloque del Frente de Todos. La próxima sesión será el miércoles y, para poder ingresar al recinto, les senadores deberán acreditar tener el esquema completo de vacunación y realizarse un test rápido de Covid. El anuncio se produce luego de varios reclamos de Juntos Por el Cambio que advirtieron que no participarían de ninguna actividad legislativa hasta que no se resolviera el regreso a la presencialidad. "Estamos en marcha", aseguraron desde el bloque del FdT en el Senado, en donde la resolución del conflicto fue más veloz que en Diputados.

"A partir de ahora las sesiones van a ser presenciales", confirmó un vocero del bloque del FdT, luego de que se anunciase que Cristina Fernández de Kirchner, en tanto presidenta del Senado, había resuelto el regreso al trabajo presencial en la Cámara Alta. Desde el año pasado que el Senado venía funcionando bajo una modalidad remota establecida en un decreto que la vicepresidenta prorrogaba cada 60 días. El miércoles, sin embargo, les senadores de Juntos Por el Cambio decidieron desconocer el decreto y procedieron a ausentarse de la comisión de Medios y Libertad de Expresión a modo de protesta, amenazando con no participar de ningún debate más hasta que no se comenzase a sesionar con presencialidad plena en el recinto. "No estamos de acuerdo con seguir celebrando sesiones remotas. Están dadas las condiciones para volver a la presencialidad plena", declaró en su momento el titular del Pro, Humberto Schiavoni.

Frente a estos reclamos, y luego de una serie de conversaciones entre Mayans, Schiavoni y Luis Naidenoff --que se interrumpieron cuando al jefe del interbloque opositor le dio positivo de covid--, la presidencia del Senado coincidió que estaban dadas las condiciones epidemiológicas para volver a la presencialidad. "El Senado sesionará la semana que viene y los legisladores deberán estar vacunados con dos dosis y realizarse un test rápido de Covid para ingresar al recinto", anunciaron ayer por la tarde desde el entorno de CFK. La fecha para esta primera sesión 100 por ciento presencial será el miércoles. El temario aún está terminando de definirse, pero según pudo saber este diario una de las iniciativas que seguro que se tratará será la declaración conjunta que rechaza la decisión del gobierno chileno de fijar un nuevo límite que avanza sobre una zona de la plataforma marítima argentina.

La decisión de CFK de regresar a la presencialidad, formulada luego de una reunión de bloque a las 3 de la tarde, afectará también el trabajo de comisiones. De momento, la resolución (que aún no fue formalizada) es que la modalidad de trabajo de comisión sea también presencial, aunque existe la posibilidad de que esto se modifique y sea de tipo mixto. Oficialismo y oposición aún tienen que conversarlo pero, a diferencia de lo que ocurre en Diputados, el interbloque de JxC no rechaza poder llegar a un acuerdo en este sentido. En la Cámara Baja, mientras tanto, no hay sesión desde hace casi tres meses y los bloques no terminan de ponerse de acuerdo respecto a cómo avanzar hacia la presencialidad. La semana pasada el presidente de la Cámara, Sergio Massa, avanzó aprobando el protocolo de "Funcionamiento Parlamentario con Recinto Protegido", sin embargo el interbloque de JxC lo rechazó argumentando que abría la puerta a que el trabajo de comisiones se continuara realizándose de manera remota. Hasta ahora, el tema no prosperó.