De tu tierra

Creció como la hija del doctor del pueblo, en una familia judía de Entre Ríos: su abuelo ayudaba a cruzar el río a inmigrantes que escapaban del nazismo. Esa infancia marcó la sensibilidad de Perla Suez, que vive en Córdoba y fue galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros. Edhasa está recuperando su Trilogía de Entre Ríos, y es el turno de El arresto, parte de un ciclo de novelas que recorren infiernos cotidianos enmarcados en la Historia pero anclados en la intimidad de familias migrantes, en la tierra que recibe pero también expulsa, en la violencia ejercida sobre los débiles.