"El juego del calamar será definitivamente nuestro show en habla no inglesa más exitoso del mundo... y hay una buena chance de que sea nuestro programa número uno de todos los tiempos, en cualquier lengua". La frase de Ted Sarandos, director ejecutivo y de contenido de Netflix, deja claro cuáles son las posibilidades de una segunda temporada de la serie surcoreana. Y como si faltaran confirmaciones, el mismo creador del programa adelantó planes en ese sentido.

"No tengo aún un proyecto bien desarrollado para El juego del calamar 2, pero sí tengo claro que si lo hacemos esta vez no lo haré solo", señaló Hwang Dong-hyuk. Consideraré utilizar una 'sala de escritores', y me gustaría utilizar múltiples directores experimentados." Como el éxito del programa hace casi inevitable una segunda tanda de episodios, el realizador señaló que una de las ideas más fuertes es centrarla en la historia del "Front Man", el misterioso enmascarado de vestimenta negra que conduce el juego.

La mirada de Hwang Dong-hyuk

"Todo esto es muy sorprendente", indicó Dong-hyuk. "Es increíble que en solo una semana se haya desatado esta locura. Como creador, estoy encantado de que mi trabajo haya tocado el corazón de gente en todo el mundo. Es una experiencia única en la vida." Puesto a analizar las razones del suceso, el productor y director que en 2020 tuvo otro golpe en las taquillas surcoreanas con la película Collectors argumentó que "creo que a la gente le atrajo la ironía de ver gente grande exponiendo su vida en juegos infantiles... los juegos son tan simples que los espectadores pueden enfocarse en las complejidades de cada personaje."

Uno de esos personajes destacados es Seong Gi-hun, el chofer adicto al juego que compone Lee Jung-jae, quien también se refirió al éxito de la serie. "No soy muy afecto a las redes sociales, pero puedo sentir la popularidad", señaló el actor. "Veo montones de personas que suben fotos, y me resultan especialmente divertidas todas las parodias que están apareciendo. Creo que la popularidad se debe a un aspecto único de la serie, un escenario que presenta una compleja combinación de cosas. Y el estilo de la filmación y los personajes son parte de esa armonía."

Mientras tanto, el éxito la serie también despertó otras reacciones: la exhibición de un número telefónico real llevó a que se reediten algunas escenas, mientras una proveedora de internet reclama que Netflix pague un canon extra por el aumento de tráfico en sus redes.