Las nochebuenas se pasan en familia. Era un designio. Lo habrá decidido mi abuelo o alguien más atrás todavía. Hice cuentas de las veces que yo había incumplido. Dos en total. El primer año que vine a vivir a Buenos Aires, cuando me fui de mochilero con esa piba que cantaba como los dioses y estaba medio loca, y la otra cuando nos fuimos de viaje de bodas con Eugenia. Elegir justo esa fecha, dijeron, y se enojaron bastante. Después se les pasó. Perdón, tres veces, ahora que me acuerdo. Cuando Eugenia estaba por tener a Olivia tampoco fuimos. Ni loca me arriesgo a un viaje tan largo a punto de parir. Esa vez no hubo reproches. Iba a darles un nieto, me estaba encaminando. Tres faltas en casi cuarenta años. Buen promedio. Daría para un nueve y pico, casi diez. Hijo sobresaliente sería. El año que empezaba iban a cumplirse veinte viviendo en Buenos Aires. No quiero ni acordarme la cara del viejo cuando se lo dije. "Los dejás en banda a tus primos y a tu hermano con el proyecto de las gallinas ponedoras", reaccionó.

Lo del proyecto se refería a la vez que a mi abuelo y a mi viejo se les ocurrió iniciar un emprendimiento de gallinas ponedoras. Era en ese gran lote confuso que nadie sabía bien si era heredado o qué. Tan oscuro su origen que, como un acto de coherencia, lindaba con el cementerio. Dijeron que había que hacer todo a pulmón. Para construir los galpones consiguieron unas chapas viejas, oxidadas y torcidas, demolición de una nave de no sé qué empresa que cerró. Había que enderezarlas a martillazos. El abuelo controlaba todo. Hagan chapa! Hagan chapa! Repetía a los gritos si no escuchaba los golpes del martillo. Caminaba el lote de punta a punta revisando si hacíamos bien el trabajo. Al mismo tiempo adoctrinaba. Que tanto estudio y estudio. Que comería la gente si todos fueran médicos y profesores. No me vengan con que le van a tener miedo a levantar una chapa de mierda. Así un día de mucho viento, mientras intentábamos trasladarla, una chapa se me escapó de las manos y me corté tres dedos, yo que en ese momento quería ser guitarrista.

Faltaba lo peor. Una vez que los galpones estuvieron listos llegaron las ponedoras. Sin piedad debimos cortarle un ala a cada gallina para que si se les ocurriera volar quedasen dando vueltas como un trompo y no puedan ir a ningún lado. Y lo más cruel, quemarle el pico con un fierro para que se olviden de algo tan natural para ellas como picotear.

Al acercarse la fecha trataba de no discutir con Eugenia por nada. Necesitaba no predisponerla mal para ese viaje. Se nota que algo de mi sangre todavía tira. Eugenia sabe recordármelo, ella es psicóloga. Ellos conocen de esas cuestiones, de cuando la sangre tira.

A Olivia y Pedro les gusta el viaje. Les entusiasman los preparativos y después la odisea de la ruta y todo eso. El 504 quedó viejito y llegar al pueblo con él es todo un tema. Lo toman como una aventura. Les divierte, aunque nos hacen callar cuando discutimos. Porque pasa siempre lo mismo, apenas subimos al auto peleamos por cualquier cosa. Debo ser yo el problema, que me pongo de un humor de perros. Duermo mal la noche anterior y desde que agarro el volante todo me molesta.

Cuando faltaban pocos días, cada vez que me acostaba a dormir mi cabeza repetía la película de las nochebuenas en casa de los viejos. Nunca podía llegar al fin. Las imágenes se ponían turbias en la parte en la que estábamos al lado de la parrilla. Será que la había visto tantas veces. El viejo repitiendo un clásico. Cuando estaba seguro que el lechón estaba cocinado clavaba el cuchillo en la paleta, la hoja cruzaba la carne como si atravesara un papel dándole pie al mismo comentario que escucho desde que tengo uso de la memoria. “Si encuentran algo crudo me avisan”. Mi hermano y los primos esperaban esa frase y la festejaban. Para ellos asar bien un lechón es mucho más importante que ser buen padre. Yo también me sumaba a su alegría, y felicitaba a mi viejo, aunque sintiera una víbora morderme la panza.

