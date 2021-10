Actuar era actuar nuestras actitudes y nuestros actos. Los pensamientos cambiaban y cambiaban los actos. Actué el amor, la guerra, el acorralamiento, las palabras, la justicia, la política, las diatribas en un estadio de fútbol, la sorna de lo descabellado, el autoritarismo de una mano puesta al servicio de otra mano, la fraternidad siempre malograda; actué la miseria leyendo una plegaria diaria, los caminos despojados, los recuerdos de infancia, la vida adulta sin responsabilidades, la desidia de un acto extravagante, inconmensurable; porque creía que todo no era demasiado; porque todo me parecía nada. Tenía y no tenía nada. Pero nunca les mentí a quienes estaban a mi lado.

No, las preposiciones justificaban los actos. Oculté para no herir a quienes seguían a mi lado. Para no ceder a una interpelación y a unos estereotipos que corregían las formas de ser y estar en un mundo que debía ser privado. Como la vivencia de mi sexualidad que en nada se parecía a la lectura de una escena erótica en cualquier página imaginaria, actuaba mi infidelidad como si mi curiosidad no pudiese dejar de devorar lo que tenía a su lado; creyendo, compareciendo, estando ahí y en todas partes y después lo olvidaba. Volvía a una planicie plana, a una meseta chata. A una fidelidad que no se parecía a nada, porque nadie mostraba sus actitudes ahí en donde también yo las vivenciaba. Una prótesis para mis fantasías y mis actos. Quizá actué mi incapacidad porque me sentía incapacitado. Quizá actué porque debía tener humor ante aquello que me sobrepasaba. Que no entendía, y sin embargo seguía haciendo como si nada pasara. Sin embargo, ¿por qué ayer y hoy lo atribuía a ciertas cualidades? Y no a cualidades extraordinarias que desviaban mis comentarios, mis pensamientos más o menos claros.

Ayer hablábamos de que el impresionismo precedió al cubismo, y yo te decía, comparando nuestros actos, quizá para comprender aquello que me parecía descabellado, que los impresionistas no precisaron deformar la realidad de una manera que resultase inexplicable. Después recordaba que cuando las primeras manifestaciones se volvieron especulares, dejando sus rasgos más o menos humanos, más o menos animales, los reductos, las cavernas, los espacios en donde los humanos se guarecían del peligro y de las inclemencias de un tiempo milenario, la luz desconocía los espectros que serían necesarios para matizarla. Si una alegoría era posible porque ya a nada ni nadie representaba, ya no estaba ahí lo que antes comprendía una necesidad irremplazable, los colores aparentes, espectros de matices y diferentes posibilidades, tampoco dejarían de expresar una espiritualidad que a finales del siglo XIX y principios del XX los impresionistas intimarían con el fin de difuminar sus rasgos, como si un ocaso jamás pudiese atestiguar los últimos jirones que quedaban. Cuando al principio había oscuridad no había ciencia. Cuando la oscuridad representaba el primer eslabón de un progresivo acercamiento a la luz, la horizontalidad se volvió un arte de entrecasa.

No otra cosa hacía en mí casa actuando aquello que otras personas esperaban. Pero esa aparente continuidad en mis actos demostraba la imperiosa necesidad de controlarlos, porque no había nadie que desdibujara sus rasgos, ni que relativizase las asociaciones entre hechos y pensamientos porque ahí no podían existir garantías de que eso fuera así y no de otra manera arbitraria. Lo caótico tenía la horizontalidad de las normas midiendo con una ineptitud parcial los comportamientos más o menos laxos. Las escenas caóticas pero ordenadas de un jardín con sus delicias hubiesen resultado improbables, porque no había una verticalidad que las enmarcara. Era el precio que todos debíamos pagar por nuestro progresivo anonimato.

