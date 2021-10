L-Gante ya es "visitante distinguido" de Rosario gracias al voto mayoritario de su Concejo Deliberante. Pero en esta historia, como tantas veces, el fin importa menos que los medios. Lo realmente distinguido fue el debate.

La propuesta surgió de Caren Tepp, del bloque Ciudad Futura, a propósito del recital que el trapero y creador del género Cumbia 420 presentará en esa ciudad el próximo 10 de octubre. La principal oposición la encontró en sus colegas de Juntos por el Cambio, que fueron cambiando los argumentos: desde la "falta de trayectoria" a "sus letras con violencia de género". Tepp sintetizó en su respuesta el común denominador de la negativa: "Al único al que no le quieren votar la distinción es al negro".

Tanta pasión política no es sorprendente. Desde que la vicepresidenta Cristina Kirchner lo nombró en uno de sus discursos, L-Gante se vio envuelto en difundidísimos debates mediáticos sobre temas tan distantes como las computadoras del Plan Conectar Igualdad o las elucubraciones de María Eugenia Vidal sobre el impacto barrial en la legalización de la marihuana.

Cómo nació la iniciativa

"La idea surgió del Laboratorio de Hip Hop que funciona en el Distrito Siete, donde jóvenes de distintos barrios encuentran en ese género musical, tanto como en los graffitti, el rap y el break, una herramienta para expresar lo que viven y sueñan. Para nosotros, es una forma de trabajar con las juventudes", fundamentó su iniciativa la concejala. “La idea la propusieron los jóvenes, para intentar llegar a él, porque se sienten reflejados en su arte, y quieren que él pueda conocer lo que ellos hacen".

"Esto tiene que ver con que, más allá de gustos, hay íconos y eso estimula a pibas y pibes a ir tras sus sueños a partir de la música, del arte. Estos pibes nacieron en tiempos de hambre, desocupación y exclusión, ¿qué pretenden que hagan? Hay que agradecer al cielo que en vez de agarrar un arma se pongan a hacer música", se entusiasmó Tepp



También recordó que L-Gante "hizo una rima que les permitió a pibes y pibas aprender el abecedario, a punto tal que hay docentes que toman esa rima como una herramienta pedagógica, dado que muchos de quienes están en edad escolar conocen las letras de las canciones de este artista".

El "no pasarán" de Juntos por el Cambio

El primero en romper lanzas contra el proyecto fue el macrista Carlos "Charlie" Cardozo, al que le gusta presumir de su formación rockera.

“Esto no tiene nada que ver con el género musical al cual L-Gante pertenece, no tiene nada que ver con su adhesión masiva. Consideramos que su trayectoria es corta y que estamos desnaturalizando el concepto de la distinción”, detalló Cardozo, quien ya había enfatizado que "el Concejo tiene que enfocarse en los temas de las urgencias de la gente y no en estar dándole títulos de ciudadanos distinguidos a rosarinos todas las semanas y todas las sesiones".



No le fue muy bien. Tepp contraatacó recordando que en la sesión se aprobaron 29 distinciones. “Al único que le votan en contra es al morocho. Dicen que evalúan las distinciones por la trayectoria y hace menos de un año, una mujer con la misma trayectoria que L-Gante (en referencia a Nicki Nicole), fue distinguida por unanimidad en el recinto. Al que no le quieren votar la distinción es al negro”, fue la contundente conclusión.

El turno de la violencia simbólica

La concejala de la Unión Cívica Radical Daniela León, aliada a Juntos por el Cambio, se sintió obligada a salir al recate. No fuew una improvisación, había llegado preparada. Para justificar su voto en contra, se tomó el tiempo de leer una selección de las letras de las canciones de L-Gante, y expresó: “Yo no voy a votar la distinción de Elián Ángel Valenzuela porque sus letras ejercen violencia simbólica de género”.



No pasó inadvertida. Su exposición, convenientemente filmada, se transformó en un video viral.

La votación

Tanto esfuerzo no fue suficiente. Después de 42 minutos de debate el decreto obtuvo 9 votos a favor de los bloques Ciudad Futura-FSP; Socialista; Radical, Frente de Todos-PJ y Creo; 7 en contra, de Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio; Cambiemos y Unión Cívica Radical, y las abstenciones de Unidad Ciudadana, Iniciativa Popular, Unite-Un Gol para Rosario, y el Partido Demócrata Progresista.

L-Gante sumó así otro galardón a su frenética carrera ascendente. Ya hizo Music Session con Bizzarrap, lasegunda más vista detrás de Nathy Peluso y delante de Trueno; dio la entrevista más reproducida de Caja Negra; pasó largamente los 2 millones de suscriptores en Youtube y los 6 millones de oyentes en Spotify; explotó en una gira por México y España y volvió a explotar en su regreso al barrio.

Ahora puede exhibir su nombramiento como "visitante distinguido" de Rosario, y el revelador debate que lo precedió