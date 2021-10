Antonio Caló tiene en su oficina de la UOM una buena cantidad de fotos. En una está con Néstor Kirchner, en otra con Lula y un par con el Papa Francisco pero justo detrás de su silla está una donde sonríe junto a Cristina Fernández de Kirchner. Desde esa silla, el dirigente metalúrgico analiza el país. Habla del despegue económico que se está viviendo y los confirma con los afiliados nuevos del sindicato. "Cuando Cristina se fue teníamos 260 afiliados. Vino Macri y quedaron 180 mil. Ahora con Alberto somos 210 mil afiliados. Esa es la historia de la UOM y muestra cómo le fue al país", afirma y sostiene que esta reactivación es la prueba de que en noviembre el gobierno nacional ganará las elecciones. No se olvida de la renovación de autoridades de la CGT donde aspira a que un gremio de la industria integre el triunvirato.

--Se suele decir que para saber cómo se encuentra el país hay que mirar el estado de la industria. ¿Para usted, cómo se encuentra este sector?

--Eso es el reflejo que nosotros tenemos que tener porque cuando la industria anda bien es que el país está bien. Este último año la industria metalúrgica creció 22 mil puestos de trabajo. Eso nos permite estar más tranquilos porque los compañeros no sólo trabajan sino que están haciendo horas extras y esos es muy bueno para los trabajadores y sus familias. Estamos discutiendo salarios, hemos mejorado el ingreso de los trabajadores. En un año sacamos un 75 por ciento, después de la pandemia un 40 por ciento y esta año un 35 y ahora vamos por un poco más.

--Han reabierto las paritarias...

--Sí, ya la reabrimos y queremos llegar al 50 por ciento que es nuestro objetivo. Después veremos...

--¿Eso quiere decir entonces que hay un repunte en la industria?

--Sí, nosotros hemos conformado la Confederación de gremios de la Industria, llegamos a ser unos 30 sindicatos y esto se logra porque los gremios han crecido en cantidad de afiliados. Esto es una muestra de que hay un impulso en la producción industrial. Todos los gremios tienen un promedio de entre 4 y 6 mil afiliados más. Es por eso que en lo que va del año podemos decir que se incrementaron un aproximado de 80 mil nuevos puestos de trabajo en la industria. Mire, hay gremios que se podría decir que han revivido como el de los trabajadores del fósforo. Yo pensé que ya no existía y cuando hablé con el secretario general le dije pero "che, ya no hay casi fósforos" y él me responde: "Sí, pero también hacemos velas". (ríe) Mire, esto es todo lo contrario a lo que ocurría en el anterior gobierno.

--Pero da la sensación que esa reactivación todavía no se siente.

--La reactivación existe, es real porque han aumentado los puestos de trabajo. Mire, en estos años, anteriores al gobierno de Alberto Fernández y la pandemia, los que peores la pasaron fueron los trabajadores del gremio gastronómico. ¡Pooobres! Pero ahora, fijesé que se reabrieron los negocios y ahora ellos, los gastronómicos, están trabajando a full. La gente está la calle, está consumiendo. Yo camino todos los días, recorro por acá, alrededor del gremio, y veo que las mesas están llenas y los chicos de noche ya volvieron a salir. Y ahora regresa el turismo. El fin de semana largo próximo serán cuatro días con muchos turismo. Le doy el mejor ejemplo: el hotel de la UOM tiene la reserva completa para ese fin de semana. Por otra parte cerramos un acuerdo con Aerolíneas para que nuestros afiliados viajen y paguen un 10 por ciento menos por cada pasaje propio y de su familia. Eso es una prueba de la reactivación. Así que esto es bueno, el gobierno apuesta al turismo con ese programa que tiene (Pre Viaje) y eso muestra que el país se está poniendo en marcha. Por otra parte, tenemos vacunas y se están vacunando todos. Eso cambia el escenario porque permite que todo vuelva más o menos a la normalidad. El país se va a reactivar, no tengo la menor duda y Alberto va a hacer una buena presidencia.

--Bueno, el Presidente dice que ahora con el fin de la pandemia comienza su gobierno

--Yo lamento lo que le pasó porque a los tres meses de gobierno comenzó la pandemia. Es una enfermedad que no conocía nadie y que arrasó con el mundo. Pero ahora el mundo la tiene controlada a la pandemia y nosotros también. Por eso viene la reactivación.

