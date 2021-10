En el barrio todos me conocían por Cachito. Mi patio fue la calle. Pionero en varios rebusques, delivery, paseador de perros y acompañante de vecinas que afrontaban una vejez tan tranquila como solitaria. Una heredada bicicleta de reparto pintada con tres colores era el reflejo de mi alma feliz. No había propina que superara la riqueza de sentirme bien querido.

Un mediodía me demore en "La metamorfosis", peluquería femenina que no cerraba los días lunes, esperando que una clienta se decidiera en marcar el último triple permitido en la tarjeta de PRODE comunitaria que jugaban semanalmente y de la cual era el encargado de llevarla hasta la agencia con la renovada promesa de una suculenta comisión en caso de que la diosa fortuna, la misma que había visitado recientemente a Negrete, entrara por la puerta del negocio con la excusa de cepillarse su cola de caballo.

Reconocí a doña Antonia debido a su voz nasal, debajo de los infernales secadores de cabello todas las mujeres me resultaban iguales. "Cachito es mi vecinito, es hijo natural, sabe...Don Fermín, el padre de la madre tuvo que hacerse cargo de la crianza de los dos”, casi gritando y sin percatarse de mi presencia, comentó mi estigma a una clienta con ruleros que esperaba su turno para ser metamorfoseada.

Cuando mi abuelo me retaba fuerte era porque se había enojado de verdad, me ponía mal por él, me dolía su dolor por haberlo defraudado. La noche de aquella jornada nefasta, ensayé venganza rompiendo huevos de sus codornices que el viejo criaba en grandes jaulas, su enojo fue mayúsculo. “Pero qué hacés, te volviste loco, ¿acaso estás a favor de la muerte? ¡Los huevos simbolizan vida!", me gritó en medio de una nube de humo que lo perseguía como una sombra flotante surgida de una chimenea humana. Edema, en los labios de mi señorita me hubiera sonado a un nombre de una nueva compañera de grado, pero en boca del doctor Bernasconi, médico de la familia, angustiaba a todos cada vez que la pronunciaba, anticipaba una nueva internación. La última noche, mientras esperábamos su traslado al hospital Covadonga, el médico de cabecera se me acercó para decirme lo que yo ya sabía, que mi nono estaba mal de salud por culpa del cigarrillo, la sencilla explicación que me brindó sobre el edema pulmonar y sus consecuencias fue preámbulo para su consejo. Nunca olvidé su mirada tierna acompañando su ruego para que nunca adquiriera el vicio. Después de lograr mi compromiso, me llevó de la mano a cumplir con lo que no me animaba, despedirme del enfermo. A los pies de su cama, escuché sus últimas palabras con voz desconocida y sonrisa forzada: "Topo Gigio...todo va a salir bien, vos no te preocupes por nada". Corrí detrás de la ambulancia hasta que dobló la esquina. No sé si alguna vez dejé de esperarlo.

Mi madre decía que todo rosarino tenía la obligación de saber nadar, que cualquier hijo de vecino podía caerse al río, en consecuencia, me anotó a clases de natación en Atlantic Sportsmen. Me fascinaba bucear. Cada vez que llenaba de aire mis pulmones sentía que se me agrandaba el alma. Debajo del agua todo era silencio, a mis movimientos en cámara lenta los envolvía una paz originaria arrullada por el latido de mi corazón. Hubo un tiempo en el que todos los delfines en cautiverio se llamaron Flipper. El ejemplar al que obligaban a actuar en el predio de la rural, debió ser trasladado de emergencia a la piscina de mi club debido a la rotura del estanque construido como pista de un circo acuático. La tranquilidad de la siesta invernal de mi barrio fue alterada por bomberos y policías encargados de trasladar al artista. Cuando lo vi nadando en mi pileta, me rendí ante la maravilla. Dibujé su silueta en cuadernos y paredes, busqué información sobre su especie en libros de la biblioteca, aprendí a nadar el estilo mariposa tan sólo por imitarlo, soñé en convertirme en un buzo profesional, con tubos de oxígeno que me brindaban la resistencia de un cetáceo.

Después, no sé qué me sucedió, tal vez me arrastró la corriente. Todo pasó muy rápido. Las estaciones se consumieron con la velocidad de un cigarrillo encendido en la llanura, los años, cenizas colmando mi cenicero de huesos. En mi defensa, podría culpar a la belleza de Claudia Sánchez y la mentira de marcar mi nivel para cumplir con los deseos que me quemaban, contemplar el mar y zambullirme en el cuerpo de una mujer, pero, si la traición es un signo de debilidad, mi fortaleza radica en no quejarme, tampoco en buscar culpables a mi soberana decisión de traicionarme. Lo cierto fue, que más temprano que tarde decidí quemar mi herencia, abrí una noche el cajón inferior del viejo ropero en donde pipas, boquillas, tabaco, papel, bencina, Carusitas y Ronsons me estaban aguardando para ahumarme el camino. Si mi destino era esperar, mejor hacerlo fumando. En mi adolescencia se agravó mi voz, en mi adultez, mi salud. Como sucursal de la misma fábrica de soledad de mi antecesor, contaminé el aire con el humo proveniente una hoguera de palabras nunca dichas. Los expertos en repetir historias, corremos con la ventaja de conocer el final.

Hoy no fumo, mi espera es por un milagro. Con una mochila de oxígeno portátil, me desplazo despacio por mi barrio cambiado, como un sobreviviente de la Atlántida caminando por el fondo del océano. Como todo mortal deseo lo que me falta, me angustia la salud perdida, pero debo confesar también que nunca había disfrutado de cada minuto de vida como me ocurre por estos días ni tampoco recuerdo haber sido tan feliz como cuando siento en mi piel el abrazo del sol en cada nuevo amanecer. Cuando la tos y el catarro me conceden tregua, suele visitarme un sueño recurrente. Inmerso en un profundo mar azul voy buceando sin miedo. No lo hago en soledad. Con mi brazo izquierdo voy prendido a la aleta de un delfín sonriente, mi mano derecha aprieta fuerte un topo Gigio descolorido.

