En estos días, y con raid de entrevistas periodísticas desde Nueva York y -por estas horas- en Madrid, donde arma proyectos internacionales vinculados al espectáculo, el empresario Daniel Grinbank empezó a mostrarse de cara a las elecciones de Independiente, pautadas para el 19 de diciembre. Será el referente -y no el primer candidato- del frente Primero Independiente, que reúne a su Puro Sentimiento Rojo con Auténticos Rojos, Lista Roja y Movimiento Rey de Copas.

En charla con Página 12 resalta números favorables en las encuestas y dice que no quiere una grieta política en el club a cuyo equipo iba a ver de la mano de su papá, Eugenio. Reprocha a los dirigentes que hasta hace semanas eran oficialistas y que se pasaron a la oposición en vez de quedarse a pelear desde adentro. “Es incomprensible el afán político de la otra lista de unidad”, comenta sobre la derecha que quiere presidir Independiente. Algunos de ellos, el diputado Cristian Ritondo, el intendente de Lanús Néstor Grindetti y el ex tenista Gastón Gaudio. “Este espacio del PRO da lugar al ridículo video casero de Bullrich con un Bertoni que se dejó utilizar me genera pena y hasta la opinión de gente como Arietto”, dice sobre quien fuera su ídolo. Al pasar, recuerda la fallida gestión de Javier Cantero: “Se lo comió el personaje. Del descenso de Independiente fue tan responsable como Julio Comparada, aunque se lo adjudiquen más a Cantero”.

-¿Qué particularidad tienen las elecciones del 19 de diciembre?

-Que no se trata de una elección más. Son elecciones cruciales porque se dirimen historias y conflictos que no pertenecen al club. Todos tenemos ideología y tenemos hasta militancia. Yo, en derechos humanos y medio ambiente. Pero lo que no puede ser es que bajo el título de unidad se haya conformado un frente que compita con nosotros y que esté integrado por Comparada, Barrionuevo, que dirimirá problemas gremiales contra Moyano, que maneja el estilo Moyano. O sea, el club como un sindicato. Gente que estuvo con Moyano hasta hace un mes no puede ser parte de la solución. No entiendo cómo les da la cara a los Seoane o Ritondo para presentarse como oposición. En nuestro frente Primero Independiente constituimos cuatro agrupaciones no sólo para ganar elecciones sino apostando al equilibrio. No vamos en contra de Moyano si no en un proyecto superador de Moyano. No queremos cambiar verde por amarillo.

-Suena imposible separar la política nacional de la política de un club grande.

- Si quiero combatir a las barras, obviamente tiene que estar la política presente. Tiene que haber políticas gubernamentales sea del partido que sea. El país tuvo una decadencia y sigue en esa tendencia. Es aterrador que haya un 40 por ciento de pobres. Independiente es un club con sede en Avellaneda, un sector social castigado económicamente. En este contexto no puedo ignorar que la AFA ha perdido peso a nivel mundial. Ni la AFA ni la Conmebol son lo que eran en épocas en las que estaba Grondona. Además estamos en un modelo mundial en el que la concentración europea es cada vez más apabullante sobre el hemisferio sur. No lo digo sólo con el fútbol sino también, por ejemplo, con las vacunas o la concentración económica. Traducido al fútbol, se hace difícil a todos: a Boca, a River y a Independiente.. Al mismo tiempo, los jugadores se van cada vez más jóvenes. Entonces es más difícil armar un equipo como el del 2002, con el fondo de inversiones. Inclusive Estados Unidos, Chile, Colombia o Brasil pagan a sus jugadores más que Argentina. La única manera de revertir esta situación es con un proyecto. Por eso insistimos en un proyecto superador. Parece absurdo, pero es vital que haya un proyecto.

-¿Cómo se reconstruye a un Independiente que desde hace décadas vive de la nostalgia?

-Es que, justamente, no se puede vivir de la nostalgia. Nos acostumbramos a las malas noticias del club. Naturalizamos cosas que no se tienen que naturalizar. La reconstrucción de Independiente se hace con consensos. Es duro lo que se hereda, que no es exclusividad de Moyano. La situación viene de muchos años de caída. Aunque se profundizó con los Moyano, no vamos contra Moyano sino que vamos para ganarle las elecciones también al frente que se unió por cuestiones políticas contra Moyano. Vamos desde una tercera posición, pero con convicciones y proyectos sólidos. Tenemos un proyecto profesionalizado dentro de una asociación civil: ni remotamente entra en nosotros la idea de privatizar nada del club. Entendemos que hay que profesionalizar y generar recursos. Tener una secretaría técnica, trabajar en big data. Independiente es un club muy grande que excede absolutamente al fútbol, que desempeña un lugar muy importante en la sociedad de Avellaneda.

