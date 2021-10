Desde Madrid

La VIII edición de los Premios Platino, celebrada en Ifema, el Palacio Municipal de Madrid, tuvo las dos caras de la moneda: la gran ganadora de la noche fue la película colombiana "El olvido que seremos", que se llevó los principales galardones promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca); entre ellos, el de Mejor Película y Mejor Director, el español Fernando Trueba. Pero el cine argentino, al igual que el año pasado, se quedó con las manos vacías. El único consuelo fue la coproducción española-argentina "La gallina turuleca", animación que conquistó el Platino en ese rubro.

"El olvido que seremos" contó con el guión del hermano del director, David Trueba (también cineasta), que conquistó el Platino a Mejor Guión por la adaptación de la novela homónima de Héctor Abad Faciolince, hijo de Héctor Abad Gómez. Gómez fue un destacado profesional de la salud y activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado y violento de los años ‘70 y ‘80. Cuando subió al escenario, David Trueba se encargó de dedicarlo al autor de la novela, uno de los nombres más relevantes de la literatura colombiana. “Este premio es para Héctor Abad Faciolince. Sin su escritura nada de esta película se podría haber contado”, dijo. Cuando le tocó recibir el Platino a la Mejor Dirección, Fernando Trueba se lo dedicó a una lista interminable de familiares e integrantes del equipo. Este largometraje fue protagonizado por el actor español Javier Cámara, quien obtuvo el Platino a Mejor Interpretación Masculina. “Hay actores increíbles en Colombia pero Héctor Abad Faciolince me dijo que me parecía a su papá y me metí en esta aventura”, expresó el protagonista del film ganador. "El olvido que seremos" también logró el Platino a Mejor Dirección de Arte, con lo cual cosechó cinco galardones de once nominaciones que tenía. Su contrincante, la ficción guatemalteca "La llorona", también con once nominaciones, sólo obtuvo las distinciones en rubros técnicos: Montaje, Sonido y Fotografía.

Argentina no tuvo Premios Platino. En la categoría Mejor Interpretación Femenina, Valeria Lois ("Las siamesas", de Paula Hernández), perdió porque la ganadora fue la española Candela Peña, protagonista de "La boda de Rosa", de Icíar Bollaín. Cámara dejó sin Platino a Diego Peretti y a Miguel Angel Solá, que estaban nominados por "El robo del siglo", de Ariel Winograd, y "Crímenes de familia", de Sebastián Schindel, respectivamente. Schindel perdió en el apartado de Guión. La revelación de "Crímenes de familia", la argentina Yanina Avila se quedó sin Platino a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto, que lo obtuvo la española Nathalie Poza por "La boda de Rosa". Tampoco ganó Jorge Román, que estaba nominado como Mejor Actor de Reparto por el largometraje paraguayo "Matar a un muerto". El ganador fue el chileno Alfredo Castro, por su labor en "El príncipe".

Como Mejor Opera prima de Ficción Iberoamericana resultó ganadora "Las niñas", una mirada sobre la educación en España. Perdió "Matar a Pinochet", coproducción entre Chile, Argentina y España. En la categoría Mejor Documental Iberoamericano resultó vencedor "El agente topo", la historia del espía octogenario infiltrado en un geriátrico chileno para descubrir si hay violencia de género en esa institución. Cuando subió a recibir el segundo Platino para "El agente topo", el Premio al Cine y Educación en valores, la directora del film, Maite Alberdi, señaló: “El virus ha puesto en relieve la necesidad de replantearnos nuestra relación con la vejez. Cuando hicimos El agente topo vimos que había otra pandemia en las residencias para mayores: la soledad. Espero que éste y otros documentales sirvan para políticos y que podamos defender una vejez digna”.

Entre las producciones televisivas galardonadas, destacó la española "Patria", que consiguió cuatro premios: entre ellos, el que la coronó como Mejor Miniserie o Teleserie Iberoamericana. Hubo dos reconocimientos para sus actrices: Elena Irureta, a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por su papel protagónico, y Loreto Mauleón, visiblemente emocionada al recibir su estatuilla a la Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie. El reconocimiento al Mejor Creador de Miniserie o Teleserie, novedad en la VIII Edición de los Platino, fue para Aitor Gabilondo, quien completó el cuarteto de estatuillas de la ficción basada en la novela homónima de Fernando Aramburu que retrata el conflicto vasco.

Los premios interpretativos de la pequeña pantalla fueron a parar a Andrés Parra, galardonado por su papel en la serie colombiana "El robo del siglo" con el Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, y a su compañero Christian Tappan, que se alzó con la estatuilla a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie en la segunda ocasión a la que optaba al premio, dejando sin premio a Rodrigo de la Serna, que competía por su actuación en "La casa de papel".

La gala en el Palacio Municipal de Madrid mostró la vuelta a la celebración presencial de estos galardones, con la conducción de la actriz colombiana-española Juana Acosta, y el actor mexicano Luis Gerardo Méndez. Todo comenzó con la simulación de un vuelo -que remitía a Relatos salvajes-, del cual salía el presentador que llegó al auditorio con un paracaídas detrás de su cuerpo. La conductora no parecía cómoda en el juego que le proponía Méndez. Simularon un juego de protocolo de Covid que no les permitía ingresar a Palacio Municipal. Jugaron también a que él quería cantar en el escenario y ella bailar. Al final, lo hicieron y cantaron y bailaron juntos. Mucho mejor estuvieron los humoristas Santiago Segura y Leo Harlem que empezaron haciendo chistes en la platea y terminaron brindando un show delirante en el escenario.

El ágil violinista español de origen libanés Ara Malikian deleitó con su mágico violín. Sara Baras, bailaora, directora y coreógrafa que lleva más de treinta años dedicada al flamenco y más de veinte dirigiendo su propia compañía, Ballet Flamenco, realizó uno de sus destacados números. El venezolano Carlos Baute contó con la colaboración de la siempre luminosa Natalia Oreiro. Ese fue uno de los puntos fuertes de la noche. El rey del electro latino, el español Juan Magán, también estuvo en el escenario. La artista californiana de ascendencia mexicana Becky G, otra de las referentes de la música urbana actual, puso ritmo a la fiesta de los Platino.

El presidente de Egeda, Enrique Cerezo, presentó el Premio de Honor al actor y director mexicano Diego Luna, antes que la pantalla mostrara los principales personajes que el protagonista de "Y tu mamá también" realizó en su vasta trayectoria con tan sólo 41 años de edad. Luna habló con lenguaje inclusivo: “Muchas gracias a todes. Más que un reconocimiento a lo hecho es un compromiso a lo que me queda por hacer. Esta es una noche especial después de meses de incertidumbre. Hoy podemos retomar el espacio público, pararnos en un escenario. La pandemia nos trajo la certeza de una responsabilidad inminente: no podemos volver a lo mismo. Nos toca replantearnos todo. Nos toca vivir con mayor empatía y una responsabilidad que nos toca lo íntimo pero también en la esfera pública. Somos parte de una comunidad que debe poner el ejemplo. Hay que pensar en bloque. Nadie mejor que nosotres para contar nuestro contexto. Confiemos en nuestro talento. Agradezco profundamente ser parte de esta comunidad. Vivo con mucho orgullo lo que hemos logrado pero nos falta mucho. Somos capaces de mucho más y ahí viene una segunda oportunidad”, dijo Luna.