Los intendentes de cinco distritos de la costa bonaerense salieron a respaldar la iniciativa del gobernador Axel Kicillof para impulsar viajes de egresados a 220 mil estudiantes que no puedan pagarlos. Los jefes comunales remarcaron que la medida ayudará a la reactivación turística de sus distritos, al tiempo que sirve para la revinculación social de los y las estudiantes. "Frente a las críticas electoralistas y oportunistas de la oposición, reafirmamos el camino para la recuperación económica es la producción, el empleo y el trabajo", indicaron los intendentes de la Costa bonaerense. Este diario intentó comunicarse con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y con el de Pinamar, Martín Yeza, pero ninguno de los dos mandatarios costeros del PRO quisieron opinar sobre la cuestión. Sí lo hizo el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que -al igual de la mayoría de Juntos- condenó la medida. La contrapropuesta de la presidenta del PRO es que las familias se endeuden.



Desde que fue anunciada, la iniciativa de Kicillof fue criticada por la oposición, que la calificó de electoralista. El gobernador bonaerense retrucó que era una medida que buscaba ofrecer a aquellos estudiantes que no pueden pagarse un viaje de egresado una posibilidad de hacerlo en contraestación, el año próximo. Los paquetes tienen incluido el alojamiento, traslados, comida y seguros y consistirán en viajes de cuatro días y tres noches o tres y dos noches. El Gobierno de Kicillof remarcó que los destinos son bonaerenses, para reactivar el turismo en la provincia.



Entre las figuras que atacaron la medida estuvieron Mauricio Macri, Diego Santilli y Patricia Bullrich , que no solo condenó "la cultura del regalo", sino que propuso una alternativa: ofrecerle créditos a esas familias para que se endeuden para que sus hijos o hijas vayan de viaje de egresados.



A los cuestionamientos salieron a responderle con un comunicado conjunto los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de Mar Chiquita, Jorge Paredi; de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara; del Partido de la Costa, Jorge Cardozo, y de General Alvarado, Sebastián Ianantuony. En el texto indicaron que el camino para la reactivación económica -en este caso, turística- es "el trabajo y no la timba financiera, como en los gobiernos de Macri y Vidal". "Los recursos que el gobierno pone en los viajes de egresados de nuestros chicos y chicas, además de garantizarles un derecho luego del encierro de la pandemia que afectó al mundo entero, es dinero que vuelve a la provincia y servirá para favorecer el consumo y nuestro mercado interno", argumentaron. "A las ciudades turísticas de la Costa nos permitirá extender la temporada más allá de marzo. Muchos jóvenes tendrán la oportunidad de viajar y conocer las playas por primera vez", remarcaron.



"Queremos resaltar que otras políticas públicas del Gobierno como el PreViaje, el Ahora 12 o la recientemente anunciada eximición de pago de impuesto inmobiliario a los hoteles son medidas muy acertadas y oportunas, cuyos efectos ya estamos observando como en este fin de semana largo, en el que hubo cifras récord como hacía muchos años no ocurría", indicaron los intendentes del Frente de Todos.

Este diario quiso saber qué opinaban los intendentes del PRO que gobiernan distritos en la Costa bonaerense, como Martín Yeza (Pinamar) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), pero ninguno quiso hablar al respecto. Cerca de Yeza indicaron que prefiere "no hacer declaraciones sobre este tema en este momento". Y agregaron que "Pinamar no es un destino elegido por estudiantes para ese tipo de viajes", por lo que la medida no impactaría en la economía local. En tanto, Montenegro no respondió a las preguntas de Página/12.



El intendente del PRO que sí se pronunció sobre el tema fue Jorge Macri, de Vicente López. "Los chicos se merecen su viaje de egresados, pero también es importante hablar de qué más merecen después de estar un año y medio sin clases. Con toda esa plata se podrian hacer a nuevo 4.400 baños, reparar filtraciones, instalar 33 mil aires frío/calor en aulas, arreglar mas de 4.500 instalaciones de gas o completar la conexión wifi en todas las aulas de 3.300 escuelas", remarcó. "El gobernador debería enojarse menos cuando marcamos este tipo de cosas y pensar más allá de las próximas elecciones. Es él quien parece no conocer las necesidades de los bonaerenses", dijo.

Antes del comunicado, el intendente de Villsa Gesell ya había remarcado que "los viajes de egresados nos sirven sobremanera para generar trabajo”. Y distinguió entre los que "prefieren endeudar a la Provincia como hizo Vidal y dejarla casi en cesación de pagos" y los que quieren "retribuir al sector productivo y generar trabajo, empleo y movimiento en esta zona que realmente lo necesita". Recordó que "no quieren más Universidades porque 'Los pobres no llegan a la facultad' según dijera Vidal, niegan toda ayuda del Estado a los jubilados y jóvenes. Es evidente que quieren una política para pocos y que se pague al FMI la deuda fraudulenta que contrajo Macri", indicó.