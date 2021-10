Finalmente ayer comenzó el proceso que reformará parcialmente la Carta Magna salteña, con la primera sesión preparatoria de la Asamblea Convencional Constituyente. Con la presencia de sus 60 integrantes elegidos en las elecciones del 15 de agosto, fue el presidente de la Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, Guillermo Catalano, quien abrió el encuentro para ungir como presidenta provisoria a Cristina Garros Martínez por ser la de mayor edad, y Nelson Tacacho como secretario, por ser el más joven en el recinto.

Antes de abandonar su puesto, Catalano emitió una breves palabras sobre el rol de los convencionales, pero evitó formular declaraciones ante las acusaciones que venía recibiendo por parte de los representantes del bloque del Frente de Todos, Sonia Escudero y Guillermo Martinelli, así como del FOCIS (Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta), en cuanto al rol que juegan los integrantes de la Corte, y los super poderes que detentan, ya que manejan el máximo tribunal de la provincia, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Magistratura.

A su turno, la exjueza Garros Martínez se limitó a pedir la conformación de la comisión de Poder y Reglamento, que ya tenía definida previamente, con acuerdo de los bloques, a sus nueve intregrantes: Matilde López Morillo, Gerónimo Amado, Guilermo Durand Cornejo, Emilio Lazarte, Emma Lanocci, Hugo Rodríguez, Guillermo Martinelli, Sonia Escudero, Fernando Lardies de la Zerda y Mario Mimessi.

Posteriormente, el intendente de Tartagal y miembro de la única comisión existente hasta el momento y que otorga poderes a los miembros de la Asamblea, Mario Mimessi, propuso, como ya había adelantado este medio, al vicegobernador y representante de Gana Salta, Antonio Marocco como presidente del cuerpo; como vicepresidenta primera, a Amelia Acosta (Unidos por Salta), y a Guillermo Martinelli (Frente de Todos) como segundo, mientras que la tercera vicepresidencia quedó para la radical María Tusnelda Castañares.

A la hora de votar, la única que se abstuvo fue la representanta del Frente de Izquierda, Daniela Planes, que señaló que su espacio viene denunciando por antidemocrática a la Convención, por lo que no podía avalar a sus autoridades. Para el sector que representa, se debía haber promovido una Asamblea abierta y del pueblo, “libre y soberana”. Y agregó que el llamado a constituir ese órgano y la propuesta de reforma parcial no habían sido lo suficientemente claras y difundidas, por lo que la población tenía muy poca información y un claro desinterés que se demostró con la apatía a la hora de ir a votar (lo hizo menos del 65%) y en la cantidad de votos en blanco y nulos acumulados, que superaron el 12% de los sufragantes.

Tras ocupar su lugar en el estrado, Antonio Marocco designó una comisión de constituyentes que fue a recibir al gobernador Gustavo Sáenz, que acompañó en el momento de la jura de cada uno de los 60 asambleístas. Al retirarse del edificio legislativo, el mandatario recordó que hace 10 años, cuando le tocó ocupar una banca, presentó su primer proyecto de reforma “para limitar el poder de la dirigencia política”, y se mostró eufórico por haberlo logrado, “fue un sueño en aquel momento, un proyecto que quedó guardado en algún cajón, pero llegué a la gobernación con ese compromiso y hoy día la política va a limitar a la política”.

Entre quienes juraron se destacó el intendente de Santa Victoria Este e integrante del Pueblo Wichí, Rojelio Nerón, que no solo lo hizo en su lengua materna sino que tradujo en voz alta cada una de las palabras del presidente del cuerpo. Más adelante, solicitó que se incorpore la traducción a la lengua wichí de todo lo que allí se debata y decida. La convencional Verónica Caliva lo acompañó en el pedido y sumó la solicitud de traductores para la lengua de señas, y de toba y guaraní.

También fueron elegidos los secretarios y prosecretarios. El ministro de Gobierno, integrante de la Convención, elegido en las listas de Unidos por Salta, Ricardo Villada, solicitó que debían ser los mismos de las cámaras de Diputados y Senadores, por lo que designaron a Guillermo López Mirau, del Senado, como secretario legislativo; por Diputados a Gastón Galíndez, como secretario administrativo, y como prosecretario legislativo a Pedro Mellado. Mientras que el prosecretario administrativo será Pedro Liverato.

Finalmente, también se confirmaron nueve bloques, el de Gana Salta, que será presidido por el senador Jorge Soto; Unidos por Salta, que eligió como presidente a Ricardo Villada; Unión Cívica Radical, a Mario Mimessi; Juntos por el Cambio+, presidido por Fernando Lardies. Mientras que el Frente de Todos estará comandado por Sonia Escudero, que anunció que integrarán un interbloque con el frente Salta Para Todos y con el partido Frente Grande.