Eugenia cargó la heladerita con algunas bebidas y unos sanguchitos. Por si acaso tenemos que parar por ahí, había dicho. Salimos a la hora del mediodía en que la ciudad es un caos y nos costó casi dos horas llegar a la ruta. El primer tramo del viaje no peleamos ni una sola vez. Los chicos iban en lo suyo y Eugenia no hablaba. No contestó nunca a todas las cosas sobre las que despotriqué. Los que conducen ligero porque andan con autos envidiables, los camioneros, los pozos, cualquier cosa. No sé cuántas horas llevaba en la autopista cuando noté que escuchar el ronroneo del motor me aburría de un modo atroz. Era como esas vidas cómodas sin sobresaltos. A eso me hacía acordar la autopista: a la vida de mi parentela allá en el pueblo, a la que iba a ver toda junta en un par de horas, por ejemplo. Siempre para adelante. Nunca nadie molestando en la mano de enfrente. Nada para esquivar. Todo más cómodo. Como algo inevitable surge la pregunta: qué ADN tendrá mi sangre que siempre ando buscando los recovecos.

A lo lejos se veía un pueblito, una mancha de árboles apiñados y la torre de la iglesia. Nada más que eso, sin embargo sentía unas ganas locas de pasar por ahí. Como si ese fuera un lugar ideal donde ser feliz fuera más fácil. Apareció un cartel medio despintado. Se llega girando en un cruce. El camino era más largo, pero a quién le interesa llegar temprano. La ruta estaba bastante rota, el Peugeot pega unos saltos, pero sentía el camino más a mi escala. Ya no había grandes carteles publicitarios ofreciendo comprar felicidad. Solo pastos, lotes de maíz y potreros con vacas. De pronto se fue angostando la ruta hasta que quedó de una sola mano. Vi que el pedal del acelerador aún tenía recorrido. Comencé a acelerar. El Peugeot respondió, aunque pegando unos cimbronazos latosos. Olivia y Pedro se reían a carcajadas. Pedro, sentado atrás mío, golpeándome la espalda pidió que acelere más. Le hice caso. Aceleré con todo, a medida que el Peugeot tomaba velocidad sentía que iba quedando cada vez más lejos “hagan chapa” y todo eso que huele a familiar y a rancio. Por la parte de abajo del tablero empezó a salir un calor insoportable, y por el capot unas bocanadas de vapor. La miré a Eugenia de reojo, esperando a que me dijera que estaba loco, que así no llegaríamos a ningún lado. Pero me equivoqué, parecía disfrutar del momento, iba con el vidrio bajo y en lugar de quejarse del olor a aceite quemado que llegaba del motor y comenzaba a invadir el habitáculo, con una expresión relajada dejaba que el viento le llevara el pelo para un lado y para el otro. Seguí sin soltar el acelerador hasta que el motor hizo un ruido raro, como si estuviera por explotar y se paró. Nos detuvimos y bajamos del auto con naturalidad, Eugenia y los chicos parecían contentos. La foto del 504 echando humo por debajo del capot y parado en el medio de la nada me pareció fantástica. Caminamos hasta un alambrado donde había unos árboles. Un montón de vacas, todas blancas y negras se amontonaron y nos miraban con curiosidad. Nos quedamos los cuatro disfrutando el interés que habíamos despertado en esos bichos tan enormes como inocentes. Nos quedamos un rato largo así, los cuatro juntos de un lado y las vacas del otro, todos quietos en un delicado equilibrio. Oscurecía. Titilaban como estrellas las luces del pueblo que había visto desde la autopista. Cada tanto se escuchaba el sonido de algún cohete lejano recordándonos que era noche de festejos. Las vacas perdieron interés en nosotros y se alejaron. Olivia y Pedro empezaron a correrse por la gramilla y se dejaban caer al piso al alcanzarse. Me sumé a ese juego y después Eugenia. Corríamos con una alegría nueva, riéndonos como borrachos. Tirado en el piso, sintiendo que la gramilla me raspaba la espalda. Como un eco lejano me llegaba la voz grave de mi viejo diciendo “si encuentran algo crudo me avisan” y las carcajadas del resto festejando. Vi que Eugenia había bajado la heladerita del auto y estaba improvisando un mantel en el pasto.

Miré al cielo, tuve ganas de agradecer a no sé quién, y sentí que ese era el mejor lugar del mundo para pasar la nochebuena. En familia.

[email protected]