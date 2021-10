Luego de lo ocurrido entre los equipos femeninos de futsal de Banfield y Gimnasia, en el encuentro por la Primera B que las platenses ganaron por 4-2 con cuatro goles en contra del Taladro, la jugadora del conjunto banfileño Rocío Szewczuk se expresó este domingo sobre lo sucedido: "Nosotras no fuimos a perder ese partido".

En diálogo con el programa radial Pibas con Pelotas, Szewczuk explicó: "El sábado fuimos a ganar. Hacemos los dos goles y se empezó a ver algo raro en el juego, como que Gimnasia no pasaba la mitad de cancha. En un momento, entendiendo que se estaban tirando atrás al no atacarnos, las dejamos venir hasta al lado del arco, me abro para que (la rival) patee, para ver si mi percepción era la correcta, y patea al lateral... En medio del revuelo, pide un minuto Mariano (Vila), nuestro ex DT, y nos dice que este partido no podíamos ganarlo por nada en el mundo. No entendíamos la situación. En ese momento, yo entendí que nos íbamos a cruzar en el primer partido de playoffs con Estudiantes y esa era la razón por la que el chabón no se quería cruzar, porque él quería ascender y ese era el camino".

Finalmente, agregó: "Es triste que aparezcamos en primer plano por esto. Nos bardearon por todos lados. Seguimos con la misma desigualdad. En el masculino no hubiese pasado esto, porque van dirigentes y se hubiesen metido. Si había un dirigente con la cabeza fría en ese momento, paraba el partido y todo eso no pasaba".