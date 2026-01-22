Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Los presidentes prevén abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania
Trump y Zelenski se reunirán el jueves en Davos
Según el gobierno de EE.UU., Trump encabezará el acto de firma para la constitución de la Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional impulsado por el mandatario republicano.
22 de enero de 2026 - 0:13
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
(AFP/AFP)
Temas en esta nota:
Donald Trump
Volodimir Zelenski
Davos
Últimas Noticias
Los “economitos” del país bonsai
Por
Roberto Caballero
El psicoanálisis, las certezas y la tecnología
¿Importa la verdad?
Por
Adelfa Jozami
Los presidentes prevén abordar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania
Trump y Zelenski se reunirán el jueves en Davos
En Casa Rosada dicen que “los fondos totales no están”
A pesar de la advertencia de la Justicia, el Gobierno no cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad
Por
Melisa Molina
Exclusivo para
En un informe la ONG alertó sobre la “erosión” de los derechos humanos en EE.UU.
Amnistía Internacional denunció las “prácticas autoritarias” de Trump a un año de su asunción
La empresa de subte ya está concesionada y aseguran que no la van a privatizar
El GCBA transformó Sbase en Sociedad Anónima
El Presidente despliega la "batalla cultural" en Davos y la seguirá en Mar del Plata
En el Gobierno quieren que Milei siga participando de las fiestas provinciales
Por
Melisa Molina
El texto del acuerdo forma parte del temario de las sesiones extraordinarias
Milei quiere ser el primero en aprobar el acuerdo Mercosur-UE en el Congreso
El País
En la gobernación de Entre Ríos
Rogelio Frigerio denunció que hallaron micrófonos y cámaras ocultas en su despacho
Un "breve intercambio"
Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en Davos
El posteo del embajador en redes
Las mangueras de Lamelas: el aporte de Estados Unidos para los incendios en la Patagonia
El represor multicondenado tenía 84 años
Murió Raúl Guglielminetti, un personero del espionaje en dictadura y democracia
Por
Luciana Bertoia
Economía
En Davos
Caputo se reunió con la titular del FMI
El Gobierno elimina el pago de aportes obligatorios
A empresas de Tierra del Fuego
Por
Mara Pedrazzoli
Crecen especulación financiera y agro, mientras caen industria, comercio y construcción
La economía partida en dos
Por
Juan Garriga
Milei habló en Davos ante un auditorio casi vacío
Un discurso vacío, desconectado y para muy pocos
Por
Leandro Renou
Sociedad
Lo confundieron con otra persona al atacarlo
Córdoba: murió el hombre acribillado por error
La descubrieron por sus huellas dactilares
Villa Urquiza: detuvieron a una viuda negra
Estaba detenido en Brasil
Extraditarán al uruguayo que asesinó a un hombre en Recoleta
La inoculación contra al herpes zóster asociada a un envejecimiento más lento
Beneficios extra por vacunarse
Deportes
Pero con Gasly a bordo
Fórmula 1: Alpine estrenó su A526 y encendió la ilusión
A una fecha del cierre de la fase regular
En la Champions League sigue todo bien apretadito
La publicación es de los periodistas Gastón Luppi y Pedro Garay
Presentan “Contra la corriente”, un libro sobre la vida de Sabrina Ameghino
El presidente de Independiente Rivadavia salió a defenderlo
Sebastián Villa sigue en Colombia y su futuro es una incógnita