Las emociones que se vivieron en el Gigante de Arroyito pueden confundir. Porque Central ganó, revirtió un marcador abajo y en los últimos minutos encontró goles para la victoria. La angustia se extendió hasta el minuto 90 a causa de las propias impericias del canaya en defensa y del rival en la definición. Descompensado en su juego, huérfano de un líder en el fondo, Cristian González encontró respuestas cuando acudió a los titulares que estaban en el banco, principalmente Lucas Gamba, aunque los goles que liberaron las ilusiones fueron de Luciano Ferreyra y Emiliano Vecchio.

Patronato muestra en cada partido que está en duda su nivel para la máxima categoría. Por eso Central debía sacar el partido adelante y amagó con hacerlo todo sencillo a los pocos minutos, cuando Ibáñez dio un rebote en el primer remate al arco y Rubengritó el primero de la tarde.

Pero Central no fue dueño del juego. Por el contrario, el partido era abierto para ambos, consecuencia de las ventajas y espacios que daban ambas defensas. Ibáñez le tapó un mano a mano a Ruben, en jugada que armó en el área Covea, y Broun tuvo sus preocupaciones, principalmente cada vez que la pelota llegaba al área. Una de ellas encotró a Sosa Sánchez sin marca en el área chica y anotó el empate de cabeza, ante la pasividad de todo el fondo de Central.

La igualdad avivó el malestar en las tribunas. El hincha reclamaba por un Central con presencia ganadora, que no tenía en actitud ni en el juego. El despertar auriazul comenzó con el ingreso de Gamba, aunque recién se desperezó el equipo cuando Patronato se puso en ventaja, en una sucesión de torpezas. Ruben perdió en el medio la pelota, Patronato la jugó larga, Broun estaba muy adelantado y despejó de palomita, lejos del arco. Vázquez definió de primera de mitad de cancha, la pelota picó en el área chica ante la desesperación de Nicolás Ferreyra, pegó en el travesaño y la empujó Sosa Sánchez ante incredulidad de todo el Gigante.

Recién allí, apareció el unipersonal de Gamba que orientó a Central a un triunfo inesperado. El ex Unión primero asistió a Luciano Ferreyra, con centro pasado desde la derecha y el juvenil tocó sobre el palo, a la carrera, para el empate, ante un Ibáñez sin reacción. Agonizaba el partido, Gudiño lo perdió frente al arco y otra vez Gamba desequilibró. Apareció por izquierda, tocó atrás a Vecchio y desde el punto del penal el diez tocó de primera al segundo palo, como si fuera un pase, para el gol del delirio de los hinchas y del Kily en el banco de suplentes. La victoria le dio a Central la alegría que le faltó ayer a su juego en Arroyito.

3 Central

Broun

Martínez

N. Ferreyra

Ávila

Blanco

Desábato

Ojeda

Covea

Infantino

Ruben

Marinelli

DT: Cristian González.

2 Patronato

Ibáñez

Marín

García Guerreño

Benítez

Cobos

Gudiño

Vázquez

Canteros

Pardo

Arias

Sosa Sánchez

DT: Iván Delfino

Goles: PT: 4m Ruben (C) y 43m Sosa Sánchez (P). ST: 31m Sosa Sánchez (P), 39m Luciano Ferreyra (C) y 45m Vecchio (C).

Cambios: ST: 11m Zabala por Marinelli, Vecchio por Covea y Gamba por Desábato (C), 29m Delgadillo por Arias (P), 32m Luciano Ferreyra por Infantino (C), 33m Lo Celso por Ojeda (C) y Nievas por Pardo (P).

Cancha: Central

Árbitro: Leandro Rey Hilfer