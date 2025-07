Desde Roma

El Papa León XIV recibió este lunes en una audiencia especial, a los jóvenes peruanos que vinieron para participar del Jubileo de la Juventud que se celebra desde el 28 y hasta el 3 de agosto en Roma. Hoy llegaron jóvenes de todo el mundo que llenaron el aeropuerto de Fiumicino donde los esperaban buses y autos que los trasladarían a sus respectivos lugares de alojamientos.

Pero el Papa concedió esta audiencia en el Vaticano sólo a los peruanos, dado que él se siente peruano y tiene pasaporte peruano, pese a haber nacido y crecido en Estados Unidos. Papa Leónn trabajó por más de 20 años en distintas localidades de Perú como misionario agustino y hasta fue nombrado obispo de Chiclayo y vicepresidente de la conferencia episcopal peruana.

Pero esta audiencia también tenía otra motivación: que el 28 y 29 de julio son dos días de una importante fiesta nacional peruana que conmemora el 204 aniversario de la independencia de Perú del dominio español, gracias a la campaña del general José de San Martín y su ejército.

“Felices fiestas patrias a todos los peruanos”, dijo el Papa León al recibir a los jóvenes y otros miembros de la conferencia episcopal de este país como el actual presidente, Monseñor Carlos Enrique García Camader, obispo de Callao, entre otros.

Por supuesto el Papa les dio la bienvenida hablando en español. Bienvenidos “a la Casa de Pedro” como peregrinos de esperanza, dijo. Y recordó a sus familias “y tantas personas de sus comunidades parroquiales que seguramente los han ayudado, con grandes sacrificios y trabajos, para hacer posible este viaje tan esperado". "A todos los saludo con gratitud y alegría", subrayó el Pontífice.

Y refiriéndose al Jubileo de los Jóvenes en particular, el Papa León agregó que "todos ustedes tendrán la hermosa experiencia de sentirse parte del pueblo de Dios, parte de la Iglesia universal, que abarca y abraza a toda la tierra, sin distinción de raza, lengua o nación”. E invitó a los jóvenes a no guardarse para sí mismos lo que experimenten aquí. "Eso es muy importante: lo que van a experimentar aquí que no sea solo para ustedes. Nosotros tenemos que aprender a compartir -añadió-. Sean misioneros allí donde vayan, sean transparencia de la presencia del Señor como lo fueron nuestros queridos santos peruanos”.

Los jóvenes que van llegando

Este lunes llegaron al aeropuerto de Fiumicino chicos de numerosos países como Estados Unidos, República Dominicana, España, Francia y otros de América Latina, además de originarios de las dos principales islas italianas, Cerdeña y Sicilia.

Todos sonrientes, con caras de muy entusiasmados y curiosos, los jóvenes llevaban en la espalda mochilas pero también guitarras, banderas, bolsas de dormir, tambores, ya que como está previsto, en algunos lugares dormirán bajo toldos y carpas, como si fuera un campamento. Y allí podrán cantar y tocar seguramente los instrumentos que llevan a alguna hora del día.

Se alojarán en escuelas, gimnasios, familias y parroquias. Y también en la famosa Feria de Roma, un lugar alejado del centro donde se hacen exposiciones de industrias cada año, y que esta vez aceptó instalar unas 25.000 camas para que buena parte de los chicos pueda dormir allí.

Hoy ya se vieron cientos de ellos haciendo la cola para poder entrar a la basílica de San María Mayor, una de las más emblemáticas de Roma y donde está enterrado el Papa Francisco.

El comienzo oficial del Jubileo de los Jóvenes es el 29. Ellos podrán atravesar las Puertas Santas que hay en varias basílicas romanas y han sido abiertas en ocasión del año jubilar. Atravesar la Puerta Santa es la ceremonia más representativa de un Jubileo tratando de conseguir la indulgencia plenaria (perdón de los pecados).

El 29 por la tarde, a las 19hs locales, monseñor Rino Fisichella, uno de los principales encargados de organizar este año jubilar, celebrará una misa de bienvenida en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Siempre que no llueva como este lunes. De lo contrario posiblemente la misa se realizará dentro de la basílica de San Pedro.

El Papa recién aparecerá ante los jóvenes el 2 y el 3 de agosto, en la explanada de Tor Vergata, fuera de Roma, donde se realizará el primer encuentro con la juventud desde que es Pontífice y responderá a sus preguntas. Al día siguiente celebrará allí la misa final de este Jubileo.

Por su parte el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, que ha trabajado junto a otros exponente de la región y de la ciudad para ayudar a este jubileo, comentó: “Estaremos cerca de los jóvenes para garantizarles la mejor recepción. Los primeros chicos están llegando y esto nos llena de satisfacción porque traen frescura y alegría a la ciudad. Será una bellísima invasión pacífica de Roma”.