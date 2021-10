“Las elecciones en todos los países se definen por dos ideas primarias: continuidad o cambio. Si la gente quiere continuar con lo que tiene o si quiere cambiar. Es algo muy analizado en toda la literatura: es la matriz que decide el voto. Quiero seguir con lo que se está haciendo o quiero cambiar. El que está por el cambio tiende a criticar al gobierno, dice que las cosas se podrían hacer de otro modo. El que está por la continuidad entiende que hay beneficios en sostener al que gobierna”, explica el especialista en opinión pública Eduardo Sincofsky.

Cuando se produce un resultado como el de las últimas PASO, la fuerza oficialista puede echar mano al incumbent. “El llamado incumbent es la atracción o la posibilidad de mejorar las cosas que tiene un gobierno para aumentar las chances de ganar la elección. Usa las herramientas disponibles en la gestión del Estado para inclinar la balanza a favor de la continuidad”, señala Sincofsky.



Es lo que intenta el Frente de Todos desde la derrota en las elecciones primarias, mientras la oposición lo combate con el apelativo de "plan platita".

El debate de esta semana entre Leandro Santoro, por el oficialismo, Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Javier Milei (Libertad Avanza) y María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio) expresó esa tensión básica entre continuidad y cambio. En el terreno económico, las opciones planteadas para el cambio fueron las siguientes:

1. María Eugenia Vidal

Lo primero que hizo fue caracterizar la situación actual como "peor que la de diciembre de 2019". "Hay más pobreza, la plata alcanza menos, no se consigue trabajo, a los empresarios les da miedo generar trabajo", describió, sin referencias a la crisis que dejó el gobierno de Cambiemos ni a la existencia de la pandemia. Incluso se cubrió con el escudo del "Ah... pero Macri" cuando Santoro le recordó el "vergonzoso endeudamiento" generado entre 2015 y 2019, la fuga de capitales por 86 mil millones de dólares y el crédito con el FMI.

"Hemos aprendido que la salida no es fácil ni rápida, pero es posible", aseguró la ex gobernadora, a modo de revisión o autocrítica por lo actuado en el gobierno. En la campaña electoral de 2015, Mauricio Macri decía que bajar la inflación era algo sencillo y que se lograría la pobreza cero. También hubo un cambio en los países tomados como referencia de seriedad en la gestión de la economía: ya no figuran Chile y Colombia, con fuertes estallidos y crisis los últimos años, y en su lugar Vidal mencionó a Uruguay, Paraguay y Perú.

"No vamos a votar nuevos impuestos ni aumentar los existentes", se comprometió, frente a lo cual Milei le reprochó que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no para de subirlos.

En lo que no hubo cambios respecto de la gestión de Macri fue en tres aspectos clave: "La Argentina tiene que abrir su economía" a las importaciones, "no se puede emitir porque genera inflación" y la interpretación de que "la deuda es hija del déficit fiscal, no de la fuga de divisas".

Para bajar el déficit, otros candidatos de Juntos por el Cambio, como Martín Tetaz y Ricardo López Murphy, expresan públicamente que hay que producir un fuerte recorte del gasto público y sostienen que no haber hecho un ajuste de shock al inicio del gobierno de Macri fue el gran error de su gobierno.

En cuanto a la apertura importadora, Vidal no hizo referencia a que provocó daños profundos al aparato productivo nacional y fue responsable de buena parte del cierre de 24 mil pymes. Ni tampoco explicó por qué con el plan de emisión cero que Macri acordó con el FMI la inflación llegó al record en treinta años de 53,8 por ciento en 2019.

La apelación al "miedo a generar trabajo" enlaza con la propuesta de reemplazo de las indemnizaciones por despido por un seguro que ya hicieron diputados y senadores de Juntos por el Cambio. La flexibilización laboral también es una idea fuerza en ese espacio.

2. Javier Milei

"Quiero hablar del modelo de la casta. Todos ellos, de una u otra manera, adhieren a la idea de que donde hay una necesidad hay un derecho. Saben cuál es el problema con eso. Que las necesidades son infinitas. Y cuando ustedes crean un derecho alguien lo tiene que pagar. Pero los recursos son finitos. Eso es inconsistente. Deriva en crisis fiscales. Es el modelo de la inconsistencia fiscal que llevó a que la Argentina tenga una crisis cada dos años desde 1950 hasta acá", afirmó en el debate.

El candidato indicó que tiene puntos de contacto con Donald Trump y Jair Bolsonaro, quienes también impulsaron la baja de impuestos a grandes empresas. La preocupación de Milei es que para garantizar derechos a la población "alguien los tiene que pagar" con más impuestos. También rechazó la vía de la emisión monetaria y el endeudamiento. En ningún momento habló de redistribución del ingreso o políticas de desarrollo para elevar la recaudación y bajar el déficit.

"Se genera un gasto público explosivo. Nos matan con los impuestos. Ahogan a las empresas e impiden el crecimiento", acusó. "Es un modelo de asfixia al sector privado", completó.

3. Myriam Bregman

"La derecha nos dice que cuantos menos derechos tengan los trabajadores más trabajo va a haber. Es falso, se hizo en los ’90 y la desocupación llegó casi al 20 por ciento. Hoy la juventud ya trabaja sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones, y es donde más desocupación hay", arremetió la candidata del FIT en primer lugar.

"Del otro lado, el gobierno le está dando beneficios al agronegocio, a las mineras, a las automotrices y dicen que eso generará más trabajo. Ya se demostró que también es falso. Lo que genera es más desigualdad", siguió.

"Nuestra propuesta es reducir la jornada laboral a 6 horas, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción salarial y que nadie cobre por debajo de la canasta básica. Se podrían crear 900 mil puestos solo en las grandes empresas con esta medida", planteó.

Luego apuntó contra la suba de precios y cuestionó que la derecha "siempre le echa la culpa al aumento de salarios. Van cuatro años de caída del salario y la inflación no para de subir". "Salarios y jubilaciones deben aumentar mensualmente según la inflación", propuso.

Finalmente, sostuvo que "el FMI es la soga al cuello que tiene la Argentina", pero no avanzó en cuál sería la posición de su fuerza frente a la deuda de 45 mil millones de dólares con el organismo que Macri dejó como herencia.

4.Leandro Santoro

"El problema más importante que hoy tiene la Argentina es la inflación", concedió el candidato oficialista, y lo atribuyó al faltante estructural de dólares que padece el país. "El problema recurrente es la falta de dólares", insistió, en contraposición con el argumento de Vidal, que apunta a un supuesto exceso de gasto público.

Luego Santoro repasó "el proceso vergonzoso de haber tomado deuda para la fuga de capitales. No se hicieron escuelas ni subtes". "Lo mismo pasó con las tarifas de servicios públicos. Es la concepción de los negocios. Pusieron al dueño de la Shell al frente del Ministerio de Energia", volvió sobre la amenaza que, según dijo, representa para las mayorías populares el crecimiento de la derecha.

Santoro no fue más allá en la presentación de ideas o definiciones económicas, pero el Gobierno se esfuerza en mostrar más firmeza o decisión política en la gestión, profundizando el rumbo.

¿Le alcanzará para recuperar el interés por la continuidad del modelo o terminará por imponerse el cambio?