- En 2002 te fuiste de Independiente y dijiste que no volvías. ¿Por qué volvés?

-Porque, como te decía antes, creo que no es una elección en la que se defina una mejor o peor gestión. O recuperamos el club para los socios en diciembre o el club entra a ser rehén de un estilo de operar, que es el de los Moyano, o de políticas de la grieta que absolutamente detesto que se den en el marco del club. Se trata de una elección profunda. Es necesario que el socio vote. Por eso hacemos hincapié en que las elecciones se hagan en el estadio porque esperamos un volumen importante de votantes. Esperamos que voten 20 mil personas.

-Supongamos que Primero Independiente gana las elecciones. ¿En cuánto tiempo se verán resultados positivos?

- No será inmediato. No es que asumimos y listo. Entendemos que en los primeros seis meses tendremos que lidiar con una herencia.

- Moyano, como presidente del club, reúne gente que apoya su gestión y gente que le es crítica. ¿Cuál es tu visión?

-La primera etapa, con plata que no era genuina del club, como dijo el mismo Moyano, se vivió como un oasis. Pero cuando entró la Justicia a partir del quilombo que se armó con Bebote, se cortó ese circuito de inyección de plata que entraba y se iba. Ese volumen de plata es una demostración más de la necesidad de un cambio cultural. Debe haber pocos tipos poderosos como Moyano. Pero no queremos ganar por rechazo a la gestión oficial sino por la propuesta nuestra.

- ¿Cuál será tu rol?

- No iré como candidato sino como integrante de la mesa chica. Quiero a Independiente, iba a la cancha con mi viejo. Independiente es importante en mi vida. Pero no quiero vivir de la nostalgia. Independiente necesita refundarse. Informaremos sobre la conformación de la lista después de los balances, unos sesenta días antes de las elecciones.

-¿Podrías mencionar propuestas concretas?

-Restablecer la marca Independiente. Será una tarea titánica, pero es parte del proyecto. Bajar la deuda horrorosa del club, inhibido en FIFA. Generar un equipo competitivo. Que el socio vuelva a pagar su cuota. Que entren sponsors.

- ¿De cuánto es la deuda de Independiente?

-El 19 de octubre se entregará el balance, pero por lo que evaluamos no será menor a los 55 millones de dólares. Lo problemático es la composición de esa deuda, porque hay muchas cuestiones no negociables porque tienen sentencia firme. Uno puede tratar de renegociar, pero cuando tenés sentencia firme es más difícil.

- Una característica que tiene Independiente es la presencia de barras. ¿Cómo se lucha contra eso?

-Tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional tienen en claro que el de las barras es un flagelo que la sociedad no puede resistir. El poder político, porque no hay solución sin poder político, va a jugar de otra manera. Dejé de hacer shows en los estadios porque no quería negociar con las barras. No se puede luchar contra eso sin el poder político. Pero no es sólo en Independiente, que está más en evidencia. No transar significa no tratar con la barra ni para hacer una pintada. No hay transa posible, pero necesitamos del poder político.

- ¿Se sentarían a conversar con Moyano y su gente?

- Sí. Me gustaría para garantizar unas elecciones transparentes y una transición ordenada. Nosotros no vamos contra Moyano. Si quisiéramos ir contra él estaríamos equivocados. No pretendemos hacer lo del PRO, que es antimoyanismo puro. Es lo que no vamos a hacer. No queremos la grieta política en Independiente. No hay proyectos en común con Moyano. Vamos con nuestras convicciones claras.

- ¿Cómo va lo de tu autobiografía?

- Muy bien. Se publicará en abril. También trabajo con un documental sobre mi vida. El libro se llamará Te amo te odio, dame más. La frase está en la canción Peperina, de Serú Girán, que me involucra. Está terminada. Aunque, quién te dice, le puedo agregar un capítulo. Dependerá del resultado de las elecciones de Independiente.