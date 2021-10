La companía de teatro La Morisqueta, estrena la obra La Bestia y yo, escrita por la humorista salteña Graciela "La Quipi" Quipildor y dirigida por la reconocida actriz y directora Cristina Idiarte. El debut será hoy y mañana habrá otra función, a partir de las 21:30, en el espacio El Teatrino, ubicado en el Aniceto Latorre y Alvear.

Cristina Idiarte, dialogó con Salta/12 y aseguró que la nueva apuesta habla de los monstruos internos que tienen las personas; y que nos llevan a enfretarnos a los prejuicios, los miedos y las heridas que son propias de cada ser humano. Es por eso, que la historia también se posa bajos dos estandartes, que ya son banderas de La Morisqueta: la diversidad y la inclusión.

El texto se basa en la adaptación que se realizó del cuento El monstruo de Frankenstein, aquel personaje de ficción que apareció por primera vez en la novela de Mary Shelley. La directora general de la obra, contó que al texto lo fueron reflexionando desde distintas miradas, hasta que el centro de la historia siempre les llevaba a hablar de La Bestia. Fue entonces que La Quipi, "nos regaló este texto precioso para que lo llevemos a escena".



Allí se verá como el científico le da la vida a un monstruo creado a partir de restos humanos, que luego deberá convivir con una familia. Su presencia en la casa, revelará historias, verdades y sacará a la luz preconceptos que mantienen los mismos integrantes del círculo familiar.

La Morisqueta, en esta ocasión también apeló a la inclusión de un nuevo grupo etáreo que pueda disfrutar del teatro. Es por eso, que La Bestia y yo, está especialmente dirigida a adolescentes, que en la gran mayoría de los ámbitos de entretenimiento no son el primer público al que se le genera contenido. "Los contenidos (para este grupo) no existen y si existen, son contenidos alejados de la realidad", sostuvo la directora.

Por eso se adentraron en el desafío de pensar en este tipo de audiencia y trabajaron en un contenido que sea el más fiel a sus realidades, ya que son "quienes faltan" y "está bueno poder movilizar". Idiarte insistió en la invisibilización de este sector, ya que sostiene que para niños y adultos, todo tipo de contenido es recurrente.

"En este lugar caben muchos mundos y hay lugar para todes les que quiera expresarse y eso está buenísimo", manifestó. Con un trabajo que llevó más de 10 meses, la obra también tendrá el debut actoral de los jóvenes Juan Cobo, como el Doctor Frankenstein; Facundo Creche, como Frankie; y Lujan Arce, como Braulio. Mientras que Zoe Subelza, que interpretará a Elizabeth, sigue sumando minutos en escena, ya que desde los 6 años es parte de la estructura de la compañía teatral.



La Morisqueta cuenta con un trabajo sostenido junto a las infancias, ya que fue una definición del espacio al reconocer que junto a elles se abre un camino sincero para repensar un mundo más inclusivo desde el arte. Un fruto de ese trabajo, se dio en 2019, previo a la pandemia, cuando presentaron la obra de Peter Pan, con "una propuesta inclusiva, diversa", donde Garfio no era el capitán malvado como se lo suele representar.

Este propósito de encarar y sostener un discurso a favor de la igualdad, se llevó adelante sabiendo que "el arte es un testigo del tiempo en el que estamos", manifestó Idiarte. Porque tanto les artistas como el arte, "terminan siendo los testigos de los movimientos culturales y las luchas sociales", que emergen y encuentran en las distintas expresiones artísticas un primer camino para manifestarlo.

"Está bueno que a través del arte todo el mundo sienta que puede posibilitar" otros discursos, y que quienes puedan asistir a contemplarlos, "puedan ver otras cosas", dijo. Las entradas pueden adquirirse en La Morisqueta, ubicada en Ameghino 507, de lunes a viernes en horario comercial.

Incluso el grupo teatral pudo retomar nuevamente los ensayos presenciales en su espacio cultural, lo que también permitió el regreso del elenco de personas con discapacidad que no pudieron ensayar durante todo el 2020, y recién pudieron hace dos meses. Idiarte reconoce que no sostener una continuidad en el tiempo con el equipo y con este tipos de apuestas, puede resultar contraproducente porque no darle la continuidad al proyecto, lleva a que se disipe más rapidamente.

En ese sentido, destacó la importancia del arte en la vida de las personas, que pudo ser reconocido durante la pandemia por la gran mayoría de la sociedad. "Es realmente muy interesante cómo se dio ese conocimiento social y ver que la gente utilizaba todo tipo de contenido artístico", para transitar el Aislamiento Social (ASPO). Aún así, sostuvo que se presenta una dicotomía al saber que por un lado, existe una fuerte valoración social sobre el arte, pero en contraposición, está el escaso accionar estatal, que no apoya a los trabajadores en su vuelta a los escenarios.

En un ejemplo referido a la escena local salteña, cuestionó que recién la provincia esté aplicando el aforo del 70% en las salas, cuando en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires (CABA), ya están el 100%. "Cuando vos ves que hay otros lugares donde revientan los espacios, como los partidos de la selección (en el Monumental), se da una diferenciación", y no existe una igualdad en el trato.

"El Estado no estaría teniendo presencia", afirmó Idiarte, que lo justificó en relación al acompañamiento de políticas de inversión a la escena artística. Aseguró que de seguir así, que al menos los funcionarios peleen por posibilitar una mayor presencia del público en cada espectáculo de la provincia de Salta.