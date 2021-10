Desde el Colectivo Ni Una Menos y Mujeres por la Paridad de la ciudad de Santa Fe solicitan que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura las reciba, y lo haga también con las denunciantes de Oscar Biagioni, cuyo pliego como vocal del Tribunal de Cuentas podría quedar aprobado esta semana tras el fracaso de dos asambleas legislativas. Aunque la comisión no generó dictamen, a los 30 días de presentado el pliego por el gobernador Omar Perotti, la aprobación sería tácita. “Quisiéramos que al menos nos dejen hablar, que nos den la posibilidad, que nos escuchen. Hemos pedido que nos reciban y hasta ahora no hemos tenido noticias, lo cual me parece que tiene su gravedad, porque hay una sociedad movilizada y colectivos de mujeres que están esperando ser escuchadas, y ni siquiera nos responden”, expresó Claudia Catalin, de Mujeres por la Paridad. Como contó Rosario/12, Biagioni fue denunciado por violencia laboral, de género y acoso sexual.

Las denunciantes recurrieron a todas las instancias posibles. Estuvieron en el Ministerio Público de la Acusación y la justicia laboral, donde una de ellas obtuvo una orden de prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento. Pero también fueron a organismos del Estado. “Estuvieron en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Mujeres, Género e Igualdad de la provincia y la Secretaría de Derechos Humanos provincial, y en ningún lugar les dieron respuesta”, puntualizó Catalin, quien deploró que las instituciones públicas de la provincia no atendieran estas denuncias. Sí las acompaña el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

“Ahora no nos escuchan en la Comisión de Acuerdos. Todo para convalidar esto. Las denunciantes también pidieron formalmente ser escuchadas y no hemos recibido ningún tipo de notificación ni aviso de que vaya a suceder”, planteó y consideró que “la aprobación ficta ya es bastante cuestionable”. A los 30 días de presentado el pliego, si se frustra la Asamblea Legislativa, aún cuando no haya dictamen de la Comisión de Acuerdos, queda aprobado.

La postulación llegó con cuestionamientos. Antes de la elevación de parte del gobernador, hubo objeciones al pliego. “Que en una situación así, la designación salga sin dictamen y con dos asambleas que se frustran por falta de quórum y sin dictamen, resulta muy grave. No asistir es darle el sí a Biagioni. Hay que tener en cuenta que, si hay 36 legisladores presentes, de los cuales 19 se oponen, se puede lograr el rechazo, y eso no parece nada extraordinario, lo que pasa es que vemos que los bloques mayoritarios no están haciendo nada para asistir a la Asamblea”, dijo Catalin, quien aseguró que las organizaciones de mujeres van a hacer visibles a quienes se ausenten el jueves, para que “se hagan cargo” de permitir la continuidad de Biagioni. Desde adentro de la Legislatura, consideran “imposible” -al menos hasta ahora- que se puedan sumar los 36 votos para impedir su continuidad.

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura está presidida por el diputado Fabián Bastía, e integrada por los senadores Alcides Calvo, Lisandro Enrico, Joaquín Gramajo, Rubén Pirola, así como les diputades Clara García, Leandro Busatto, Lionela Cattalini, Gabriel Chumpitaz, Nicolás Mayoraz, Maximiliano Pullaro y Gabriel Real.

En la Asamblea del jueves pasado hubo apenas 12 presentes: diez diputados y dos senadores. Juan Argañaraz (Vida y Familia), Matilde Bruera (Partido Justicialista) Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Agustina Donnet y Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación), Pablo Farías (PS-FPCyS), Gabriel Real (PDP), Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura), Claudio Palo Oliver (UCR-FPCyS), Mónica Cecilia Peralta (GEN) y los senadores Rubén Regis Pirola (PJ-Juan Domingo Perón) y Alcides Lorenzo Calvo (PJ- Lealtad).

