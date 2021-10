No hubo, por parte de las principales figuras de Juntos por el Cambio, comentario alguno sobre los Pandora Papers, pese a que involucra a la familia del expresidente Mauricio Macri, a través de su hermano Mariano, y también al exconsultor estrella de la coalición Jaime Durán Barba.



No obstante a uno de los que se le soltó la cadena fue a Fernando Iglesias, que aprovechó para escupir sobre el hermano del ex presidente, que lo ha denunciado públicamente.

"Así es. El Macri que labura para ustedes denunciando a Mauricio. Y Muñoz, que recicló millones de dólares en Miami para Néstor y Cristina. Siempre los mismos. Avalados por el príncipe de jardín de Parque Chas. Sinvergüenzas", vomitó Iglesias, quien pasó por alto que en los Panamá Papers (la primera de las megafiltraciones) aparecián también Mauricio Macri, Néstor Grindetti y muchos otros integrantes de su espacio.

Fue una solitaria excepción en un mar de silencio sobre la megafiltración global de documentos sobre las offshores. No dijo nada, por ejemplo, Laura Alonso, que cuando se conocieron los primeros casos de los Panamá Papers salió a decir que no había delito antes de ver un solo documento. El dato: era la secretaria de Lucha contra la Corrupción.



En el entorno del ex presidente Macri, en tanto, indicaron que no se hizo ningún comentario sobre la publicación que involucra a su hermano y a su ex consultor principal durante 12 años de distintos gobiernos.