Habrá dos monobloques, integrados por Salta Independiente (SI), con Patricia Pomares; y por el FIT-U, Daniela Planes.

Una vez en sesión, la convencional de Unidos por Salta, María López Morillo, presentó un proyecto para disponer del reglamento interno de ese cuerpo, pero no hubo acuerdo para avanzar en su tratamiento y tampoco en cuanto a la creación y composición de las comisiones.

En un principio, algunas asambleístas como Sonia Escudero o Verónica Caliva, pidieron un cuarto intermedio de una semana para definir bien esos temas, en dónde y qué días se reunirían las comisiones y estipular los días de sesión parlamentaria de la Asamblea en su conjunto. Mientras que Jorge Soto y el intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, insistían con un cuarto intermedio de media hora, o que se levantara la sesión pero se retomara durante el día de hoy.

Algo ofuscado, Villada aceptó el pedido pero alertó a la única comisión conformada, la de Poderes y Reglamento, que tenga para el próximo encuentro “un reglamento conformado y consensuado”, así como las propuestas de comisiones, para que se pueda avanzar “sin chicanas” y no generar dilaciones.

El presidente de la bancada de Juntos por el Cambio+ recordó que habían solicitado que el debate en comisiones se postergue por lo menos hasta el 14 de noviembre, para ver si la Corte de Justicia se disponía a resolver los dos amparos presentados y que plantean la inconstitucionalidad del llamado a elecciones de la Convencional y la modalidad elegida para elegir a sus representantes, ya que aducen que la Capital está subrepresentada.

Finalmente, y tras un cuarto intermedio de media hora, fue el mismo Villada quien anunció que los presidentes de bloque coincidieron en que se debía levantar la sesión y convocarla para el próximo jueves a las 15. Allí se aprobará definitivamente el reglamento y se llevarán redactadas las comisiones y sus integrantes.

Para ello, hoy por la mañana se reunirá la comisión de Poderes, mientras que los presidentes de bloques lo harán por la tarde para seguir consensuando dicho reglamento y las distintas comisiones que debatirán cada uno de los puntos a reformar.

“Empieza un nuevo tiempo, con una Constitución que va a tener que ver mucho con el futuro y nada con el pasado”, dijo a Salta/12 quien ahora es presidente de la Convencional, Antonio Marocco. Y celebró “el buen y respetuoso debate” que se dio en el primer día de sesión.

Aunque aseguró que se ajustarán al temario establecido cuando se declaró la necesidad de reforma constitucional, precisó que para escuchar y entender muchas problemáticas que la reforma no contiene y que piden sectores de la oposición, van a prestar consentimiento para hacer una agenda hacia futuro. “Todos los planteos son interesantes escucharlos porque marcan una agenda con situaciones que también la sociedad plantea”, reconoció, pero manifestó que “hoy hay que ceñirse a lo que manda la ley, y lo que los salteños han votado, que es reformar esta parte de la Constitución, luego iremos viendo los demás temas”.

Con respecto al planteo que hicieron muchos de los integrantes que viajan desde el interior para las reuniones, para que se les reconozcan pasajes y viáticos, así como que no se les descuenten los días laborales, Marocco contó que ya fueron contemplados esos casos, primero con el decreto del Ejecutivo para que a los docentes y trabajadores de la salud u otros ámbitos, que no sean del Ejecutivo, no se les descuenten los días y puedan participar “del organismo más importante que tiene una democracia que es la Convención Constituyente”.

Pero también dijo que la Legislatura y el Ejecutivo “vamos a tener que colaborar a los efectos de que todos los convencionales puedan cumplir su cometido”, y de esa manera puedan trasladarse hacia Salta. “Cuando decimos que no habrá gastos en la Convención, decimos que no hay que hacer gastos que podemos evitar, pero hay algunos que tenemos que contemplar para el correcto funcionamiento y no perjudicar a docentes o trabajadores que son parte de este cuerpo”, culminó.

El cargo de convencional tendrá una duración de alrededor de 60 días y por ley se estipuló que será ad honorem.

La electa vicepresidenta primera, Amelia Acosta, de Unidos por Salta, adelantó que probablemente queden constituidas seis comisiones, aunque se podría agregar alguna más en el transcurso de la semana y en el debate entre los presidentes de bloque.

La presidenta del bloque del FdT, Sonia Escudero, pidió transparencia a la hora de avanzar en la toma de decisiones, y que todo sea debatido en la búsqueda del consenso “para que no sea solo la imposición de la mayoría oficialista”, que tiene 38 de las 60 bancas, “creo que tenemos una oportunidad de mejorar las instituciones de la provincia”, indicó, aunque agregó que si el gobierno viene con el libro cerrado “no sería legítimo”.