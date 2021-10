”El club tiene una deuda a vencer de acá a un año de 480 millones de pesos, y la mitad se debe pagar antes de fin de año”, aseveró el presidente de Newell’s, Ignacio Astore. La auditoria que se inició esta semana determinará el rojo post fideicomiso judicial, pero se estima superior a los diez millones de dólares. “Nos decían que el club estaba ordenado, nos mintieron. Hoy el presente de Newell’s es de deuda”, enfatizó el titular leproso. La dirigencia, además, denunció la firma de numerosos contratos en los últimos días de gestión de la anterior Comisión Directiva.

Astore llamó a conferencia de prensa para dar conocer al socio el primer diagnóstico económico de la situación del club. El frente financiero es preocupante, algo que este diario hace tiempo adelantó. El club tiene emitido en cheques y contratos compromisos económicos para los próximos diez meses por 480 millones de pesos. “Nos quisieron hacer creer que esto era un club europeo y es mentira. La verdadera situación del club es de deuda. Le estamos dando claridad y transparencia a la gestión”, afirmó ayer Astore. "Cuando entramos al club nos encontramos con que le estábamos pagando a tres entrenadores, (Germán) Burgos, (Frank) Kudelka y (Fernando) Gamboa. Es muy raro que un club de fútbol tenga una deuda con tres entrenadores”, lamentó el presidente leproso.

En las primeras pesquisas ordenadas por la auditoría se detectaron serias irregularidades. Poco antes de las elecciones, por ejemplo, el club firmó 38 contratos laborales, sobre un total de 55 que hace frente el fútbol profesional de la institución. ¿Cuál fue la urgencia? Pero las sospechas aumentan al revisar el vínculo que con la firma Givova, marca que vestirá al primer equipo e inferiores en 2022 y 2023. Según el contrato al cual accedieron los dirigentes, la empresa italiana no pagó un peso para vestir a los leprosos las próximas temporadas. El único beneficio para el club será recibir 45 mil prendas durante el lapso de los 24 meses que durará el convenio. ¿Es posible que una firma de escasa trayectoria en el fútbol argentino vista a Newell’s sin abonar un solo peso a cambio? En el parque Independencia nadie se lo cree, se sospecha de pagos sin contabilizar y por eso se inició una renegociación con la empresa para llegar a un acuerdo.

No dejó de sorprender, además, que algunos de los sponsor adelantaron el pago por publicidad antes de las elecciones. Uno de ellos es de una firma de la ciudad que, además, tiene un contrato por una cifra muy baja para ser auspiciante del club. Aquí también se sospecha de pagos no registrados.

La dirigencia que dejó el club el mes pasado hizo el anuncio pomposo de la compra de terrenos en Bella Vista. Pero no los pagó. Esa acreencia deberá asumirla la nueva Comisión Directiva y ayer Astore ratificó que se inició una negociación para adquirir los terrenos que ampliarán Bella Vista. “El 31 de marzo se tendría que haber pagado el 30 por ciento de esa adquisición, que son 700 mil dólares, y no se pudo pagar. La deuda total es de 2.100.000 dólares", infirmó el presidente leproso. “De esos 700 mil dólares de la primera cuota solamente se pagaron 300 mil, o sea que estamos en 400 mil dólares fuera del acuerdo que tenemos que refinanciar. Pero no hay marcha atrás, el club necesita esos terrenos", aseveró Astore.

En el plano deportivo, el presidente ratificó la continuidad de Gamboa y aclaró que no está en venta Nicolás Castro, la gran figura del equipo. “Si lo vienen a buscar para comprarlo, a mí no me van a encontrar en el club. Es hora de que el hincha disfrute de sus joyas”, aclaró Astore.