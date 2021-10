Muchas veces no comemos alimentos, sino "ideas de alimentos": tal vez no haya una expresión más sintética que esta que elige Ignacio Porras --director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales (SANAR)-- para argumentar la necesidad de que se sancione en el país la Ley de Promoción de Alimentación Saludable. Más conocida como "Ley de Etiquetado Frontal", establecería, entre otras cosas, un sistema de sellos que advertiría a la población sobre excesos en azúcares, sodio, grasas saturadas y totales y calorías de comestibles procesados y ultraprocesados. El proyecto cuenta con media sanción del Senado (octubre de 2020) y dictamen favorable de cuatro comisiones de la Cámara Baja. Su tratamiento en Diputados está previsto para el martes, pero en las últimas horas comenzó a tomar fuerza la versión de que Juntos por el Cambio no daría quórum.

Tras una larga espera por parte de las organizaciones de la sociedad civil que aportaron al debate y militaron el proyecto, el viernes se supo que se trataría la ley. Había preocupación por la posibilidad de que perdiera estado parlamentario el 30 de noviembre. El entusiasmo duró poco. Se instaló el temor de que Juntos por el Cambio no de quórum: este sábado circuló la versión de que en una carta enviada al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, los diputados de ese bloque definieron como una "maniobra antirreglamentaria" que la notificación de Presidencia sobre el tratamiento del proyecto llegara fuera de horario.

"La ley tuvo y tiene apoyo de los distintos bloques. Llamando a sesión, el oficialismo dio el paso que tenía que dar. Ahora la responsabilidad está en todos los bloques", dice Porras. "Hay gente que ya dio dictamen y que no bajaría a dar quórum. Es terrible. Brenda Austin y Gisela Scaglia hace cuatro días estaban exigiendo que el oficialismo pusiera fecha, participando de un tuitazo. Si estas diferencias se van la perspectiva sobre el apoyo es optimista. Entre las peleas que se están dando en el medio queda la gente", protesta el licenciado en Nutrición, que estaba interpelando legisladores a través de su cuenta de Twitter, sin recibir respuestas. Las organizaciones se movilizarán a las puertas del Congreso este jueves a las 11, y está previsto también un acto.

De qué trata la Ley de Etiquetado Frontal

"No sabemos lo que estamos comiendo ni si esconde algún riesgo. Sólo un 13 por ciento de las personas en este país entiende las etiquetas de los alimentos tal cual se las ofrecen", explica Porras, con datos del Ministerio de Salud. Las advertencias en torno al exceso de nutrientes críticos --establecido de acuerdo al perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)-- tomarían la forma de octógonos negros con letras mayúsculas blancas. "No sólo es una medida preventiva frente a las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ECNT), sino que además es muy inclusiva. La evidencia científica demostró que es entendida tanto por grandes como por niños, sin importar la formación en el campo", agrega.



Se trata de un proyecto fuertemente atacado por el lobby empresarial que viene intentando superponer sus intereses a los derechos de la salud, la alimentación adecuada y la información.

Normas semejantes ya rigen en varios países de la región --como Chile, Uruguay, Perú, Colombia y México--, con impactos positivos en la conducta de les consumidores. Ahora la Argentina está muy por detrás en la materia. La norma vigente es el Código Alimentario Argentino, que "se discute a través de la Conal (Comisión Nacional de Alimentos), organismo empapado de conflictos de interés con la industria". Es la oportunidad para que el país cuente con una ley ejemplar a nivel mundial. Tendría fuertes implicancias en las etapas de la infancia y la adolescencia: los productos con sellos quedarían excluidos de las ventas en las escuelas y de la publicidad dirigida a esos sectores. También abarca las contrataciones públicas.

"Merecemos comer mejor. Saber qué comemos. Habrá quienes decidan seguir consumiendo estos productos. Está perfecto: su selección va a ser genuina, libre, porque va a ser informada. ¿Qué libertad podemos tener si se nos oculta información?", pregunta Porras.

Ideas de alimentos

El Sistema Nova de clasificación de alimentos, desarrollado por el médico brasileño Carlos Monteiro, es un puntapié didáctico para entender qué es lo que está en juego.

"El primer grupo lo integran los alimentos naturales: una fruta, una verdura, un trozo de carne, un huevo, o con mínimos procesos para hacer seguro su consumo. El segundo es el de los ingredientes: aceites, sal, azúcar. El tecer grupo es la fusión de esos dos: el pan, por ejemplo. A nivel industrial puede ser un enlatado de durazno. Eso es un alimento procesado, y puede o no tener exceso de nutrientes críticos. Y finalmente están los ultraprocesados, que en esta clasificación no se llaman alimentos, y que a veces ni siquiera tienen un rastro de alimento natural", detalla Porras.



Son "ideas de alimentos, excelentes para vender pero muy malos para comer". Se los suele llamar "diseños" o "productos industriales". Se hacen con excesos de producción de la industria, como harinas, azúcares, grasas refinadas, sal, "y una pila de aditivos que te hacen pensar que la Oreo se diferencia de una Don Satur, pero son lo mismo. Son los mismos cuatro ingredientes pero tienen colorantes y texturizantes distintos", grafica el especialista.

Generan "palatabilidad". Esto es: se nos hacen muy placenteros, y no podemos parar de comerlos o beberlos. "Estamos comprando yogures con aroma a frutilla que no tienen frutilla"; y se genera toda una cultura. Les niñes, por ejemplo, pueden llegar a comer yogur de frutilla que no tiene frutilla, galletitas con sabor a frutilla que no tienen frutilla, gelatina de frutilla que no tiene frutilla. Códigos químicos se imprimen en su paladar, y después es casi seguro que no quieran comer frutillas... Juega, además, el engaño: muchos de los productos que compramos creyendo que son saludables --y que así se publicitan-- no lo son para nada.

"Los ultraprocesados llenan las góndolas. No sólo en la Argentina, sino a nivel regional", señala Mara García, referenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran). Una "transición nutricional" implicó un viraje de las comidas caseras a partir de ingredientes frescos a los productos casi listos para consumir.

Alimentos que enferman

Los nutrientes críticos tienen una importantísima influencia en el desarrollo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, que en la Argentina matan a 686 personas por día, según datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2019): cáncer, hígado graso, diabetes tipo 2, obesidad y enfermedades cardiovasculares, principal causa de fallecimientos en el país. "La mala alimentación es el principal factor; en el cáncer su influencia es del 35 por ciento", ejemplifica Porras. También dice que en les niñes comenzaron a verse enfermedades que antes eran propias de adultos, como la diabetes tipo 2.



En la Argentina el consumo de diseños comestibles alcanza los 185 kilos por año por persona. Ocupa el tercer puesto en América latina y el décimo cuarto a nivel mundial, según datos de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines. El país compite con México en el consumo de gaseosas. La Encuesta Nacional también revela que sólo el 6 por ciento de los argentinos consume la cantidad recomendada de frutas y verduras.