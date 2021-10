* Oro para El juego del calamar. La plata se la llevó What If? Y el bronce quedó en manos de La casa de papel. Estos fueron las tres series más comentadas en redes sociales durante el mes de septiembre según un informe realizado por Kantar IBOPE Media. Algunas de las otras producciones con mayor cantidad de “compromiso social” fueron Okupas, Sex Education, Esperando la carroza, Black Widow, Clickbait, Britney vs. Spears y Días de gallos.



* HBO Max anunció el arribo de la continuación de Sex & The City para el mes de diciembre. En And Just Like That, Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) harán de las suyas en la siempre glamorosa Nueva York. Quien no aparece en la historia es la picante Samantha (Kim Cattrall). La producción contará con 10 episodios de media hora.

* Otro reboot con fecha de estreno. Dexter: New Blood llegará a Paramount + el próximo 8 de noviembre. El asesino serial, interpretado por Michael C. Hall, reaparecerá en la friolenta Iron Lake. Cuenta regresiva para el ángel exterminador.

El personaje

Pascual León de Asesino del olvido (Damián Alcázar). A este policía retirado lo diagnostican con Alzheimer. Excusa para que el tipo ajuste cuentas con su pasado y deje un tendal de cuerpos en el DF mexicano. “Quiero terminar con mis pendientes antes de que no pueda acordarme de nada”, asegura. Como si el protagonista de Memento hiciera sus mandados antes de ir a cobrar la pensión.