Foto: Bernardino Avila

--¿Considera que si esta pandemia le tocaba al gobierno de Mauricio Macri la situación hubiese sido diferente?

--No me gusta hacer especulaciones pero si uno recuerda que el gobierno de Macri redujo el Ministerio de Salud a Secretaría. Entonces, a partir de ahí es posible pensar que nada bueno iba a hacer. Pero ya está, vamos ahora para adelante.

--Si la reactivación económica está produciéndose, ¿por qué cree que eso no se reflejó en las primarias de septiembre?

--En primer lugar es muy difícil hacer campaña política cuando la gente estuvo encerrada un año y medio. La gente no salía a la calle, no tenía contacto. Creo que ahora que se comenzó a salir y ve la movilidad que se está produciendo. Hay reactivación económica y con eso vamos a revertir esos resultados electorales.

--Está convencido que se puede ganar en noviembre

--Sí, se va a revertir. Ya lo va a ver.

--¿Le preocupó el cimbronazo que hubo entre Alberto y Cristina?

--Siempre hay una preocupación, pero yo sé que eso es algo natural. Ellos dos tienen que discutir la política del gobierno. Los conozco a los dos y son grandes dirigentes políticos. Cristina fue dos veces presidenta y sacó el 54 por ciento de los votos. Ella, después de Perón fue la que más votos sacó. Bueno, eso dice que algo la gente le ve. Ellos se van a poner de acuerdo porque esto es una coalición y así son estas cosas. Mire, esto es como una sociedad anónima y la que tiene la mayoría de las acciones es la que manda. Hablemos así de claro.

--Y esa mayoría la tiene...

--Síiii, la tiene Cristina y ella trata de colaborar. Mire, los compañeros ministros que tuvieron que renunciar fueron excelentes. Nosotros tuvimos una excelente relación con el compañero (Nicolás) Trotta, con quien trabajamos mucho para que las notebooks del programa Conectar Igualdad se produzcan aquí en el país nuevamente. Y lo conseguimos. Estuvimos codo a codo con ese proyecto porque para la UOM significaron dos mil nuevos puestos de trabajo. Y ahora se están comenzando a entregar pero además hay una licitación de un millón de computadoras más. Eso fue todo trabajo de Trotta. Eso fue trabajo de este gobierno. Ahora hay nuevos ministros.

--¿Le pareció bien el recambio?

--Los nuevos ministros son también muy buenos compañeros. (Juan) Manzur tiene otra impronta, es un "turco" que se mueve mucho (ríe). Tengo confianza que va a andar bien y por esto tengo plena confianza de que se revertirán las elecciones. La gente va a comenzar a comprar y a entender.

Foto: Bernardino Avila





--Pero igual hay que hacer más campaña

--Sin duda. Nosotros los dirigentes sindicales no hicimos campaña para las PASO. No hubo congreso de delegados ni nada por el estilo. Ahora lo estamos haciendo. Acá en la UOM hicimos un congreso porque elegimos las juntas electorales y hablamos de la necesidad de movernos para ayudar en las elecciones de noviembre. Les expliqué a los delegados lo que puede pasar: "Muchachos, si la oposición recién ganó un partido amistoso, porque eso son las PASO, y ya presentaron proyectos para sacar la indemnización, ¿se imagina lo que harán si ganan lo que nos espera?". Entonces la gente piensa y trabajan para que no gane la oposición porque ellos tienen un proyecto de país que no es el que nosotros queremos. Ellos, la oposición, no quieren un país industrial. Cuando estuvo Macri todo fue muy claro y eso se vio en la UOM.

--¿Cómo es eso?

--Mire, cuando yo me senté acá en la UOM, comencé con 60 mil trabajadores. Cuando vino Néstor, luego llegó Cristina y cuando ella dejó el gobierno en 2015, teníamos 250 mil afiliados. Cuando se fue Macri quedamos 180 mil trabajadores.

--¿Y ahora?

