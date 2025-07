Llamaron y había que ir. Ese era el pacto, el acuerdo. Tantas veces como fuera necesario. La ruta aérea más rápida ese día era Buenos Aires, Santiago de Chile, Antofagasta, La Paz, Santa Cruz de la Sierra y de allí, por tierra a Vallegrande. Debía viajar todo el equipo, y por razones de azar, cada uno salía de un lugar distinto. Ya había ido otras veces, pero él no sabía que esta era la definitiva. Los cubanos habían encontrado finalmente la fosa donde estaba, junto con otros guerrilleros, la osamenta de Che Guevara, y Carlos “Maco” Somigliana era parte del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Maco es antropólogo forense. Mira los libros y deduce que “no tuve una epifanía o un momento luminoso. De hecho no elegí esta carrera, así. Van pasando cosas que te llevan. Fue sucediendo. Estaba en tercer año de antropología cuando fue el juicio a las juntas militares. En ese momento supe para donde quería ir con mi carrera. Argentina cambiaba para bien. Recuerdo eso”.

Aquel junio de 1997 en Vallegrande, el sol te tostaba de día y el frio te quemaba de noche pero “los cubanos estaban hacía tres años allí, sin descanso. Aprendí mucho de ellos. Todo te impacta. La historia con los cubanos fue hermosa, muy larga. Uno se acuerda de las cosas que aprende. Ellos fueron pensando que lo iban a poder hacer. Nosotros fuimos convencidos de que no lo íbamos a lograr. Eso habla de las educaciones distintas. Y tenían razón ellos”. Y entonces reconocieron los restos que estaba en la fosa de Vallegrande.

El Equipo Argentino de Antropología Forense viajó por el mundo. Fueron a donde los llamaron a realizar constataciones y reconocimientos de forma científica. Generalmente es Maco Somigliana a quien le toca contar, hablar, informar, porque “resulta que yo reúno la información, el historial. Es mi tarea”. Y lo dice con una casi timidez que le hace encoger los hombros y fruncir el ceño como si se sacudiera las supersticiones que casi todos cargamos. La misma actitud con la que dice que “soy muy equipero. Necesito el equipo, porque reconozco mis limitaciones y desconozco las limitaciones del equipo”.

Llevó años descubrir primero el enterramiento y hacer el reconocimiento después, de los cadáveres de los vuelos de la muerte que aparecieron en Santa Teresita y en Mar del Tuyú y que habían sido enterrados durante la dictadura cívico-militar como NN en el cementerio de General Lavalle. “Nunca sabes que vas a encontrar. No sabés quienes son. Aunque por los datos históricos esa vez sentí muy fuerte que sería algo importante. Por las características sabíamos que eran víctimas de la dictadura”. El viaje fue corto, tenso, lleno de alertas y sin clarividencias sobre de quién eran esos cuerpos.

Ir a un viaje a una fosa de enterramientos clandestinos presupone una prueba sin ninguna fantasía, porque antes hubo que buscar familiares de desaparecidos, tomarles muestras de ADN, enfrentar cara a cara el horror y la angustiante ansiedad de esa persona a la que “tenés que bajarle las expectativas. Me pasó. Yo le había tomado la muestra a Ana María Careaga, y le habia dicho que lo más seguro era que no pudiéramos cerrar nada, y dos años después tuve que ir a decirle que con esa muestra habíamos encontrado a su mamá. Ahí aprendés que no sabés todo. Que las cosas tienen cuestiones propias que seguramente desconocés y vas a descubrir. O no”.

Somigliana habla despacio. Rumia cada palabra. A veces sonríe. Para, se mira las manos, mira a los ojos y sigue: “lo del entierro de General Lavalle fue rudo. Pero a la vez mas sencillo, había una huella digital, era la de Angela Auad y ahí estaban las tres Madres” y vuelve a hablar en plural. Siempre es “Patricia, Alejandro y yo”. Aquello del equipo es una presencia constante. Eso y” hay muchas cosas de las que no me acuerdo. En tantos años son muchos casos. Quizá algo puntual…porque cada caso es muy particular. Todo me impacta”.

Sabe que detrás de cada llamado al equipo hay varias tragedias. Los secuestros seguidos de asesinatos, los enterramientos con el NN, las fosas comunes. La inminencia y el asombro. Y junto a eso, los familiares vivos que buscan para siempre, cuyas ansiedades hay que moderar aunque sabe que esa es una tarea, en la mayoría de los casos, estéril, porque “hay que ser muy delicado con todo. Esos cuerpos que encontramos merecen respeto, y a la vez es un trabajo que tiene momentos hermosos, porque después del reconocimiento llegas a un familiar con una respuesta. Llegas a alguien que busca un alivio”.

Maco sabe que lo fundamental para que el equipo entre a hacer su trabajo, es la decisión política. Siempre. Lo vivió en el caso de los soldados que habían caído y quedado en las Islas Malvinas. Allí el trabajo fue tan o más arduo que el de Vallegrande, porque las muestras a los familiares de los combatientes caídos se tomaron cinco años antes de que los dos países se pusieran de acuerdo en la factibilidad de ir a las islas a hacer los reconocimientos. Pero había que estar listos para el momento en que se pudiera.

Hablar hoy del futuro se hace arduo. El desfinanciamiento a las instituciones de derechos humanos, mas el desarmado posterior de estas pone un manto de tormentas de vientos cruzados sobre las tareas, pero “, los familiares siguen esperando y nosotros tratamos de cumplir lo que se puede cumplir. La búsqueda sigue existiendo”.