Además de las denuncias por violencia laboral, de género y acoso sexual contra Biagioni, que derivaron en una resolución del juez en lo laboral de Santa Fe, Guillermo Garibay, existen otros cuestionamientos. Aparece en escuchas judiciales en la causa por desvío de fondos contra el jefe policial Rafael Grau, acusado de fraguar compra de repuestos y reparación de móviles para quedarse con el dinero. Biagioni le hizo llegar información reservada a través de un funcionario legislativo y luego se lo hace saber. Le informa quién es su denunciante y le aconseja qué hacer. Que debe “responderles con una chanchada superior”, que “tiene que volver el mismo sopapo” y que “sepan de dónde viene la piña”.

Otro antecedente de Biagioni se remonta más atrás: en 1986, corriendo picadas en moto, atropelló y mató a un hombre. El relato de la hija de la víctima se emitió en 2017, por la radio LT10, cuando el hijo de Biagioni protagonizó otro siniestro vial, y demoró horas para presentarse en la comisaría. “A mi papá lo chocaron el 15 de noviembre de 1986, en Aristóbulo del Valle y Gorriti. El señor Oscar Biagioni estaba corriendo picadas en ese lugar en una moto de alta cilindrada cuando embistió a mi papá, quien se trasladaba en una bicicleta. Ese accidente le quitó la vida a mi viejo. Cuando leí el caso por Facebook me contacté con los familiares porque no quería que este caso no quede impune como el de mi padre”, señaló Graciela Segura en la radio santafesina. Es que “en aquel momento, el abogado le dijo a mi mamá que el juicio estaba perdido y que le convenía aceptar lo que le ofrecían (mi vieja tenía tres chicos y uno en camino). A mi mamá le dieron una vivienda en el Fonavi (que la tuvo que pagar), un puesto de trabajo y algunos pesos. Mi mamá se llevó a la tumba muchos detalles; ella no quería hablar del tema con nosotros. Nosotros no tuvimos justicia porque éramos pobres y mi mamá pensó en nuestro futuro”. El sitio web Edición Límite, que contó la historia en detalle, sufrió un hackeo que impide ver la nota.

Uno de los pocos diputados que adelantó su voto negativo es Fabián Palo Oliver. Para el radical del Frente Progresista, “hay una gran hipocresía y se naturalizan algunas cosas. Tenemos doble vara, para algunos temas hacemos oír las voces contra la violencia de género y nos callamos acá, cuando hay que apartar a un tipo que está en un lugar de mucho poder, de una institución que es fundamental, que tiene que garantizar la transparencia. El tipo está denunciado por acoso, y además aparece en una escucha telefónica dando elementos para que se garantice la impunidad. ¿qué tiene que pasar para que el tipo no sea vocal del Tribunal de Cuentas?”, se indignó Palo Oliver, quien señaló que Biagioni “es parte del grupo de poder del senador de San Lorenzo. No se puede naturalizar que una persona que está denunciada por violencia y que aparezca en una escucha, no puede ser que no sea suficiente para apartarlo del cargo”. El diputado radical repudió “la actitud de Perotti y de cada uno de los legisladores y legisladoras que acompañan el pliego y de los que no entran, porque están permitiendo su continuidad”.

La diputada Mónica Peralta, del GEN, también rechaza el pliego de Biagioni. “El tribunal audita todas las cuentas del Estado y la persona de la que estamos hablando está desde 1974 ocupando distintos cargos en el poder, en el gobierno, pasó por todos los lugares. Y, justamente, ha construido sobre todo en este espacio, mucho poder. Tiene mucho poder”, subrayó Peralta.

Varias diputadas recibieron tanto a las denunciantes como a Ni Una Menos y a Mujeres por la Paridad, pero eso no se repetirá con la Comisión de Acuerdos. A las legisladoras que se oponen a la aprobación del pliego, desde la semana pasada les llegan correos en apoyo de Biagioni, en una forma de presión como la que recibieron, con anterioridad, para que no voten la ley de Educación Sexual Integral, de parte de grupos antiderechos. Para Peralta, es grave la aprobación del pliego. “Hay mujeres que están denunciando abusos de poder, entre otras cosas, ¿qué mensaje les estamos dando como Estado a otras mujeres que están sufriendo violencias?”, preguntó la legisladora.