--Con Alberto llegamos a 210 mil trabajadores. Esa es la historia de la UOM y eso le muestra a usted cómo le fue al país. Mire, los medios dicen hoy que en el país hay un 40 por ciento de pobreza. Lo que no dicen es que eso nos dejó Macri, no es que los provocó el gobierno de Alberto. Todo lo contrario. Alberto hizo todo para contenerlos y evitar, aún con pandemia, que creciera. Eso es muy diferente porque Macri, con plena actividad, produjo un 40 por ciento de pobreza.

--Pero hay una molestia en el electorado del FdT porque el oficialismo disminuyó el caudal de votos y JxC mantuvo sus votos o perdió muy poco.

--Porque la gente no votó, la gente se enojó pero ahora verá que todo eso cambia. Se va a ir a votar con más alegría porque se está trabajando, se puede salir, va a la plaza, a los bares. Las PASO teníamos todavía muchos cuidados, había que hacer una cola de dos horas, el protocolo. Ahora será diferente. Soy optimista y lo digo por mi actividad que está cada día mejor y porque si no hay industria no hay país. Y nosotros tenemos industrias, entonces el país está trabajando, está funcionando.

--Hablemos un poco de la CGT que está en proceso de renovación de autoridades.

--Todos estamos, incluso la UOM, porque no se olvide que por la pandemia todos los mandatos se prorrogaron. Nosotros estuvimos eligiendo las juntas electorales y en las 53 seccionales ganó el oficialismo. Eso demuestra que los delegados están conforme con la conducción nacional. Pero eso se confirmará el 8 de marzo cuando se hagan nuestras elecciones.

--Pero la CGT me parece que debe ser un poco más complicado el proceso, sobre todo cuando se habla de priorizar la unidad.

--Si bien no sé habló, creo que va a continuar el formato de triunvirato porque de esa forma se puede contener a todos los sectores sindicales. Lo que pretendemos es que estén todos los sectores representados. Claro, para eso y para conseguir la unidad hay que dejar de lado algunas diferencias. Esto es como un matrimonio, puede haber una pelea pero después hay que seguir remando juntos. Entre los dirigentes gremiales hay matices pero se tiene que aprender a convivir. El país y la gente lo necesita. Nos piden que nos juntemos, que hagamos la unidad. Entonces tenemos que hacer todos los sacrificios necesarios para estar juntos.

--En el Comité Central Confederal se pudo a ver a todos los sectores, incluso el moyanismo. ¿Eso es una señal de que la unidad puede ser una realidad?

--Ellos estuvieron y fue un Confederal brillante, tranquilo y organizado. Eso es una prueba de que la unidad es posible. Yo tengo muchos confederales en mi haber y le puedo decir que cuando no hay unidad eso se siente claramente. Y acá no hubo diferencia.

--Una unidad que no se logró en un momento que parecía más importante como cuando fue el gobierno de Macri.

--En ese momento había tres CGT y yo conducía una de ellas. Se reunieron todas y se armó un triunvirato buscando esa unidad. Después no se pudo pero ahora todo el mundo entendió que cuando no hicimos la unidad en esos años de Macri nos fue mal pero a todos. Eso lo entendimos y ahora vamos a estar todos juntos para apoyar este gobierno, que es nuestro, es mío.

--Es su gobierno

--Sí, yo lo voto, yo lo banco. Es mi gobierno.

--¿La UOM estará en ese nuevo triunvirato?

--Eso lo tendrán que definir los compañeros pero se debe saber que la UOM siempre estará dispuesta para la unidad del movimiento obrero. Si nos toca estar, vamos a estar con toda la responsabilidad que corresponde y si no es así, acompañaremos. Pero creemos que un gremio de la actividad industrial debe estar en la conducción porque es un sector que está moviendo la economía y la producción del país. También deberá estar uno del sector servicio y del transporte. Así se debería armar el triunvirato.

--Y ahora deberán incorporar a las mujeres en la conducción de la CGT.

--Sí, eso lo vamos a incluir porque vamos a corregir el estatuto para que tengan la participación que le corresponde a la mujer. Pero ojo, no solo en la CGT porque acá en la UOM también abrimos el estatuto para que se incorporen las compañeras porque ellas deben estar en los puestos de conducción. Ya están en la junta electoral y van a incorporarse a las comisiones directivas. Eso no se detiene. Pero además, tengamos en cuenta que en nuestro movimiento tuvo en su nacimiento a Evita y luego a Cristina.