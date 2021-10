El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, esperará hasta último momento por Lautaro Martínez, ausente en el empate con Paraguay, y evalúa a Nicolás Tagliafico como reemplazo del lesionado Marcos Acuña para recibir este domingo a Uruguay, por la postergada quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

El delantero del Inter de Milán, hombre clave en el ataque del equipo, no estuvo en Asunción por una molestia muscular y se notó sobre todo en el último toque dentro del área, más allá de las buenas apariciones de Joaquín Correa, compañero también en el club italiano. En el entrenamiento de este viernes, los futbolistas que actuaron en Paraguay solamente se hicieron labores regenerativas, por lo que a Martínez lo probarán finalmente en los entrenamientos del sábado.

Por otro lado, Marcos Acuña, que llegó desde Sevilla con una dolencia y pidió probar contra Paraguay, estará entre algodones hasta lo último porque el deseo es contar con él pero al mismo tiempo no lo querrán arriesgar especulando con un regreso del jueves frente a Perú, en el cierre de la triple fecha de Eliminatoria. "Lo del Huevo esperemos que no sea nada, tenía una molestia y preferimos no arriesgarlo", explicó Scaloni en la conferencia de prensa post encuentro. "Tenemos dos partidos por delante todavía y la verdad que son situaciones complicadas. Tenemos que andar gestionando los minutos de los jugadores y es importante que se puedan recuperar", detalló el DT.

Está claro que el deseo será contar con él pero la realidad es que Acuña debió salir a los 11 minutos del segundo tiempo y el reemplazante natural fue Nicolás Tagliafico, que cumplió e incluso en diferentes pasajes con sus ataques complicó a los paraguayos.

De esta manera, el futbolista de Ajax de Países Bajos ocuparía el lateral izquierdo y en la otra banda la duda estaría entre Gonzalo Montiel (River) y Nahuel Molina (Udinese de Italia). Es que Molina viene siendo una alternativa firme en la cabeza de Scaloni, al punto que frente a la primera imposibilidad de colocar al defensor riverplatense se optó por el exBoca, que batalló durante los noventa minutos contra la velocidad de Miguel Almirón y el talento de Ángel Romero.

La delegación llegó de Asunción cerca de las 4 de la mañana y descansó hasta la tarde para recuperar energías de cara al próximo compromiso. Sin futbolistas suspendidos, el entrenador seguramente defina el mismo día del partido con Uruguay a los 11 que saldrán desde el arranque.