Ya era un improbable esperar de un mundo algo a la medida de nuestros actos. Las maquetas, los experimentos, los ejemplos, el metalenguaje de nuestra enseñanza quedaban ahí confinados, en una escuela, en una universidad pública o privada que formalmente los materializaba, los ordenaba para que sus estudiantes pudiesen acaparar algo de ese mundo sin presentir que aquello que se les escapaba quizá nunca tendría el tamaño de sus pisadas. Del andar de un lado a otro para reconocer los rasgos más o menos humanos, más o menos animales. Cuando la horizontalidad desvirtuó todos sus rasgos las guerras los invocaron. De lo contrario me hubiese resultado sencillo encontrar en un plano el dibujo de unas coordenadas que agruparan o desagruparan los asentamientos en las ciudades, los vacíos en los espacios más laxos, menos comprometidos con los objetivos pretendidamente humanos. Cuatro años necesitó para finalizar con sus consecuencias inconmensurables la guerra entre chimpancés que relativizó sus roles aceptados.

Cuando pensaba en esas coordenadas que agrupaban o desagrupaban los asentamientos en las ciudades, las calles, las avenidas, la disposición de las casas en una manzana, las manzanas abriéndose en un tejido urbano o cerrándose en las esquinas vacías u ocupadas, recordaba el recorrido que debía hacer para llegar al campo, cuando la calle de asfalto se transformaba en una de tierra que al llegar a los barrios precarios otras calles las estrechaban; unas cuadras más adelante la escuela pública para los chicos de primaria y los padres que no debían alejarse demasiado; otras cuadras más hasta llegar a las esquinas indeterminadas, sin luces o con focos que apenas iluminaban al calor de la noche o al frío interminable de una mañana en que yacían olvidados; y tantas veces me pareció ser testigo de una dejadez que nadie reclamaba, de un espíritu que ya había cambiado la incertidumbre vivenciada en las ciudades por la apatía y el desengaño tantas otras vituperado en el pálpito de un escenario constantemente recreado.

Si los primates habían relativizado sus roles por todos aceptados, provocando una guerra que duraría cuatro años interminables, con consecuencias extraordinarias o tan ordinarias como los vínculos desnaturalizados en las ciudades por las condiciones que las sojuzgaban, nada parecía ser tan diferente en nuestra vida cotidiana, amparada en la inmediatez de un ventanal que daba a un patio y a la sensación tan agradable de estar regocijándonos con la templada lucidez de la mañana, a salvo de las extremidades que a un paso de la vereda y de otros barrios llegábamos a un centro de todos y de nadie.

Pasaron dos semanas y ya es tan común habituarme a las estelas de un viaje que los primeros días de febrero lo volvieron inadecuado, infecundo, sin poder distinguir si seguirá dependiendo de mí o de una constancia que no está en las clases de consulta ni en un espíritu que hasta en los sueños más irrisorios me invita a recobrarlo. Ya parecía imposible ver el escenario de una manera en que los afiches de un único afiche imponderable inauguraban cinco décadas antes, llegando a una avenida invocada a las seis de la mañana por la pluma contingente de otro tango, con las mismas o diferentes palabras, tan parecidas y sustanciales.

Wittgenstein creía que debíamos adoptar una ética que no desconociese los límites de nuestro lenguaje, ya que al observar que las manzanas en una naturaleza muerta de Cézanne no tenían equivalencias entre ellas ni entre quienes contemplaban la tela se dio cuenta de que cualquier interpretación tenía que responder a los hechos que la evidenciaban. Vos me decías que las escenas de violencia eran más reales cuando la cámara oscilaba entre el retrato y el momento previo o consecuente que demorábamos en llegar a cruzarnos con esos mismos u otros pasos. ¿Cuánto nos costaba hacer o conseguir algo? ¿Cuál era la distancia que encontrábamos entre la puerta y la vereda de casa y el trayecto diario a las escuelas en las que dábamos clases? Y no hablábamos de plata, aunque nunca estaba de más conjugar esa realidad irremplazable. No, hablábamos de qué estábamos dispuestos a ceder, a mediar, a aceptar para tener, conseguir todo aquello que podíamos anhelar, necesitar diariamente cuando el tiempo fuera un aliado y no estuviese de más ocuparlo. Porque para expresar lo que sentíamos o pensábamos primero teníamos que aceptar demostrarlo.