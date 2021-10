Dos chicas de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables quitan de las rejas del Congreso un gran cartel negro con letras blancas que dice: "Etiquetado claro ya". El clima en las puertas del palacio legislativo después de la confirmación de que no hay quórum para el tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal se resume en dos palabras: enojo y tristeza.

Las organizaciones de la sociedad civil y de la academia que militaron el proyecto y participaron del debate llegaron temprano al Congreso para exigir el quórum. Instalaron un monitor para la transmisión de la sesión que, al final, no fue. Y también preparaban un acto con la participación de una banda, que tampoco fue. Hasta último momento, e incluso luego de que se supiera la mala noticia, pensaron en hacerlo --un escenario viajaba en micro--, pero finalmente se canceló.

En la esquina de Entre Ríos colocaron un globo también negro con letras blancas que pedía por la ley, replicando la simple estética con la que tomaría forma la norma en los productos. Rodeando al cartel que estaba en la reja había otros más pequeños que aludían a los excesos de nutrientes críticos, y banners de organizaciones y banderas. Había referentes de las organizaciones que entraban y salían del Congreso; algunos permanecieron siempre adentro y otros esperaban novedades y detalles.

No había ganas de convencerse de la pérdida de la oportunidad para aprobar este proyecto de ley que el 30 de noviembre pierde estado parlamentario. A pesar de que los titulares de todos los medios ya habían anunciado la falta de quórum, los integrantes de las organizaciones se esperanzaban con la reunión de labor parlamentaria que se realizó a las 13.30, en la que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, intentaba negociar con la oposición. Igual que el lunes por la tarde se lanzó un tuitazo. "Etiquetado" se volvió tendencia en la red social, contaban a Página/12 los jóvenes de Consciente Colectivo.



"Triste. Con ganas de llorar. Bronca." Eso respondió una joven de ese espacio socioambiental cuando se le preguntó qué sentía tras lo ocurrido. "Por conflictos de intereses entre los diferentes bloques, e incluso dentro de los mismos bloques, no se presentan en pos de la gente. La ley no es para el oficialismo ni la oposición, sino para el pueblo; para la salud de los argentinos", expresó Anabella Cabrera, de 20 años.

"Una vergüenza que no se haya dado quórum para legislar por la salud pública. Una patada en la cara. Lamentablemente nos volvieron a ganar los locos e intereses corporativos", manifestó Federico Pellegrino, joven integrante de Eco House. Agregó: "Esperamos que en estos días se pueda llamar a sesión y que el proyecto no pierda estado parlamentario."

El abogado ambientalista Enrique Viale estaba muy enojado. "Quieren encubrir la labor de los lobbies en un no quórum. El que no dio quórum hoy respondió a los lobbies de las grandes corporaciones de los ultraprocesados. Todo lo demás, las excusas... son mentira. Lo cierto es que si había quórum teníamos ley. Esta ley no prohíbe ningún alimento. Le pone una etiqueta para que el consumidor sepa lo que tiene. Ni eso podemos tener en la Argentina", se quejó Viale.

"Están envalentonados con el resultado de las PASO: pareciera que quieren retroceder en derechos", añadió. Y destacó que la norma ya rige en otros países, como Uruguay, México y Chile.

Laura Barbieri, presidenta de la Federación Argentina de Graduados En Nutrición (Fagran), sostuvo: "Nos interesa que la gente esté informada. Es su derecho. Que coma bien y saludable. Y que los entornos escolares estén preservados del patrocinio engañoso y la publicidad. Esta ley integral viene a traer todo eso". Preocupada por lo ocurrido este martes, no quería hablar en pasado.

En el Congreso estuvieron, además de las agrupaciones mencionadas, Sanar, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, la Alianza por el Clima, la Red Ecosocialista del Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Colectivo Reciclador. Más temprano se acercaron a las puertas el Partido Verde, La Cámpora, Barrios de Pie, Nuevo Encuentro y el Partido de los Trabajadores Socialistas.

