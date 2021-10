El actor Juan Yacuzzi, integrante de la recordada tira infantil Cebollitas, que Telefé emitió entre 1997 y 1998, afirmó en las últimas horas que hubo situaciones de maltrato hacia el elenco. “Para hacerla corta, si hoy grabaríamos (sic) de nuevo Cebollitas y tendríamos (sic) celulares, grabaríamos algo entre grabación y grabación, las cagadas a pedos y los gritos de los directores, hoy no se podría hacer”, graficó en una entrevista.

Yacuzzi tiene hoy 40 años. Tenía 16 cuando integró Cebollitas junto a, entre otros, Dalma Maradona. “Se escuchaban unos gritos, unas cagadas a pedos terribles, innecesariamente o cuando nos tentábamos, que éramos chicos, nos cagaban a pedos como si hubiéramos matado a alguien. Si hoy grabarías (sic) ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más”, contó sobre lo que vivían compañeros de elenco más chicos que él, de menos de 10 años de edad, en un contexto de "mucha presión" en el que todo debía salir "perfecto".

Consideró en Mitre Live que trabajar de chico "tiene sus pro y sus contras pero es lo que elegí de chico y algunos chicos las madres los pusieron en la tele y después eligieron otro camino, somos muy pocos los que quedamos en el medio”. Rememoró que “algunos se volvían muy locos, se ponían rojos de gritarnos, tiraban el papel en el piso. Algunos lloraban y todo. Si llegamos a grabar Cebollitas de nuevo y Diego está vivo y se entera de eso, se arma un quilombo terrible”.

"Pensábamos que era algo normal"

Sin embargo, estimó que situaciones como las que se vivía estaban naturalizadas. “Pensábamos que era algo normal, que te equivocabas con la letra y que te griten y te caguen a pedos. Hoy por hoy, si yo me entero que a mi hijo un director le grita de esa manera como nos gritaban a nosotros es para matarlo, no tenía nada que ver. Yo veía a compañeros llorando pasándola mal. Si te equivocabas te pasaban la escena, y te decían ‘ahora por tentarse queda para lo último’ y por ahí tenías que esperar seis horas para grabar esa escena donde te equivocaste y éramos chiquitos”.

En el caso de la hija de Diego Maradona, afirmó que “a Dalma la cagaban a pedos también, la trataban como uno mas y para nosotros era lo normal. Si un padre hubiese visto como nos gritaban, se hubiese metido a frenar eso. Te lo puede decir cualquier Cebollita no se cómo será otras grabaciones. Yo te digo lo que viví y por ahí no se dijo por miedo a que no te llamen más”.

Estimó que "trabajar con chicos es algo que no cualquiera puede hacerlo y se tendrían que manejar mejor”, y apuntó a lo que vivía el elenco de otra tira infantil del canal. “Lo que hacían que se lo copiaron de Chiquititas, agarraron un cuartito de 4 x 4 y nos encerraron hasta grabar, estábamos cómo diez horas encerrados, todos juntos, no podíamos salir de ahí un caos que no podíamos salir de ahí". Tal era la situación, que "los de Chiquititas lo llamaban ‘la pecera’ y nos encerraban ahí hasta grabar, antes estábamos en el bar, en el camarín hasta que dijeron ‘a partir de ahora todos encerrados’ y nos cuidaban las madres”.

Yacuzzi fue comprensivo sobre esa edad en la que eran "quilomberos", dado que "éramos chicos, imagínate 25 chicos encerrados en una habitación de 4 x 4 horas y horas que está mal y hoy esta prohibido. Dentro de todo nos divertíamos, los de Chiquititas lo mismo, al break pasaban ellos y era que pasara el regimiento, si a nosotros nos tenían así, no me quiero imaginar a ellos, pero de chico no lo veía mal". Aunque matizó: "Ahora que soy papá, lo evitaría”.