Con los votos de Vamos Juntos (VJ) y bloques aliados, la Legislatura porteña aprobó en primera lectura una parte del paquete de proyectos inmobiliarios impulsado por el Gobierno de la Ciudad, que ahora deberán pasar por audiencia pública. Tras el desalojo de la Policía porteña a familias sin acceso a la vivienda del Barrio 31, el oficialismo dio el visto bueno a las excepciones a las normas de edificación que habilitan la construcción de once torres de lujo en ocho barrios de CABA y la oposición advirtió que los convenios fueron elaborados "en función de la especulación inmobiliaria alejando la posibilidad de acceder a la vivienda". Sin el apoyo de la UCR y de la Coalición Cívica (CC), VJ se vio obligado a reservar en secretaría el resto de las 16 torres del paquete original, incluida la proyectada junto a la iglesia de Santa Catalina de Siena, en Área de Protección Histórica (APH).



Vender el aire

Los once convenios urbanísticos firmados por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con desarrolladores inmobiliarios obtuvieron la primera aprobación con 33 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones. Además de VJ, acompañaron las torres los bloques de UCR, el Partido Socialista y GEN, mientras que la CC aportó las abstenciones. En tanto, los votos en contra llegaron por parte del Frente de Todos (FdT), el Frente de Izquierda (FIT) y Autodeterminación y Libertad.

"Estamos discutiendo un modelo de Ciudad, qué tipo de Ciudad queremos y cómo influyen estas decisiones en ese modelo. Luego de vender más de 500 hectáreas de tierras públicas ahora venden el aire duplicando la posibilidad de construir", alertó el legislador Matías Barroetaveña (FdT) durante la sesión. Los once convenios aprobados son excepciones a las normas de edificación que el Código Urbanístico (CU) establece para los terrenos en cuestión y permiten a los privados modificar los usos del suelo y su morfología, además de elevar la capacidad constructiva y la altura de los edificios proyectados.

"Están usando los convenios para vender constructividad en carácter de excepción e incumplir las normativas vigentes. El monto que recaudaría el Gobierno es insignificante pero el daño es enorme, va a impactar fuerte en el deterioro de las identidades barriales", dijo el legislador Javier Andrade (FdT). En este sentido, Barroetaveña agregó que las torres "impactan en la calidad del ambiente complicando la mitigación del cambio climático, generando mayor efecto de isla de calor”.

Belgrano, Palermo, San Cristóbal, Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro y Caballito son los barrios afectados. De aprobarse los convenios en segunda lectura, a Belgrano le tocarán tres torres, una de ellas de 71,5 metros en Arcos 1865, donde se demolerá una casa tradicional de dos plantas. En 11 de septiembre 1535 se levantarán 53 metros de departamentos detrás de una casona con protección cautelar. En tanto, en Libertador 5200 un edificio alcanzará los 51 metros, con los usos que el CU cataloga como "Alta mixtura": viviendas, oficinas, comercios, estacionamientos e incluso servicios hoteleros. También esos usos se establecen para San Juan al 2500, en San Cristóbal, y Corrientes al 5700, en Villa Crespo, donde proyectan dos torres que superan los 70 metros.

En Lafinur 3126, Palermo, también será demolida una vivienda de dos plantas, mientras que en Amenábar 1501, Colegiales, y Corrientes 3410, Almagro, se tirarán dos locales comerciales donde funcionaron una panadería y un banco respectivamente. "Es lamentable la visión de ciudad que tiene Larreta. Hay miles de vecinos y vecinas que no pueden acceder a una vivienda digna y tenemos una ciudad que carece de espacios verdes. No podemos seguir en este camino que sólo privilegia a unos pocos", sostuvo el diputado Santiago Roberto.

Sin apoyo radical

La sesión del jueves comenzó con el paquete completo de 16 convenios en el temario y con VJ confiado en los 38 votos que suele tener asegurados. Sin embargo, con el correr de la tarde se hizo fuerte el rumor de que la UCR no acompañaría una parte de los proyectos. El dato político del día fue confirmado en la sesión por el legislador Martín Ocampo (UCR): "Vamos a votar algunos de los convenios, solamente con el objeto de habilitar la participación ciudadana", dijo Ocampo en referencia a la audiencia pública. "No contaban con la documentación específica", dejaron trascender desde el bloque radical sobre los convenios que no acompañaron.

Sin el apoyo de los espacios que más votos le aportan --UCR tiene nueve legisladores y CC cinco--, VJ bajó del temario cinco proyectos, entre los que estaba la torre de 72 metros que la empresa Nehuente proyecta junto al monasterio y la iglesia de Santa Catalina, Monumento Histórico Nacional ubicado en APH. En Reconquista y Viamonte, barrio de San Nicolás, Nehuente ya había intentado levantar una torre que fue frenada tras un amparo de la organización Basta de Demoler (BdD). En 2016 el Tribunal Superior de Justicia dejó firme el fallo que suspendió esa obra por peligros estructurales para el edificio patrimonial. En ese predio también existe un proyecto de BdD para realizar una plaza.

Además de ese convenio, fue reservado el proyecto para construir la torre más alta del paquete, de 85 metros de altura, en Avenida Huergo y Estados Unidos, límite de San Telmo con Puerto Madero. Otro de los proyectos guardados fue el de Álvarez Thomas al 400, donde se planea levantar 45 metros en un lote donde operó una estación de servicio y por el que Barroetaveña había advertido que no se hicieron los estudios ambientales necesarios. Los otros dos proyectos reservados se proyectan en Virrey Liniers 2301, Boedo, y Pinzón 1258, Barracas.